West Ham United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport
Gabriel Marin

Lucas Paquetá mais perto? Oferta de 41 milhões de euros do Flamengo ao West Ham põe negociação mais próxima de uma conclusão

Nova investida milionária do Flamengo pelo brasileiro reacende novela do mercado. O clube carioca trabalha para repatriar o meia ainda nesta janela

O Flamengo voltou a movimentar com força o mercado internacional e colocou novamente o nome de Lucas Paquetá no centro das atenções. O clube carioca fez uma nova oferta ao West Ham superior a 41 milhões de euros (R$ 256,5 milhões) pelo meia-atacante brasileiro de 28 anos. A investida reacende uma negociação que se arrasta há alguns dias e que, mais uma vez, ganha contornos decisivos às vésperas do fechamento da janela de transferências.

Segundo as informações da BBC, a proposta mais recente foi feita de forma verbal, em conversas diretas entre as partes, e abriu uma nova frente de negociações. O Flamengo demonstra confiança em avançar nas tratativas nos próximos dias, enquanto o jogador vê com bons olhos a possibilidade de retornar ao clube que o revelou para o futebol.

  • CR Flamengo v Pyramids FC v - FIFA Intercontinental Cup 2025Getty Images Sport

    Oferta robusta e estratégia do Flamengo

    A diretoria rubro-negra entende que a proposta apresentada é competitiva dentro do mercado atual e compatível com o status de Lucas Paquetá. O valor oferecido colocaria a negociação entre as maiores da história do futebol brasileiro, reforçando a estratégia do Flamengo de investir pesado para manter um elenco de alto nível e competitivo tanto no cenário nacional quanto internacional.

    Internamente, o clube trabalha com a ideia de que o retorno de Paquetá teria impacto esportivo imediato. Revelado nas categorias de base da Gávea, o jogador sempre manteve uma relação próxima com o Flamengo e, de acordo com o que circula nos bastidores, já manifestou o desejo de vestir novamente a camisa rubro-negra ainda neste mês.

  • West Ham United v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Desejo do jogador pode pesar

    Um dos fatores que pode ser determinante para o desfecho do negócio é a vontade do próprio atleta. Aos 28 anos, Paquetá entende que está em um momento importante da carreira e vê o Flamengo como um projeto esportivo sólido, com ambições claras e estrutura para brigar por títulos relevantes.

    O desejo do jogador em retornar ao Brasil não é novidade, mas desta vez ganha força diante do cenário atual no West Ham. A expectativa do estafe do atleta é que a manifestação clara dessa vontade ajude a destravar um acordo, especialmente em uma negociação que envolve cifras elevadas e interesses esportivos de ambos os lados.

  • Tottenham Hotspur v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Exigência do West Ham

    Apesar de se mostrar aberto a negociar Lucas Paquetá, o West Ham colocou uma condição importante na mesa. O clube inglês aceita discutir a venda definitiva do brasileiro desde que ele permaneça em Londres por empréstimo até o final da temporada europeia.

    A exigência está diretamente ligada ao planejamento esportivo dos Hammers, que vivem um momento delicado na Premier League. A diretoria entende que, mesmo com a negociação em andamento, a manutenção do elenco até o fim da temporada é crucial para a luta contra o rebaixamento.

    O West Ham segue ocupando a 18ª colocação do Campeonato Inglês, dentro da zona de rebaixamento, o que aumenta a pressão sobre a comissão técnica e a diretoria.

  • Corinthians v Flamengo - Brasileirao Series A 2018Getty Images Sport

    Desfecho próximo

    Com o prazo final de transferências se aproximando, a tendência é que os próximos dias sejam decisivos. A negociação, que já teve outros capítulos, entra em um momento de definição, impulsionada por uma oferta robusta, pela vontade do jogador e pela abertura do clube inglês ao diálogo.

    Enquanto isso, a torcida do Flamengo acompanha com expectativa cada novo detalhe da possível volta de Lucas Paquetá. Caso o acordo seja concretizado, o clube carioca dará mais um passo ousado no mercado e poderá contar novamente com um talento formado em casa para liderar um elenco que sonha alto em 2026.

