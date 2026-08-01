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Ahmed Mansy

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Marcelino: um desconhecido que venceu o Barcelona duas vezes e não conhece o sucesso fora da Espanha

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O treinador espanhol é forte candidato a comandar o Al-Ahli Saudita

"Vim para tirar o medo dos jogadores", uma frase icônica que a torcida do Villarreal não esquece, dita pelo técnico espanhol Marcelino, responsável por escrever a história do clube na era moderna, e a torcida do Al-Ahli espera ouvir algo parecido na próxima temporada.

Relatos da imprensa afirmaram que Marcelino está perto de se tornar o novo diretor técnico do Al-Ahli Saudita na próxima temporada, substituindo o técnico alemão Matthias Jaissle, que está perto de comandar o Newcastle United.

  • Jogador desconhecido

    Marcelino possui uma carreira marcante no âmbito da direção técnica, mas o mesmo não se pode dizer de sua trajetória como jogador, já que foi um atleta pouco conhecido e que não permaneceu por muito tempo nos gramados.

    Marcelino iniciou sua carreira como armador no Sporting Gijón, mais precisamente no time reserva, antes de ser promovido ao time principal em 1985.

    Quatro anos depois, o espanhol foi jogar nas divisões inferiores, seja no Racing, no Levante ou no Elche, clube com o qual encerrou sua carreira como jogador em 1994.

    A aposentadoria de Marcelino não foi natural, pois ele tinha apenas 28 anos, e ocorreu por causa de uma lesão, o que o levou a ingressar no mundo da direção técnica precocemente.

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  • O melhor treinador da Espanha

    Quatro anos depois de se aposentar, e com apenas 32 anos, Marcelino iniciou sua carreira como treinador nas divisões inferiores do futebol espanhol, mais precisamente no Deportivo Lealtad, antes de voltar ao ponto de partida, mas agora como técnico da equipe reserva do Sporting Gijón.

    Marcelino permaneceu no time reserva por dois anos, de 2001 a 2003, antes de assumir o cargo de diretor técnico da equipe principal, entre 2002 e 2005, mas fracassou na tentativa de acesso ao Campeonato Espanhol.

    Aquilo em que Marcelino fracassou com o Gijón, ele conquistou com o Recreativo Huelva, que dirigiu em 2005, subindo com a equipe para o Campeonato Espanhol logo na primeira temporada, antes de alcançar o oitavo lugar em La Liga na temporada seguinte.

    Essa foi a melhor colocação da história do Recreativo no Campeonato Espanhol, o que ajudou Marcelino a conquistar o prêmio de melhor treinador da competição pela primeira vez em sua carreira.

    Após sua conquista histórica com o Recreativo, Marcelino decidiu embarcar em uma nova experiência com o Racing e, em uma única temporada, levou a equipe ao sexto lugar no Campeonato Espanhol, a melhor colocação de sua história na competição, classificando-se para a Copa da UEFA.

    Ainda assim, Marcelino continuou peregrinando, desta vez rumo ao Real Zaragoza, na segunda divisão, conquistando o prêmio de melhor treinador da competição depois de levar a equipe ao acesso a La Liga.

    O curioso é que Marcelino voltou a conquistar o prêmio de melhor treinador do Campeonato Espanhol cerca de 10 anos depois, mais precisamente em 2019, após levar o Valencia ao título da Copa do Rei da Espanha.

  • O criador da história do Villarreal

    Depois de duas passagens rápidas por Racing e Sevilla em 2011, veio a etapa mais importante na trajetória de Marcelino, quando assumiu o comando do Villarreal em janeiro de 2013, enquanto a equipe sofria na segunda divisão.

    Marcelino conseguiu levar o Villarreal de volta ao Campeonato Espanhol logo na primeira temporada, antes de terminar entre os seis primeiros nas três temporadas seguintes, além da classificação para as semifinais da Liga Europa em 2015-2016.

    Mas a surpresa é que o técnico espanhol acabou deixando o clube após todo esse sucesso, mais precisamente em agosto de 2016, poucos dias antes do início da caminhada da equipe em LaLiga, por causa de divergências entre ele e a diretoria sobre algumas decisões.

    Sete anos após a saída, Marcelino retornou ao Villarreal em 2023 para escrever uma nova história, ao conduzir a equipe à classificação para a Liga dos Campeões da Europa em duas temporadas consecutivas.

    Marcelino também se tornou o técnico com mais jogos disputados pelo Villarreal na história, com 298 partidas ao longo de 6 anos, nas quais conquistou 145 vitórias, o maior número na história de qualquer técnico do clube também.

    Como resultado dessas conquistas, o Villarreal decidiu homenagear Marcelino da melhor forma possível, após sua saída da equipe ao fim da temporada passada, colocando uma placa com o seu nome no corredor de honra, no estádio La Cerámica.

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  • Venceu o Barcelona duas vezes

    Após deixar o Villarreal em sua primeira passagem, Marcelino assumiu o comando do Valencia em 2017 e permaneceu no clube até 2019, quando conquistou o prêmio de melhor treinador do Campeonato Espanhol pela segunda vez em sua carreira.

    Marcelino levou esse prêmio por diversos motivos, com destaque para ter conduzido o Valencia ao título da Copa do Rei de 2019, após a vitória sobre o Barcelona na partida final.

    Mas depois dessa temporada histórica, Marcelino foi afastado do comando do Valencia, por causa de divergências entre ele e a diretoria do clube em relação à política de venda de jogadores.

    E cerca de um ano e meio depois, mais precisamente em janeiro de 2021, Marcelino voltou aos gramados pela porta do Athletic Bilbao e, em sua terceira partida, conduziu a equipe ao título da Supercopa da Espanha, também às custas do Barcelona.

    Dessa forma, os dois títulos de Marcelino nos gramados do futebol foram conquistados diante do Barcelona: o primeiro, a Copa do Rei com o Valencia em 2019, e o segundo, a Supercopa da Espanha de 2021 com o Athletic Bilbao.

  • Não conhece o sucesso fora da Espanha

    Ao longo de sua carreira como treinador, que se estende por cerca de 30 anos, Marcelino teve apenas uma única experiência fora da Espanha, que terminou da pior forma possível.

    Essa experiência foi no comando do francês Olympique de Marseille, no início da temporada 2023-2024, mas foi, sem dúvida, a pior de sua carreira.

    Marcelino permaneceu apenas 7 partidas com a equipe francesa, sendo alvo, ao lado da diretoria, de cânticos hostis e até de algumas ameaças para forçá-lo a pedir demissão.

    E, de fato, o treinador espanhol anunciou, em setembro de 2023, sua demissão do cargo de técnico do Olympique de Marseille, tornando-se essa sua primeira e última passagem fora da Espanha.

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