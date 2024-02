Mano Menezes e Corinthians não se ajudam: é hora de mudar de técnico?

Péssimo início de temporada em 2024 já liga o alerta, mesmo que trocar de técnicos não tenha dado certo recentemente para o clube

As últimas temporadas não foram das mais tranquilas para o Corinthians, para dizer o mínimo. Além de viver um incômodo jejum de títulos – já são cinco anos desde a conquista do Paulistão em 2019 – os alvinegros têm vivido de expectativas frustradas e até alguns temores de luta contra rebaixamento no Brasileirão. O número de jogos em 2024 é microscópico, claro, mas está longe de indicar que algo diferente possa, enfim, acontecer.

Nos cinco jogos disputados até aqui, todos pelo Campeonato Paulista, o Corinthians venceu um (na estreia, contra o Guarani) e perdeu todos os outros. O revés mais recente foi contra o Novorizontino, por 3 a 1, em plena Neo Química Arena. E quando os resultados são tão ruins, é inevitável não ligar os holofotes para a situação do técnico. Mano Menezes sabe que há pouco para ser elogiado em seu trabalho até aqui.

Mais artigos abaixo