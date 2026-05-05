Mais uma vez, polêmica em torno de Antonio Rüdiger no Real Madrid – pedido de desculpas à equipe

De acordo com uma reportagem do jornalista Miguel Latigo Serrano na Onda Cero, o jogador da seleção alemã teria atacado o lateral Álvaro Carreras e até lhe dado um tapa. No entanto, isso não corresponde à verdade, conforme o SPOX apurou junto ao entorno do jogador. Embora tenha ocorrido uma discussão com um companheiro de equipe, não houve, de forma alguma, agressão física. Além disso, o incidente não teria ocorrido em abril, como noticiado, mas já em fevereiro. Tratou-se de um episódio isolado e sem importância, que já foi resolvido há muito tempo, escreveu ele em uma story no Instagram.

O The Athletic também noticiou um incidente em que Rüdiger teria tido uma discussão acalorada com um companheiro de equipe não identificado, que teria sido iniciada pelo jogador de 33 anos. O zagueiro central teria se desculpado posteriormente por seu comportamento e convidado a equipe, juntamente com as famílias, para um jantar.

No entanto, este está longe de ser o primeiro incidente nesta temporada que coloca Rüdiger em maus lençóis. Após a espetacular partida de volta das quartas de final contra o FC Bayern na Liga dos Campeões, Josip Stanisic fez acusações bastante notáveis contra o alemão por seu comportamento em campo. O zagueiro do Getafe, Diego Rico, renovou há poucas semanas suas críticas à entrada violenta e perigosa de Rüdiger contra ele, com a qual ele teria “ultrapassado os limites”: “Ele queria me dar um soco na cara.”

E todos esses incidentes ocorrem em um momento em que Rüdiger também está sob observação reforçada do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, na véspera da próxima Copa do Mundo de 2026.