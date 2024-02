Corinthians decide demitir Mano Menezes, e valor da multa vira discussão

Estafe do treinador entende que a multa rescisória é de R$ 20 milhões, e diretoria fala internamente em R$ 9 milhões; Márcio Zainardi surge como opção

O Corinthians decidiu demitir Mano Menezes no início da tarde desta segunda-feira (5), dia seguinte à derrota para o Novorizontino, pela quinta rodada do Paulistão. A informação foi inicialmente divulgada pelo GE e confirmada pela GOAL. O valor da multa rescisória é um ponto de discordância entre as partes, como soube a GOAL.

O estafe de Mano Menezes entende que a cláusula estabelece pagamento do contrato integral, até dezembro de 2025, enquanto o Corinthians acredita que o montante a ser quitado deve ser referente até o fim de 2024.

Os representantes do treinador acreditam que o valor a ser pago pela multa rescisória é de R$ 20 milhões. A diretoria do Corinthians, por outro lado, crê que o montante é de R$ 9 milhões. A discussão ainda não foi levada para as salas de reunião, conforme apurado pela reportagem.