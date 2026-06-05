“Saí com olho roxo”: Marçal revela confronto com Rwan Cruz em treino do Botafogo durante o Mundial

Ao recordar o episódio, o lateral explicou que sua ausência diante dos espanhóis não teve relação com uma decisão da comissão técnica. O motivo, segundo ele, foi a confusão envolvendo Rwan Cruz.

"Eu não fiquei no banco contra o Atlético de Madrid. Não foi por opção do treinador. Rwan Cruz e eu saímos na porrada. Eu estava com o olho roxo, e ele com a testa machucada. Ninguém soube disso. Foi para valer mesmo, de gente grande. E fica dentro do vestiário", revelou.

Mesmo sem os dois jogadores, o Botafogo garantiu classificação para as oitavas de final do torneio, apesar da derrota por 1 a 0 para o Atlético de Madrid.