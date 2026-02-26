Goal.com
Mais lesões para o Barcelona! Frenkie de Jong ficará seis semanas afastado dos gramados após o último revés

Justamente quando o técnico do Barcelona, Hansi Flick, parecia estar lidando com uma agenda lotada com um elenco quase completo, ele recebeu más notícias sobre Frenkie de Jong. O jogador da seleção holandesa foi forçado a se retirar do último treino da equipe após sentir um desconforto significativo. O clube divulgou um boletim médico para confirmar o problema e quanto tempo o meio-campista ficará afastado.

  • De Jong enfrenta seis semanas de afastamento devido a uma lesão muscular

    O jogador de 28 anos sofreu uma lesão no tendão da coxa na quinta-feira e agora enfrenta um longo período de afastamento dos gramados. É um golpe devastador para um jogador que recentemente reafirmou seu compromisso com o gigante catalão, e este revés chega no pior momento possível para o Barcelona. À medida que a temporada entra em sua fase mais crítica nas competições nacionais e europeias, Flick fica com uma dor de cabeça tática para resolver no meio de campo. 

    O Barcelona confirmou que De Jong ficará fora por seis semanas em um comunicado: “O jogador do time principal Frenkie de Jong sofreu uma lesão no bíceps distal da perna direita durante o treino desta manhã. Exames médicos confirmaram que o período de recuperação previsto será de aproximadamente cinco a seis semanas.”

    Os jogos que De Jong vai perder

    De Jong agora ficará ausente por uma série de jogos difíceis. O meio-campista perderá alguns jogos importantes, incluindo a decisiva partida de volta das semifinais da Copa del Rey contra o Atlético de Madrid. Além disso, ele não estará disponível para as duas partidas das oitavas de final da Liga dos Campeões, onde o Barça enfrentará o Paris Saint-Germain ou o Newcastle United. Na La Liga, o Blaugrana terá que enfrentar partidas difíceis contra Villarreal, Athletic Club, Sevilla e Rayo Vallecano sem seu principal armador.

  • Um grande revés tático para Hansi Flick

    Esta lesão representa um retrocesso significativo para Flick. Pela primeira vez em meses, com exceção de Andreas Christensen e Gavi, o técnico tinha um elenco completo à sua disposição. A ausência de De Jong é particularmente frustrante porque ocorre justamente quando o equilíbrio do meio-campo da equipe começava a parecer perfeito após o retorno de Pedri. De Jong havia recentemente encontrado uma boa fase, marcando seu primeiro gol na temporada durante a vitória de 3 a 0 sobre o Levante no domingo, mas esse ímpeto foi interrompido abruptamente.

    Antes do retorno de Pedri contra o Levante, De Jong tinha assumido uma enorme responsabilidade defensiva e criativa. Ele frequentemente atuava como único pivô, apoiado por Fermín Lopez e Dani Olmo, ao mesmo tempo em que ajudava a formar jovens talentos como Marc Bernal. Quando Bernal jogava como meio-campista mais posicional, isso permitia a De Jong avançar para áreas mais ofensivas — uma função que se adequava ao seu perfil físico e habilidade com a bola. Agora, Flick precisa reavaliar toda a sua configuração, justamente quando a equipe estava desenvolvendo uma identidade clara e um estilo de jogo fluido.

    Gerenciando a carga de trabalho sem o holandês

    O retorno de Pedri deveria ser a melhor notícia possível para o capitão do Barcelona, já que os dois frequentemente demonstram uma compreensão telepática em campo. Com De Jong agora fora de ação pelas próximas seis semanas, a pressão recai significativamente sobre os ombros do herói espanhol. Flick enfrenta um delicado equilíbrio, especialmente com Pedri apenas retornando de uma lesão que o deixou fora de ação por um mês e sem expectativa de jogar todos os minutos de todas as partidas.

    A flexibilidade tática de Flick será agora testada como nunca antes. A ausência de De Jong deixa a equipe sem seu melhor jogador de transição e principal fonte de progressão da bola. Opções como Marc Casado e o versátil Eric García podem ser escaladas para preencher a lacuna, mas nenhuma delas oferece a combinação única de resistência à pressão e cobertura defensiva que o holandês proporciona. 

