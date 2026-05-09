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Mais um troféu para Karim Benzema, com o Al Hilal conquistando a Copa do Rei da Arábia Saudita
O Blues consegue uma virada espetacular
O Al Hilal superou um susto inicial e derrotou o Al Kholood, finalista surpresa, por 2 a 1, em uma partida emocionante assistida pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. O time azul ficou atrás no placar logo aos quatro minutos, quando Ramiro Enrique aproveitou uma falha na defesa de Simone Inzaghi, mas reagiu com dois gols em cinco minutos antes do intervalo. Nasser Al-Dawsari aproveitou uma bola perdida para empatar aos 42 minutos, antes de Theo Hernandez marcar o gol decisivo nos acréscimos do primeiro tempo.
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A sequência de sucesso de Benzema na Arábia Saudita
A vitória marca um marco pessoal significativo para Benzema, que tem mantido sua tradição de conquistar títulos desde que se transferiu do Real Madrid para o Oriente Médio em 2023. Este triunfo representa o terceiro grande título do francês no futebol saudita, após a conquista da dobradinha da Liga Profissional Saudita e da Copa do Rei com o Al Ittihad na temporada 2024-25. Desde que se juntou ao Al Hilal no início de fevereiro, o experiente atacante provou ser um trunfo vital, dando a assistência crucial para o gol da vitória de Hernandez nesta última final.
Histórico de participação estrangeira
Apesar da derrota, o Al Kholood fez história ao se tornar o primeiro clube de propriedade estrangeira a chegar a uma final saudita após a aquisição pelo investidor americano Ben Harburg. Situado 12 posições abaixo do Al Hilal na tabela, o time, agora em sua segunda temporada na Pro League, demonstrou um crescimento notável por meio de um modelo voltado para a comunidade que quase abalou a ordem estabelecida.
- AFP
Decisão do título do clássico da capital
O Al Hilal precisa deixar rapidamente as comemorações de lado para se preparar para o clássico da capital contra o Al Nassr, no dia 12 de maio, que será decisivo para o rumo da temporada. Ocupando a segunda posição com 77 pontos em 31 jogos, os jogadores de Inzaghi estão cinco pontos atrás do líder, mas, o que é fundamental, têm um jogo a menos. Uma derrota neste confronto de alto risco entregaria oficialmente o título da Pro League ao Al Nassr, enquanto uma vitória garantiria que o destino do Al Hilal permanecesse em suas próprias mãos na busca pelo bicampeonato nacional.