Liverpool enfrenta grande desafio para manter Dominik Szoboszlai após técnico da Hungria revelar o “sonho de jogar pelo Real Madrid” do meio-campista

De acordo com o MARCA, o Real Madrid foi alertado sobre os comentários de Rossi, que afirmou que o capitão da Hungria, Szoboszlai, sonha em representar o Los Blancos.

Rossi teria dito: “[Szoboszlai] sempre teve um sonho: jogar pelo Real Madrid. Devido à relação muito próxima e direta que tenho com Dominik Szoboszlai desde que ele começou a jogar futebol quando criança, o Real Madrid sempre foi o seu sonho.

Não sei se ele será capaz de dar esse passo, porque a decisão depende dele e também do seu clube.

Não descarto de forma alguma a possibilidade de ele permanecer no Liverpool e renovar seu contrato lá, especialmente porque ele é muito valorizado dentro do clube. Ele é um jogador muito importante para o Liverpool, e o Liverpool é um dos maiores clubes do mundo.”