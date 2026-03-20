Manchester United: Zirkzee quer voltar para a Itália; prioridade é a Série A, para onde ele pode ir

A questão que se coloca agora, em essência, é: se for para a Itália, onde Zirkzee poderá jogar?

Durante a janela de transferências de verão, vários clubes da Série A podem revolucionar seu setor ofensivo: Inter, Juventus, Milan, Napoli e a própria Roma.

Os nerazzurri de Chivu poderiam se interessar caso haja uma possível saída, venda e eventual lucro com Marcus Thuram; os bianconeri de Spalletti já sondaram o jogador no passado e terão que lidar com o destino de Openda e David; os rossoneri de Allegri — time para o qual ele parecia destinado antes do Manchester United — terão que resolver principalmente as questões relacionadas a Gimenez, Nkunku e Fullkrug; os Azzurri de Conte — aos quais ele já havia sido associado no passado — poderiam considerar um perfil como o dele, apreciado pelo técnico napolitano; finalmente, os Giallorossi de Gasperini poderiam voltar a se interessar por ele após o fracasso das negociações em janeiro.

Será, portanto, a Itália novamente o futuro de Joshua Zirkzee? Com grande probabilidade, certamente o Manchester United não fará mais parte de seu destino.