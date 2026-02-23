Goal.com
Sao Paulo v Gremio - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Joaquim Lira Viana

Lucas Moura será desfalque do São Paulo contra o Palmeiras? Atacante jogará semifinal do Paulista no gramado artificial?

Decisão em campo sintético reacende debate antigo e coloca camisa 7 no centro do clássico

São Paulo e Palmeiras garantiram vaga nas semifinais do Campeonato Paulista e voltam a se enfrentar em mais um capítulo do Choque-Rei, um dos clássicos mais importantes do futebol paulista. O Tricolor avançou após vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 1, fora de casa, em Bragança Paulista, enquanto o rival confirmou a classificação com autoridade ao golear o Capivariano por 4 a 0 na Arena Barueri.

O duelo agora coloca frente a frente dois dos clubes mais tradicionais do estado em mais um capítulo decisivo. Em jogo único valendo vaga na final do Paulistão, o Choque-Rei ganha contornos ainda mais dramáticos por ser disputado em gramado sintético — fator que há tempos gera discussões entre atletas.

Entre eles está Lucas Moura, que ao longo dos últimos anos tem sido um dos principais críticos desse tipo de piso no futebol brasileiro. Diante disso, permanece a dúvida sobre sua presença em campo na semifinal, já que a partida será disputada na Arena Barueri, que conta justamente com superfície artificial.

  • Lucas Moura Getty Images

    As críticas de Lucas Moura ao gramado sintético

    A relação de Lucas Moura com gramados sintéticos tem sido marcada por críticas recorrentes ao longo dos últimos anos. Após a derrota do São Paulo para a Ponte Preta no Paulistão de 2025, o meia participou de um movimento organizado por jogadores contra o uso desse tipo de superfície e deixou clara sua posição ao comentar o tema: “Essa é a nossa briga, para que se tenha gramado natural bom. Eu jogo em gramado sintético, eu tento evitar ao máximo que eu puder, mas é óbvio que às vezes é clássico, um jogo decisivo, e dependendo da situação do time, eu vou jogar, não tem como. Se eu puder evitar, se eu puder conversar com a comissão, eu prefiro não jogar.”

    Meses depois, em entrevista concedida à Gazeta Esportiva, o camisa 7 voltou a reforçar sua preferência por gramados naturais: “Eu concordo que existem muitos gramados naturais ruins, mas ninguém está brigando para tirar o sintético e continuar com natural ruim. O nosso futebol precisa de um padrão. Não pode favorecer nenhuma equipe, tem que ser bom e ponto.”

    Já em 2026, Lucas deu uma entrevista à ESPN e foi ainda mais enfático ao abordar o impacto do piso artificial no jogo: “O sintético, todo mundo sabe da minha opinião. Sou totalmente contra o sintético. Acho um retrocesso gigantesco no nosso futebol. Tem um gramado ruim? Vamos trabalhar para fazer um gramado bom.”

  • Lucas Moura 2025Getty Images

    Lucas vai jogar o clássico?

    Apesar do histórico crítico, a tendência é que Lucas Moura esteja em campo na semifinal contra o Palmeiras na Arena Barueri. Segundo apuração recente da ESPN, o meia deixou claro que não quer ficar fora de um jogo decisivo por causa do gramado.

    Internamente, a sinalização foi objetiva: se estiver 100% fisicamente, ele joga. A mudança de postura em relação a jogos anteriores mostra o peso da semifinal e da rivalidade. Mesmo mantendo sua opinião sobre o sintético, Lucas entende que se trata de um confronto eliminatório e que sua presença pode ser determinante.

    O camisa 7 soma três gols e uma assistência em 2026, e teve ao menos uma participação em gol em quatro dos últimos cinco jogos na temporada. 

  • Hernan Crespo Abel FerreiraGetty/GOAL

    Como as equipes chegam

    O Palmeiras chega com números sólidos em 2026. São 8 vitórias em 12 partidas na temporada, 22 gols marcados e apenas 11 sofridos. No Paulistão, a equipe vem de goleada por 4 a 0 sobre o Capivariano nas quartas de final e tem mostrado força ofensiva. O time de Abel Ferreira é o primeiro colocado do Brasileirão 2026, com duas vitórias e um empate.

    Já o São Paulo também vive bom momento. A vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino fora de casa mostrou competitividade e maturidade em jogos grandes. A equipe soma 7 vitórias na temporada — sendo quatro nos últimos quatro jogos — e apresenta crescimento defensivo nas últimas rodadas. O Tricolor ocupa a segunda posição na tabela do Brasileirão, com duas vitórias e um empate conquistados, o mesmo retrospecto dos seus rivais do Choque-Rei.

    O clássico, portanto, coloca frente a frente dois times em alta — mas com os holofotes voltados principalmente para Lucas Moura e sua relação com o gramado sintético da Arena Barueri, que volta a ser o palco de uma decisão entre São Paulo e Palmeiras.

