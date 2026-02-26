Mais lesões para o Barcelona! Frenkie de Jong ficará seis semanas afastado dos gramados após o último revés

Esta lesão representa um retrocesso significativo para Flick. Pela primeira vez em meses, com exceção de Andreas Christensen e Gavi, o técnico tinha um elenco completo à sua disposição. A ausência de De Jong é particularmente frustrante porque ocorre justamente quando o equilíbrio do meio-campo da equipe começava a parecer perfeito após o retorno de Pedri. De Jong havia recentemente encontrado uma boa fase, marcando seu primeiro gol na temporada durante a vitória de 3 a 0 sobre o Levante no domingo, mas esse ímpeto foi interrompido abruptamente.

Antes do retorno de Pedri contra o Levante, De Jong tinha assumido uma enorme responsabilidade defensiva e criativa. Ele frequentemente atuava como único pivô, apoiado por Fermín Lopez e Dani Olmo, ao mesmo tempo em que ajudava a formar jovens talentos como Marc Bernal. Quando Bernal jogava como meio-campista mais posicional, isso permitia a De Jong avançar para áreas mais ofensivas — uma função que se adequava ao seu perfil físico e habilidade com a bola. Agora, Flick precisa reavaliar toda a sua configuração, justamente quando a equipe estava desenvolvendo uma identidade clara e um estilo de jogo fluido.