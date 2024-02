Mano Menezes exige garantias para assinar rescisão com o Corinthians

Treinador quer ter segurança sobre o recebimento da multa rescisória e espera solução célere em conversa com o Timão

Mano Menezes exige garantias de que receberá a multa rescisória para assinar o distrato com o Corinthians, como soube a GOAL. O técnico foi comunicado sobre a demissão na última segunda-feira (5), dia seguinte à derrota para o Novorizontino, em plena Neo Química Arena, pelo Paulistão.

O treinador espera que a negociação para a quebra do vínculo seja célere, mesmo que exija algumas seguranças. O receio é que o pagamento fique atrasado, sobretudo pela situação financeira do clube. O técnico deve receber cerca de R$ 9 milhões por causa da rescisão contratual.

Até o momento, não houve acordo entre Mano Menezes e Corinthians pela rescisão do contrato. O técnico já estabeleceu as condições necessárias para a assinatura do documento e aguarda uma posição do presidente Augusto Melo antes de firmar o distrato.

