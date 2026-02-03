Marc Guehi, Rayan e Endrick juntos entre as 10 maiores "barganhas" do futebol europeu na janela de transferências de janeiro

Chegamos ao primeiro de três empréstimos desta lista. Nem todos os empréstimos são iguais, e para entrar no nosso top 10, precisa ser uma jogada que realmente faça a diferença para o time que contratou o jogador.

No caso do Olympique de Marselha, que almeja uma vaga na Champions League, eles conseguiram convencer o Arsenal a liberar Ethan Nwaneri, apesar dos Gunners insistirem por muito tempo que o jovem talento não seria liberado para a segunda parte da temporada. Mas a oportunidade para um jogador com tanto potencial atuar em uma liga mais voltada para o desenvolvimento, sob o comando de Roberto De Zerbi – cujo futuro agora é extremamente incerto – era irrecusável.

"Acho que os jovens talentosos que temos precisam de minutos em campo, e neste caso, o Ethan não estava tendo minutos suficientes, e a última coisa que queremos é interromper o seu desenvolvimento, porque ele é um talento incrível e alguém que vive e respira futebol; essa é a vida dele", disse Mikel Arteta. "Depois de conversar com ele, o pai dele, o agente e o clube, decidimos que o melhor a fazer era ele sair por empréstimo."

"Então temos que escolher o lugar certo, e tendo todas as opções, levando em conta a experiência que tivemos em Marselha com William Saliba, o fato de Roberto estar lá e ser um incrível formador de jovens talentos, além de ser um técnico muito corajoso na maneira como trabalha, na forma como lida com jovens talentos e ter um histórico comprovado nesse sentido."