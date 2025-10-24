+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Tauan Ambrosio

As maiores derrotas do Palmeiras sob o comando de Abel Ferreira

Péssima atuação no jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra a LDU, marcou um dos piores momentos dos alviverdes sob o comando do português (e um dos placares mais elásticos para um adversário)

A passagem de Abel Ferreira pelo Palmeiras já está marcada na história por uma grande coleção de títulos. Ou seja, é uma história de vitórias. Desde que chegou ao clube, em 2020, o técnico português transformou o Palmeiras em uma verdadeira máquina competitiva, acostumada a decidir campeonatos e levantar taças. Foram Libertadores, Brasileiros, Copas do Brasil, Supercopas, Recopas… uma era dourada para o torcedor alviverde. Mas o futebol, como se sabe, também é um esporte que marca muito pelas derrotas. Quem as vive, não se esquece.

O Palmeiras de Abel Ferreira foi derrotado apenas 66 vezes em mais de 350 jogos oficiais — um número impressionante, que reforça a consistência do trabalho e o alto nível de desempenho mantido ao longo das temporadas. As derrotas que mais frustraram a torcida não foram necessariamente aquelas com placares mais elásticos. Em alguns casos, bastou um empate doloroso para decretar uma eliminação amarga em competições continentais ou nacionais.

Se é difícil ganhar do Palmeiras treinado por Abel, obter vitórias expressivas é missão ainda mais complicada. Tanto é assim que em apenas quatro ocasiões o Alviverde perdeu por uma margem de três gols de diferença sob o comando do técnico português. São raros episódios em um ciclo repleto de triunfos. A mais recente delas ocorreu para a LDU de Quito, no jogo de ida das semifinais da Libertadores de 2025 — um resultado que obriga os alviverdes a protagonizarem um verdadeiro milagre na partida de volta para avançar à final.

  • LDU Quito v Palmeiras - Copa CONMEBOL Libertadores 2025Getty Images Sport

    LDU 3 x 0 Palmeiras – Libertadores 2025

    Na partida realizada no Estádio Rodrigo Paz Delgado, na altitude equatoriana, o Palmeiras fez possivelmente seu pior jogo em muitos anos. O time sofreu com a intensidade e o ritmo dos donos da casa, que souberam aproveitar cada erro. Gabriel Villamil abriu o placar aos 16 minutos, Alzugaray ampliou em pênalti convertido após o árbitro assinalar toque de mão de Andreas Pereira, e, ainda no primeiro tempo, Villamil voltou a marcar, fazendo 3 a 0. O segundo tempo foi de controle da LDU e de um Palmeiras incapaz de reagir.

  • Palmeiras v Internacional - Brasileirao 2022Getty Images Sport

    Internacional 3 x 0 Palmeiras – Brasileirão 2022

    A primeira derrota por 3 a 0 sofrida por Abel Ferreira aconteceu em 2022. O jogo, disputado no Beira-Rio, era válido pela última rodada do Brasileirão — um campeonato que já havia sido matematicamente conquistado pelos alviverdes. O Internacional, empurrado pela torcida, abriu 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de Maurício e Alemão, antes de Braian Romero completar o placar. A goleada não causou estragos práticos, mas garantiu seu lugarzinho na história.

  • Flamengo v Palmeiras - Brasileirao 2023Getty Images Sport

    Flamengo 3 x 0 Palmeiras – Brasileirão 2023

    Na 33ª rodada do Brasileirão de 2023, pouco depois da histórica vitória por 4 a 3, de virada, sobre o Botafogo, o Palmeiras sofreu um baque contra o Flamengo. Os rubro-negros fizeram 3 a 0, com dois gols de Pedro e um de Giorgian De Arrascaeta. O time carioca mostrou força e provou que também poderia sonhar com o título. Ainda assim, o elenco de Abel se recompôs rapidamente e manteve o foco até a reta final — e a taça acabaria, mais uma vez, tomando o caminho do Allianz Parque.

  • Fortaleza 3 x 0 Palmeiras – Brasileirão 2024

    Até o jogo contra a LDU, a última vez que o Palmeiras havia perdido por uma margem de três gols de diferença fora contra o Fortaleza, pela 12ª rodada do Brasileirão de 2024. Juan Martín Lucero, duas vezes, e Bruno Pacheco marcaram os gols da vitória do Leão do Pici no Castelão. A atuação irregular foi exceção em uma temporada marcada por regularidade, e o time se recuperou rapidamente nas rodadas seguintes.

    Ou seja, a derrota na altitude equatoriana, no jogo de ida da semifinal da Libertadores, representa o placar mais elástico já sofrido pelo Palmeiras de Abel Ferreira em mata-matas. É uma situação rara e desafiadora, que exigirá uma reação à altura de um time acostumado a reverter cenários adversos. Para chegar à grande final, contra Flamengo ou Racing, a equipe alviverde precisará escrever um novo capítulo de superação nestes anos repletos de vitórias.

  • Jogos decisivos pela frente

    Após a derrota na Libertadores, o Palmeiras volta a campo contra o Cruzeiro, no domingo (26), pelo Campeonato Brasileiro. É mais uma partida com caráter de final, já que os mineiros ainda sonham com o título nacional. O reencontro com a LDU, para a partida de volta, será na quinta-feira seguinte (31), no Allianz Parque, onde a torcida promete transformar o estádio em um caldeirão.

    Abel Ferreira sabe que o momento exige equilíbrio emocional, concentração e capacidade de resposta. Seu Palmeiras já mostrou, diversas vezes, que sabe renascer das dificuldades. A derrota em Quito pode ter sido dura, mas, para quem construiu uma era baseada em resiliência e mentalidade vencedora, ainda há muito futebol a ser jogado.

