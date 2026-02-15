Getty Images Sport
Liverpool enfrenta grande desafio para manter Dominik Szoboszlai após técnico da Hungria revelar o “sonho de jogar pelo Real Madrid” do meio-campista
Szoboszlai torna-se um tema quente em Madri
De acordo com o MARCA, o Real Madrid foi alertado sobre os comentários de Rossi, que afirmou que o capitão da Hungria, Szoboszlai, sonha em representar o Los Blancos.
Rossi teria dito: “[Szoboszlai] sempre teve um sonho: jogar pelo Real Madrid. Devido à relação muito próxima e direta que tenho com Dominik Szoboszlai desde que ele começou a jogar futebol quando criança, o Real Madrid sempre foi o seu sonho.
Não sei se ele será capaz de dar esse passo, porque a decisão depende dele e também do seu clube.
Não descarto de forma alguma a possibilidade de ele permanecer no Liverpool e renovar seu contrato lá, especialmente porque ele é muito valorizado dentro do clube. Ele é um jogador muito importante para o Liverpool, e o Liverpool é um dos maiores clubes do mundo.”
Estrela do Real Madrid em desentendimento com Szoboszlai
Se Szoboszlai for para o Real Madrid num futuro próximo, poderá ser forçado a pôr fim à sua rivalidade com Arda Guler. Os dois entraram em conflito durante um jogo internacional em março de 2025, em que a Turquia de Guler venceu a Hungria de Szoboszlai por 3-0.
A tensão entre os dois aumentou quando Guler mandou Szoboszlai calar a boca, e ele respondeu com um comentário “1088” na postagem do Real Madrid no Instagram, fazendo referência aos poucos minutos que ele jogou pelo Los Blancos até aquele momento em 2024-25.
Dias depois, depois que Szoboszlai postou uma foto no Instagram comemorando seu casamento com sua parceira Borka Buzsik, seus comentários foram inundados por torcedores turcos postando GIFs e imagens de Guler.
Szoboszlai poderá permanecer no Liverpool? Atualização sobre as negociações contratuais
Não há garantia de que o Liverpool venderá Szoboszlai, especialmente com as negociações contratuais em andamento. No entanto, o jogador de 25 anos, que tem sido um raro ponto positivo em uma temporada conturbada para os Reds, afirmou que seu futuro não está em suas mãos.
Falando recentemente sobre as negociações para um novo contrato, Szoboszlai disse: “Nada ainda, para ser honesto. Nada, a partir de agora... não está nas minhas mãos. É assim que funciona. Não há progresso, mas se surgir a oferta certa, então vamos ver.
Vamos ver o que acontece, espero que todos fiquem felizes no final. Claro que [quero ficar]. Gosto da cidade, gosto do clube, gosto de jogar com esses caras, adoro Anfield, adoro os torcedores, vamos ver o que o futuro nos reserva. Não depende de mim. Adoraria [ficar]. Veremos.”
Szoboszlai volta a marcar após cartão vermelho
Szoboszlai ficou de fora da vitória do Liverpool por 1 a 0 sobre o Sunderland na Premier League na quarta-feira, após receber uma suspensão de um jogo pelo cartão vermelho recebido no final da derrota por 2 a 1 em casa para o Manchester City no último domingo. Ele foi escalado novamente para o time titular na partida da quarta rodada da FA Cup contra o Brighton no sábado e voltou a marcar gols, com Curtis Jones e Mohamed Salah também marcando na vitória por 3 a 0.
