“Saí com olho roxo”: Marçal revela confronto com Rwan Cruz em treino do Botafogo durante o Mundial

O experiente Marçal trouxe à tona um episódio até então desconhecido dos bastidores do Botafogo durante a disputa do Mundial de Clubes de 2025. Em entrevista ao UOL, o lateral revelou que uma briga com o atacante Rwan Cruz o tirou da partida contra o Atlético de Madrid, válida pela última rodada da fase de grupos da competição.
Segundo o jogador de 37 anos, o confronto ocorreu entre os compromissos diante de PSG e Atlético de Madrid. A discussão evoluiu para agressões físicas, deixando marcas nos dois atletas. Marçal afirmou que o caso foi tratado internamente e nunca chegou ao conhecimento público até agora.