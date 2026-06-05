Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Marçal Botafogo Santos Brasileirão 2022Vitor Silva/Botafogo
Pedro Augusto Dias

“Saí com olho roxo”: Marçal revela confronto com Rwan Cruz em treino do Botafogo durante o Mundial

Botafogo
R. Cruz
F. Marcal
Brasileirão

Lateral contou que discussão com atacante terminou em agressão física nos bastidores da competição disputada em 2025; episódio nunca havia sido revelado publicamente

O experiente Marçal trouxe à tona um episódio até então desconhecido dos bastidores do Botafogo durante a disputa do Mundial de Clubes de 2025. Em entrevista ao UOL, o lateral revelou que uma briga com o atacante Rwan Cruz o tirou da partida contra o Atlético de Madrid, válida pela última rodada da fase de grupos da competição.

Segundo o jogador de 37 anos, o confronto ocorreu entre os compromissos diante de PSG e Atlético de Madrid. A discussão evoluiu para agressões físicas, deixando marcas nos dois atletas. Marçal afirmou que o caso foi tratado internamente e nunca chegou ao conhecimento público até agora.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!

  • Briga afastou dupla de jogo decisivo

    Ao recordar o episódio, o lateral explicou que sua ausência diante dos espanhóis não teve relação com uma decisão da comissão técnica. O motivo, segundo ele, foi a confusão envolvendo Rwan Cruz.

    Premier League, LaLiga e mais!Assine já!

    "Eu não fiquei no banco contra o Atlético de Madrid. Não foi por opção do treinador. Rwan Cruz e eu saímos na porrada. Eu estava com o olho roxo, e ele com a testa machucada. Ninguém soube disso. Foi para valer mesmo, de gente grande. E fica dentro do vestiário", revelou.

    Mesmo sem os dois jogadores, o Botafogo garantiu classificação para as oitavas de final do torneio, apesar da derrota por 1 a 0 para o Atlético de Madrid.

    • Publicidade

  • Marçal segue como referência no elenco

    Um dos líderes do grupo alvinegro, Marçal permanece como peça importante no vestiário, mesmo atuando atualmente como reserva de Alex Telles. Contratado em 2022, nos primeiros movimentos da SAF botafoguense, o lateral participou da reconstrução esportiva do clube e esteve presente nas conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2024.

    Já Rwan Cruz teve passagem discreta pelo Botafogo. Contratado em 2025, o atacante acabou sendo emprestado após não conseguir se firmar na equipe principal.