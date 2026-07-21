O Corinthians está otimista para selar a permanência de Memphis Depay. O executivo de futebol Marcelo Paz afirmou nesta terça-feira (21) que as negociações caminham para a reta final e revelou que a proposta apresentada ao atacante holandês foge do modelo tradicional de contrato.
Marcelo Paz detalha nova oferta do Corinthians para manter Memphis e vê acordo próximo
- Getty Images
Proposta na mesa
Segundo o dirigente, a oferta foi construída de acordo com a realidade financeira do clube e prevê novas formas de remuneração, reduzindo a dependência de um salário fixo mais elevado.
"Há um desejo do clube e uma clareza do que o clube pode fazer. Ele recebeu a proposta, que inclui salário, mas também outras formas de remuneração mais criativas, como produtos criados, eventos e patrocínio que se consiga em conjunto para compor um possível salário maior a partir de receitas que entrem para o Corinthians e para o Memphis."
A diretoria acredita que a definição sobre o futuro do camisa 10 deve acontecer em breve: "A gente espera que tenha um bom desfecho. Já estamos nos dias finais para ter algum acontecimento mais definitivo quanto a essa possível renovação."
Paz reforçou que o vínculo proposto é diferente do contrato atual e que as partes ainda discutem os últimos detalhes antes de uma resposta definitiva: "O clube colocou uma condição que é possível realizar. Um contrato bem diferente do que é o atual. Existe um debate na mesa. Pode ser que tenha um desfecho nos próximos dias, até domingo, até segunda, não sei."
Urgência na renovação
Após a disputa da Copa do Mundo, o Corinthians intensificou as conversas para evitar perder um dos principais jogadores do elenco. A necessidade de renovar ganhou ainda mais peso diante da impossibilidade de contratar reforços, já que o clube segue impedido de registrar novos atletas por causa de quatro transfer bans.
A situação também é urgente pelo prazo. O contrato de Memphis se encerra em 31 de julho, e a renovação precisa ser assinada e registrada até essa data. Caso contrário, as punições impostas pela Fifa impedirão que o novo vínculo seja registrado, deixando o atacante impossibilitado de atuar oficialmente até que os bloqueios sejam retirados.
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