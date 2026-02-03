Goal.com
Best-value January deals
Sean Walsh

Marc Guehi, Rayan e Endrick juntos entre as 10 maiores "barganhas" do futebol europeu na janela de transferências de janeiro

Como sabemos, a janela de transferências de janeiro é sempre menos movimentada, graças a dificuldade de convencer os clubes a ceder seus jogadores no meio da temporada; mas isso não significa que não existam movimentações

A janela de transferências de janeiro tem ganhado vida nos últimos anos, com várias transações milionárias ocorrendo no meio da temporada. Desta vez, a situação não se repete, embora ainda tenham sido realizados alguns bons negócios.

Um dos favoritos ao título da Premier League investiu pesado para aumentar suas chances de título, houve mais uma vez polêmicas entre a elite europeia e algumas jovens estrelas agora têm a oportunidade de mostrar todo o seu potencial em um novo ambiente.

A GOAL classifica as 10 melhores contratações em termos de custo-benefício da janela de transferências de janeiro:

  • Brighton & Hove Albion v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    10Pascal Gross: Borussia Dortmund - Brighton (R$ 12,5 milhões)

    Seria compreensível pensar que Pascal Gross passou os últimos nove anos no Brighton sem interrupção. Na verdade, ele deixou os Seagulls para retornar ao Borussia Dortmund, clube de sua infância, na temporada de 2024/25.

    Apesar de ter atuado 49 vezes pelo BVB em sua temporada de estreia, seus minutos em campo diminuíram nesta temporada e ele buscou retornar à costa sul da Inglaterra. Os Seagulls conseguiram trazer de volta um jogador experiente e familiarizado com o clube por um valor bem inferior aos £8 milhões (R$ 57,4 milhões) pelos quais o venderam há 18 meses.

    "Como não estava tendo muitas oportunidades de jogar em Dortmund, queria voltar para um lugar onde pudesse ter mais influência e jogar com mais regularidade, para também poder me candidatar à Copa do Mundo", disse Gross sobre seu retorno ao Brighton.

  • Rayan Bournemouth 2025-26Getty Images

    9Rayan: Vasco - Bournemouth (R$ 217,2 milhões)

    Não é todo dia que uma jovem estrela brasileira é associada a times como Bayern de Munique e Barcelona, mas acaba no Bournemouth, embora isso talvez seja um sinal da verdadeira força da Premier League atualmente.

    O Bournemouth, no entanto, fez isso de novo. Depois de vender Antoine Semenyo para o Manchester City, contrataram um substituto por menos da metade do preço. Em Rayan, eles têm uma das maiores promessas da América do Sul, um jovem de 19 anos que já disputou mais de 100 jogos como profissional e pode atuar em qualquer posição do ataque. Em sua estreia fora de casa contra o Wolves, ele deu uma assistência para Alex Scott e mostrou-se completamente à vontade no jogo físico e intenso do futebol inglês.

    "Estou muito feliz e honrado por estar aqui, especialmente com o projeto esportivo que desenvolveram para mim. Estou extremamente feliz. É um clube que revela muitos talentos, então estou muito feliz por estar aqui e espero dar muita alegria aos torcedores", disse Rayan ao chegar, sem dúvida ciente de que provavelmente será vendido por um grande valor nos próximos anos.

  • Norway v Estonia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    8Oscar Bobb: Manchester City - Fulham (R$ 193,6 milhões)

    Mesmo que você jogue apenas alguns minutos pelo Manchester City quando jovem, as chances são de que você tenha um enorme potencial. Cole Palmer, Romeo Lavia e Liam Delap (todos agora no Chelsea, ironicamente) estão entre aqueles que provaram que essa teoria está correta nas últimas temporadas.

    O próximo a sair dessa linha de produção é Oscar Bobb, cuja saída para o Fulham deixou muitos torcedores tristes. O City tinha uma grande esperança no norueguês, mas o deixou sair para buscar mais minutos.

    "Deixo o City apenas com memórias incríveis e quero agradecer a todos pela ajuda e orientação durante o tempo que passei aqui", disse Bobb. "Tive muita sorte de fazer parte de um clube de futebol tão especial e de ter vivido tantos momentos fantásticos, experiências que sempre guardarei com carinho."

    Finalmente, Marco Silva conseguiu os reforços necessários para o seu ataque, trazendo um jogador de 22 anos que possui medalhas de campeão da Premier League, da Supercopa da UEFA e do Mundial de Clubes da FIFA e está ansioso para jogar futebol regularmente, principalmente com a campanha da Noruega na Copa do Mundo se aproximando.

  • Fulham v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    7Oleksandr Zinchenko: Arsenal - Ajax (R$ 7,2 milhões)

    Não faz muito tempo que Oleksandr Zinchenko era o jogador que redefiniu sua posição na Premier League. No Manchester City, ele era decisivo nos momentos cruciais e, após se juntar ao Arsenal, se transformou em um bom lateral.

    Infelizmente, seu desempenho caiu nos últimos dois anos e ele agora deixou os Gunners em definitivo. Após um período discreto de empréstimo no Nottingham Forest, considerado insatisfatório por todas as partes, o acordo foi rescindido para que o Arsenal pudesse autorizar uma venda por um preço bem abaixo ao Ajax.

    A preocupação do gigante holandês é que Zinchenko assinou apenas um contrato de seis meses, embora, se jogar bem, ele possa acabar renovando por um período mais longo em Amsterdã. Ele certamente tem os atributos técnicos para se tornar um ídolo da torcida na Johan Cruyff Arena.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LENSAFP

    6Ethan Nwaneri: Arsenal - Olympique de Marselha (Empréstimo)

    Chegamos ao primeiro de três empréstimos desta lista. Nem todos os empréstimos são iguais, e para entrar no nosso top 10, precisa ser uma jogada que realmente faça a diferença para o time que contratou o jogador.

    No caso do Olympique de Marselha, que almeja uma vaga na Champions League, eles conseguiram convencer o Arsenal a liberar Ethan Nwaneri, apesar dos Gunners insistirem por muito tempo que o jovem talento não seria liberado para a segunda parte da temporada. Mas a oportunidade para um jogador com tanto potencial atuar em uma liga mais voltada para o desenvolvimento, sob o comando de Roberto De Zerbi – cujo futuro agora é extremamente incerto – era irrecusável.

    "Acho que os jovens talentosos que temos precisam de minutos em campo, e neste caso, o Ethan não estava tendo minutos suficientes, e a última coisa que queremos é interromper o seu desenvolvimento, porque ele é um talento incrível e alguém que vive e respira futebol; essa é a vida dele", disse Mikel Arteta. "Depois de conversar com ele, o pai dele, o agente e o clube, decidimos que o melhor a fazer era ele sair por empréstimo."

    "Então temos que escolher o lugar certo, e tendo todas as opções, levando em conta a experiência que tivemos em Marselha com William Saliba, o fato de Roberto estar lá e ser um incrível formador de jovens talentos, além de ser um técnico muito corajoso na maneira como trabalha, na forma como lida com jovens talentos e ter um histórico comprovado nesse sentido."

  • FBL-FRA-LIGUE1-LYON-LILLEAFP

    5Endrick: Real Madrid - Lyon (Empréstimo)

    Em outra batalha na Ligue 1, o Lyon venceu a disputa por Endrick. O prodígio atacante claramente não era um dos favoritos de Xabi Alonso, que foi demitido algumas semanas depois de seu empréstimo ao OL ser finalizado, e precisava de tempo de jogo regular para manter seu lugar na seleção brasileira às vésperas da Copa do Mundo.

    Como era de se esperar, Endrick se tornou um sucesso imediato na França. Ele já marcou quatro gols em quatro jogos pelo Lyon, que disputa com o Olympique de Marselha uma vaga na Champions League. Seus dois jovens jogadores emprestados podem, portanto, se tornar os diferenciais nessa disputa.

    "Minha adaptação tem sido quase perfeita", disse Endrick recentemente. "Desde que cheguei, a comunicação com meus companheiros de equipe e a comissão técnica tem sido excelente. Sou muito grato pelo apoio diário. Agora, espero melhorar um pouco mais a cada partida, para que, ao final da temporada, possamos alcançar nossos objetivos."

    "O fato da direção do clube ter vindo me encontrar e me dado a sua palavra foi significativo. Senti a confiança deles. Encontrei aqui uma equipe realmente unida, onde existe um verdadeiro espírito de equipe, o que é importante. É até a coisa mais importante. Se há união dentro e fora de campo, as coisas fluem com mais suavidade e naturalidade."

  • Eintracht Frankfurt v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    4Ademola Lookman: Atalanta - Atletico Madrid (R$ 248 milhões)

    Tendo completado 28 anos em outubro, parecia que era agora ou nunca para Ademola Lookman conseguir aquela transferência para um clube gigante que sua carreira merecia. Ele correspondeu às expectativas repetidas vezes em três temporadas e meia na Atalanta, sendo a mais memorável delas o hat-trick que derrotou o invencível Bayer Leverkusen na final da Europa League de 2024.

    O astro nigeriano será o mais recente atacante de renome a vestir a camisa rubro-branca do Atlético de Madrid, num momento em que a equipe de Diego Simeone precisa de inspiração para reacender a sua temporada. O valor da transferência está longe de ser proibitivo e é muito inferior ao de algumas das outras contratações de peso do clube.

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-PRESSERAFP

    3Angel Gomes: Olympique de Marselha - Wolverhampton (Empréstimo de R$ 6,2 milhões)

    À primeira vista, é um negócio estranho para Ángel Gomes, que está deixando o Olympique de Marselha apenas alguns meses depois de chegar sem custos de transferência vindo do Lille. Além disso, ele está indo para um time que está praticamente rebaixado para a Championship.

    Dito isso, há um método por trás da aparente loucura. Gomes, que já foi convocado quatro vezes para a seleção inglesa, finalmente terá a chance de jogar regularmente na Premier League depois de ter feito apenas cinco partidas na elite do futebol inglês pelo Manchester United. Além disso, mesmo que o Wolves seja rebaixado, ele poderia exigir uma transferência ao fim da temporada, mesmo que o clube acione a cláusula de compra, lucrando com a venda do meio-campista.

    Levando tudo isso em consideração, os grandes perdedores aqui são, na verdade, os de Marselha. Será que realmente vale a pena se desfazer de Gomes por uma quantia tão insignificante?

  • Marc Guehi Man CityManchester City

    2Marc Guéhi: Crystal Palace - Manchester City (R$ 143,4 milhões)

    Esta será provavelmente a entrada mais controversa da lista. O Manchester City merece elogios por pagar 20 milhões de libras por um jogador cujo contrato expiraria ao fim da temporada? Foi uma jogada de mestre oferecer-lhe um contrato no valor de cerca de 300 mil libras (R$ 2,2 milhões) por semana? Será que tudo se resume a "parabéns por mencionar o valor mais alto"? Afinal, esta é uma lista de "melhor custo-benefício".

    Mas isso ignora a intenção do City. Eles sabiam que precisavam de reforços na defesa, principalmente depois que Rúben Dias e Josko Gvardiol sofreram lesões de médio a longo prazo, e que Marc Guéhi era uma das melhores opções disponíveis no mercado. Além disso, ele era o principal jogador livre no início da janela de transferências, mas sabia que os rivais no exterior tinham vantagem nas negociações de pré-contrato. Assim, o City agiu rapidamente para garantir a contratação do inglês, melhorando instantaneamente sua defesa com uma opção mais do que comprovada.

    A trajetória de Guéhi no Etihad Stadium tem sido irregular, mas é fácil imaginá-lo conquistando muitos troféus com a camisa azul celeste no futuro.

  • Dro Fernandez PSG 2025-26Getty Images

    1Dro Fernández: Barcelona - Paris Saint-Germain (R$ 50,9 milhões)

    O Barcelona está em dificuldades financeiras mesmo nos melhores momentos da atualidade. O que certamente não foi bem recebido pela diretoria do Camp Nou foi a saída inesperada de Dro Fernández, formado em La Masia, por uma fração do seu valor de mercado. O único ponto positivo possível é que eles conseguiram receber um valor um pouco acima da cláusula de rescisão do seu contrato.

    "A saída de Dro me surpreendeu. Tínhamos um acordo para a renovação do contrato dele aos 18 anos, mas o agente dele disse que, no fim das contas, ele mudou de ideia. Foi uma situação desagradável", disse o presidente do Barça, Joan Laporta, que inevitavelmente sentirá a pressão antes das próximas eleições.

    Dro, que impressionou na pré-temporada e teve alguns minutos em campo no primeiro semestre de 2025/26, comunicou ao Barcelona seu desejo de sair no início da janela de transferências de janeiro, colocando a elite europeia em alerta, já que todos tentavam convencer seus clubes a contratá-lo. No fim, o Paris Saint-Germain venceu a disputa e concordou em pagar ao Barça um valor acima da cláusula de rescisão estipulada, a fim de manter a relação cordial entre os clubes.

    É um golpe duro para o Barcelona, mas uma negociação oportuna para o PSG. O técnico Luis Enrique disse na assinatura do contrato: "Assine aqui, 50 gols e 50 assistências!" É justo dizer que as expectativas são altas para Dro.

