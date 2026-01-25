Lucas Paquetá mais perto? Oferta de 41 milhões de euros do Flamengo ao West Ham põe negociação mais próxima de uma conclusão

O Flamengo voltou a movimentar com força o mercado internacional e colocou novamente o nome de Lucas Paquetá no centro das atenções. O clube carioca fez uma nova oferta ao West Ham superior a 41 milhões de euros (R$ 256,5 milhões) pelo meia-atacante brasileiro de 28 anos. A investida reacende uma negociação que se arrasta há alguns dias e que, mais uma vez, ganha contornos decisivos às vésperas do fechamento da janela de transferências.
Segundo as informações da BBC, a proposta mais recente foi feita de forma verbal, em conversas diretas entre as partes, e abriu uma nova frente de negociações. O Flamengo demonstra confiança em avançar nas tratativas nos próximos dias, enquanto o jogador vê com bons olhos a possibilidade de retornar ao clube que o revelou para o futebol.
