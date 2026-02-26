Getty Images Sport
Mais lesões para o Barcelona! Frenkie de Jong ficará seis semanas afastado dos gramados após o último revés
De Jong enfrenta seis semanas de afastamento devido a uma lesão muscular
O jogador de 28 anos sofreu uma lesão no tendão da coxa na quinta-feira e agora enfrenta um longo período de afastamento dos gramados. É um golpe devastador para um jogador que recentemente reafirmou seu compromisso com o gigante catalão, e este revés chega no pior momento possível para o Barcelona. À medida que a temporada entra em sua fase mais crítica nas competições nacionais e europeias, Flick fica com uma dor de cabeça tática para resolver no meio de campo.
O Barcelona confirmou que De Jong ficará fora por seis semanas em um comunicado: “O jogador do time principal Frenkie de Jong sofreu uma lesão no bíceps distal da perna direita durante o treino desta manhã. Exames médicos confirmaram que o período de recuperação previsto será de aproximadamente cinco a seis semanas.”
Os jogos que De Jong vai perder
De Jong agora ficará ausente por uma série de jogos difíceis. O meio-campista perderá alguns jogos importantes, incluindo a decisiva partida de volta das semifinais da Copa del Rey contra o Atlético de Madrid. Além disso, ele não estará disponível para as duas partidas das oitavas de final da Liga dos Campeões, onde o Barça enfrentará o Paris Saint-Germain ou o Newcastle United. Na La Liga, o Blaugrana terá que enfrentar partidas difíceis contra Villarreal, Athletic Club, Sevilla e Rayo Vallecano sem seu principal armador.
Um grande revés tático para Hansi Flick
Esta lesão representa um retrocesso significativo para Flick. Pela primeira vez em meses, com exceção de Andreas Christensen e Gavi, o técnico tinha um elenco completo à sua disposição. A ausência de De Jong é particularmente frustrante porque ocorre justamente quando o equilíbrio do meio-campo da equipe começava a parecer perfeito após o retorno de Pedri. De Jong havia recentemente encontrado uma boa fase, marcando seu primeiro gol na temporada durante a vitória de 3 a 0 sobre o Levante no domingo, mas esse ímpeto foi interrompido abruptamente.
Antes do retorno de Pedri contra o Levante, De Jong tinha assumido uma enorme responsabilidade defensiva e criativa. Ele frequentemente atuava como único pivô, apoiado por Fermín Lopez e Dani Olmo, ao mesmo tempo em que ajudava a formar jovens talentos como Marc Bernal. Quando Bernal jogava como meio-campista mais posicional, isso permitia a De Jong avançar para áreas mais ofensivas — uma função que se adequava ao seu perfil físico e habilidade com a bola. Agora, Flick precisa reavaliar toda a sua configuração, justamente quando a equipe estava desenvolvendo uma identidade clara e um estilo de jogo fluido.
Gerenciando a carga de trabalho sem o holandês
O retorno de Pedri deveria ser a melhor notícia possível para o capitão do Barcelona, já que os dois frequentemente demonstram uma compreensão telepática em campo. Com De Jong agora fora de ação pelas próximas seis semanas, a pressão recai significativamente sobre os ombros do herói espanhol. Flick enfrenta um delicado equilíbrio, especialmente com Pedri apenas retornando de uma lesão que o deixou fora de ação por um mês e sem expectativa de jogar todos os minutos de todas as partidas.
A flexibilidade tática de Flick será agora testada como nunca antes. A ausência de De Jong deixa a equipe sem seu melhor jogador de transição e principal fonte de progressão da bola. Opções como Marc Casado e o versátil Eric García podem ser escaladas para preencher a lacuna, mas nenhuma delas oferece a combinação única de resistência à pressão e cobertura defensiva que o holandês proporciona.
