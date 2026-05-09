Mais um troféu para Karim Benzema, com o Al Hilal conquistando a Copa do Rei da Arábia Saudita

O Al Hilal precisa deixar rapidamente as comemorações de lado para se preparar para o clássico da capital contra o Al Nassr, no dia 12 de maio, que será decisivo para o rumo da temporada. Ocupando a segunda posição com 77 pontos em 31 jogos, os jogadores de Inzaghi estão cinco pontos atrás do líder, mas, o que é fundamental, têm um jogo a menos. Uma derrota neste confronto de alto risco entregaria oficialmente o título da Pro League ao Al Nassr, enquanto uma vitória garantiria que o destino do Al Hilal permanecesse em suas próprias mãos na busca pelo bicampeonato nacional.