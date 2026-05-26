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Mais um ano! Alisson deve permanecer no Liverpool, apesar do interesse de clubes da Série A
O Liverpool está confiante de que Alisson vai ficar
As especulações sobre o futuro de Alisson se intensificaram após o término da temporada da Premier League, especialmente após seu retorno de lesão contra o Brentford. Essa partida despertou preocupações entre os torcedores do Liverpool de que poderia ter sido seu último jogo pelo clube.
No entanto, o Liverpool está cada vez mais confiante de que o jogador da seleção brasileira permanecerá em Anfield na próxima temporada. A decisão do clube de acionar a extensão do contrato no início deste ano reforçou sua intenção de manter o jogador de 33 anos como parte do elenco daqui para frente.
O interesse da Itália continuou ao longo do mês, com a Juventus supostamente em busca de um novo goleiro titular. A La Gazzetta dello Sport chegou a afirmar que os termos pessoais haviam sido discutidos no início de maio, embora nenhum acordo tenha sido alcançado entre os dois clubes.
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Romano revela a posição do Liverpool
O especialista em transferências Fabrizio Romano deu a indicação mais clara até o momento de que o Liverpool não planeja se separar de Alisson neste verão. A diretoria do clube teria comunicado seus planos diretamente ao goleiro.
Romano escreveu no X: “Pelo que sei, o Liverpool informou Alisson sobre seu desejo e plano de mantê-lo por mais um ano. A Juventus ofereceu a Alisson um contrato mais longo, mas o Liverpool insiste em mantê-lo. Apenas a posição do jogador poderia mudar a situação, mas o Liverpool claramente quer que ele fique.”
O Liverpool está determinado a manter uma figura-chave
Embora a Juventus pareça disposta a oferecer um contrato mais longo, a posição atual do Liverpool parece firme. Qualquer possível transferência provavelmente dependeria da vontade do jogador de se transferir, não havendo, até o momento, indícios de que o clube esteja disposto a autorizar a venda. O retorno de Alisson após a lesão, antes do fim da temporada, também reforçou seu valor para a equipe de cara para a próxima temporada.
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Ansioso pela Copa do Mundo com o Brasil
A atenção agora se voltará para o futebol internacional, com Alisson prestes a se juntar à seleção brasileira antes da Copa do Mundo na América do Norte. Desempenhos sólidos no cenário internacional provavelmente manterão alto o interesse pelo goleiro em toda a Europa. Por enquanto, espera-se que o Liverpool comece os preparativos para a nova temporada com Alisson ainda como goleiro titular, apesar dos rumores contínuos sobre uma possível transferência para a Itália.