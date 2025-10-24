As maiores derrotas do Palmeiras sob o comando de Abel Ferreira

A passagem de Abel Ferreira pelo Palmeiras já está marcada na história por uma grande coleção de títulos. Ou seja, é uma história de vitórias. Desde que chegou ao clube, em 2020, o técnico português transformou o Palmeiras em uma verdadeira máquina competitiva, acostumada a decidir campeonatos e levantar taças. Foram Libertadores, Brasileiros, Copas do Brasil, Supercopas, Recopas… uma era dourada para o torcedor alviverde. Mas o futebol, como se sabe, também é um esporte que marca muito pelas derrotas. Quem as vive, não se esquece.

O Palmeiras de Abel Ferreira foi derrotado apenas 66 vezes em mais de 350 jogos oficiais — um número impressionante, que reforça a consistência do trabalho e o alto nível de desempenho mantido ao longo das temporadas. As derrotas que mais frustraram a torcida não foram necessariamente aquelas com placares mais elásticos. Em alguns casos, bastou um empate doloroso para decretar uma eliminação amarga em competições continentais ou nacionais.

Se é difícil ganhar do Palmeiras treinado por Abel, obter vitórias expressivas é missão ainda mais complicada. Tanto é assim que em apenas quatro ocasiões o Alviverde perdeu por uma margem de três gols de diferença sob o comando do técnico português. São raros episódios em um ciclo repleto de triunfos. A mais recente delas ocorreu para a LDU de Quito, no jogo de ida das semifinais da Libertadores de 2025 — um resultado que obriga os alviverdes a protagonizarem um verdadeiro milagre na partida de volta para avançar à final.