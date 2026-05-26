Mais um ano! Alisson deve permanecer no Liverpool, apesar do interesse de clubes da Série A

As especulações sobre o futuro de Alisson se intensificaram após o término da temporada da Premier League, especialmente após seu retorno de lesão contra o Brentford. Essa partida despertou preocupações entre os torcedores do Liverpool de que poderia ter sido seu último jogo pelo clube.

No entanto, o Liverpool está cada vez mais confiante de que o jogador da seleção brasileira permanecerá em Anfield na próxima temporada. A decisão do clube de acionar a extensão do contrato no início deste ano reforçou sua intenção de manter o jogador de 33 anos como parte do elenco daqui para frente.

O interesse da Itália continuou ao longo do mês, com a Juventus supostamente em busca de um novo goleiro titular. A La Gazzetta dello Sport chegou a afirmar que os termos pessoais haviam sido discutidos no início de maio, embora nenhum acordo tenha sido alcançado entre os dois clubes.