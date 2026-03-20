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Gabriele Stragapede

Traduzido por

Manchester United: Zirkzee quer voltar para a Itália; prioridade é a Série A, para onde ele pode ir

O que se sabe sobre o futuro do atacante dos Red Devils.

O futuro de Joshua Zirkzee continua sendo uma incógnita. Em todas as janelas de transferências que se preze, desde sua chegada à Premier League pelo Manchester United, o nome do atacante holandês está na lista de vários clubes por toda a Europa, especialmente aqueles que disputam a Série A.

Mas qual será o seu destino na próxima janela de transferências de verão?

  • SUA TEMPORADA NO UNITED

    Sua temporada em Manchester certamente não foi positiva. Nas 20 partidas disputadas entre o campeonato, a FA Cup e a Carabao Cup — totalizando apenas 546 minutos em campo, além de ter sido titular em apenas 4 jogos —, ele marcou 2 gols e deu 1 assistência.

    Um saldo, no geral, insatisfatório para o próprio Zirkzee, pronto para mudar de rumo em sua carreira profissional e voltar para onde demonstrou todo o seu talento.

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  • PRIORIDADE À ITÁLIA

    Conforme relatado por Matteo Moretto no canal do YouTube em italiano de Fabrizio Romano, devido à falta de espaço e ao tempo de jogo reduzido nesta temporada (28 minutos no total nos últimos nove jogos da Premier League), Zirkzee voltará a ser um nome em destaque durante a próxima janela de transferências.

    O atacante holandês tem uma prioridade absolutamente clara: voltar para a Itália e jogar novamente na Série A.

    A concorrência, no entanto, pelo nosso campeonato será acirrada, pois alguns clubes da Premier League já buscaram informações junto à comissão do jogador e ao Manchester United para, eventualmente, fechar um negócio no verão. Vários times italianos, de qualquer forma, estão acompanhando a situação de perto.

  • OS BASTIDORES DA ROMA

    Já durante o inverno e no mês de janeiro, Zirkzee esteve perto de voltar à Série A: na verdade, ele estava a um passo de ser transferido para a Roma.

    O Manchester United, porém, optou por esperar — também devido aos jogadores convocados para a Copa Africana — e não liberar o jogador, preferindo mantê-lo no elenco para a segunda metade da temporada. Decidiu-se, portanto, continuar juntos e os giallorossi — depois de, de qualquer forma, terem chegado a um acordo básico com o holandês — voltaram então suas atenções para outros nomes, como Malen e Vaz.

  • ONDE VOCÊ PODE IR

    A questão que se coloca agora, em essência, é: se for para a Itália, onde Zirkzee poderá jogar?

    Durante a janela de transferências de verão, vários clubes da Série A podem revolucionar seu setor ofensivo: Inter, Juventus, Milan, Napoli e a própria Roma.

    Os nerazzurri de Chivu poderiam se interessar caso haja uma possível saída, venda e eventual lucro com Marcus Thuram; os bianconeri de Spalletti já sondaram o jogador no passado e terão que lidar com o destino de Openda e David; os rossoneri de Allegri — time para o qual ele parecia destinado antes do Manchester United — terão que resolver principalmente as questões relacionadas a Gimenez, Nkunku e Fullkrug; os Azzurri de Conte — aos quais ele já havia sido associado no passado — poderiam considerar um perfil como o dele, apreciado pelo técnico napolitano; finalmente, os Giallorossi de Gasperini poderiam voltar a se interessar por ele após o fracasso das negociações em janeiro.

    Será, portanto, a Itália novamente o futuro de Joshua Zirkzee? Com grande probabilidade, certamente o Manchester United não fará mais parte de seu destino.