Lothar Matthaus chama Harry Kane de “o segundo David Beckham” em resposta contundente às especulações sobre a transferência do atacante do Bayern de Munique

A lenda do Bayern, Matthaus, está confiante de que um acordo será alcançado, afirmando ao programa Sky90 – die Fußballdebatte: “Agora ele está conquistando título após título, o que não conseguiu fazer antes na Inglaterra. Portanto, não vejo razão para Harry Kane deixar este clube ou seu ambiente. Seu contrato será prorrogado. Tenho certeza disso.”

Matthaus continuou, alertando Kane que “a grama nem sempre é mais verde do outro lado”: “Ele sabe o que tem em seu técnico (Vincent Kompany) e retribui a confiança que o técnico deposita nele. Ele joga em um time que funciona. Quem sabe se ele brilharia em outro lugar? Quem sabe se ele jogaria tão bem em outro lugar quanto joga aqui com Kompany?”

O Bayern também foi aconselhado a fazer tudo o que puder para impedir que Kane saia, já que ele se tornou um sonho de marketing — com comparações sendo feitas entre os capitães da Inglaterra do presente e do passado não muito distante.

Matthaus acrescentou sobre as semelhanças de Kane com uma lenda do Manchester United e dos Três Leões: “Ele é uma marca global, é o segundo Beckham, porque todo mundo o conhece. Ele não tem inimigos — nem em Frankfurt, nem em Dortmund.”