Lothar Matthaus chama Harry Kane de “o segundo David Beckham” em resposta contundente às especulações sobre a transferência do atacante do Bayern de Munique
As cláusulas de rescisão do contrato de Kane expiraram.
Kane rompeu com o Tottenham, clube do qual era o maior artilheiro de todos os tempos, para conquistar títulos importantes. Ele alcançou esse objetivo, mantendo um desempenho individual notável, com 128 gols marcados pelo Bayern em 132 partidas.
Ele está em busca de mais troféus nesta temporada, tanto no país quanto no exterior, e liderará a Inglaterra na campanha da Copa do Mundo neste verão como capitão de seu país - com mais história sendo feita com os Três Leões.
Afirma-se que as cláusulas de rescisão que existiam no contrato de Kane já expiraram — ele estava disponível por £ 57 milhões (US$ 77 milhões) — e as negociações contratuais estão sendo preparadas na Baviera.
O novo Beckham: Kane deve assinar novo contrato com o Bayern
A lenda do Bayern, Matthaus, está confiante de que um acordo será alcançado, afirmando ao programa Sky90 – die Fußballdebatte: “Agora ele está conquistando título após título, o que não conseguiu fazer antes na Inglaterra. Portanto, não vejo razão para Harry Kane deixar este clube ou seu ambiente. Seu contrato será prorrogado. Tenho certeza disso.”
Matthaus continuou, alertando Kane que “a grama nem sempre é mais verde do outro lado”: “Ele sabe o que tem em seu técnico (Vincent Kompany) e retribui a confiança que o técnico deposita nele. Ele joga em um time que funciona. Quem sabe se ele brilharia em outro lugar? Quem sabe se ele jogaria tão bem em outro lugar quanto joga aqui com Kompany?”
O Bayern também foi aconselhado a fazer tudo o que puder para impedir que Kane saia, já que ele se tornou um sonho de marketing — com comparações sendo feitas entre os capitães da Inglaterra do presente e do passado não muito distante.
Matthaus acrescentou sobre as semelhanças de Kane com uma lenda do Manchester United e dos Três Leões: “Ele é uma marca global, é o segundo Beckham, porque todo mundo o conhece. Ele não tem inimigos — nem em Frankfurt, nem em Dortmund.”
Como Kane reagiu aos rumores sobre uma transferência para o Barcelona
A opinião de Matthaus foi corroborada pelo ex-jogador da seleção alemã e campeão da Copa do Mundo, Sami Khedira, que atuou pelo Stuttgart e pelo Hertha Berlin durante sua carreira. O ex-meio-campista do Real Madrid afirmou, como parte da campanha Real Club Legends da Enterprise Rent-A-Car: “Ele não é mais apenas um atacante, ele também é um camisa 10 e, às vezes, até joga como um zagueiro central extra.
Ele não é o mais jovem, não é o mais rápido, mas é o jogador mais importante do time [Bayern de Munique]. Ele é excelente e, infelizmente... é inglês.”
Kane viu um candidato à presidência do Barcelona sugerir que o gigante da Liga tentará contratá-lo se houver uma mudança na diretoria do Camp Nou. O atacante de 32 anos, no entanto, afirmou não ter conhecimento de qualquer interesse por parte da Catalunha.
Kane respondeu a esses comentários surpreendentes dizendo: “Não ouvi nada sobre isso. Meu pai e meu irmão cuidam de tudo, mas eles não me disseram nada. Como já disse, estou muito feliz aqui no Bayern. Estou focado nesta temporada e no meu tempo no Bayern. Considero isso um elogio.”
Kane em busca de troféus e recordes com o Bayern
As negociações sobre o contrato de Kane continuarão nas próximas semanas, mas o Bayern está ansioso para garantir que as discussões futuras não se tornem uma distração. A equipe de Kompany busca defender com sucesso seu título da Bundesliga, enquanto também houve um progresso positivo nas oitavas de final da Liga dos Campeões.
No cenário nacional, Kane alcançou 28 gols na primeira divisão alemã. Ele tem 11 jogos restantes para tentar quebrar o recorde de 41 golsem uma única temporada de Robert Lewandowski, com um temível camisa 9 na Allianz Arena buscando ofuscar as conquistas de um predecessor icônico nessa função.
Sami Khedira falou como parte da campanha Real Club Legends da Enterprise Rent-A-Car, um estudo de pesquisa sobre futebol que descobriu que mais de um quarto dos torcedores europeus (27%) acreditam que a Inglaterra é o melhor lugar do continente para assistir futebol.
