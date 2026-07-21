Marcelo Paz detalha nova oferta do Corinthians para manter Memphis e vê acordo próximo

Segundo o dirigente, a oferta foi construída de acordo com a realidade financeira do clube e prevê novas formas de remuneração, reduzindo a dependência de um salário fixo mais elevado.

"Há um desejo do clube e uma clareza do que o clube pode fazer. Ele recebeu a proposta, que inclui salário, mas também outras formas de remuneração mais criativas, como produtos criados, eventos e patrocínio que se consiga em conjunto para compor um possível salário maior a partir de receitas que entrem para o Corinthians e para o Memphis."

A diretoria acredita que a definição sobre o futuro do camisa 10 deve acontecer em breve: "A gente espera que tenha um bom desfecho. Já estamos nos dias finais para ter algum acontecimento mais definitivo quanto a essa possível renovação."

Paz reforçou que o vínculo proposto é diferente do contrato atual e que as partes ainda discutem os últimos detalhes antes de uma resposta definitiva: "O clube colocou uma condição que é possível realizar. Um contrato bem diferente do que é o atual. Existe um debate na mesa. Pode ser que tenha um desfecho nos próximos dias, até domingo, até segunda, não sei."