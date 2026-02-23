Lucas Moura será desfalque do São Paulo contra o Palmeiras? Atacante jogará semifinal do Paulista no gramado artificial?

São Paulo e Palmeiras garantiram vaga nas semifinais do Campeonato Paulista e voltam a se enfrentar em mais um capítulo do Choque-Rei, um dos clássicos mais importantes do futebol paulista. O Tricolor avançou após vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 1, fora de casa, em Bragança Paulista, enquanto o rival confirmou a classificação com autoridade ao golear o Capivariano por 4 a 0 na Arena Barueri.

O duelo agora coloca frente a frente dois dos clubes mais tradicionais do estado em mais um capítulo decisivo. Em jogo único valendo vaga na final do Paulistão, o Choque-Rei ganha contornos ainda mais dramáticos por ser disputado em gramado sintético — fator que há tempos gera discussões entre atletas.

Entre eles está Lucas Moura, que ao longo dos últimos anos tem sido um dos principais críticos desse tipo de piso no futebol brasileiro. Diante disso, permanece a dúvida sobre sua presença em campo na semifinal, já que a partida será disputada na Arena Barueri, que conta justamente com superfície artificial.