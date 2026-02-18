Getty Images
Liverpool deve ignorar estrela do Real Madrid e contratar Jarrod Bowen como substituto de Mohamed Salah
A temporada tumultuada de Salah e do Liverpool
Salah foi eleito o Jogador do Ano pela PFA (Associação dos Jogadores Profissionais) em 2024-25, quando o Liverpool conquistou o título da Premier League, mas o time tem enfrentado dificuldades para defender o título. Após 26 rodadas, os Reds estão em sexto lugar na tabela, 15 pontos atrás do líder Arsenal.
Salah levou para casa a Chuteira de Ouro no ano passado com 29 gols, mas marcou apenas quatro vezes no campeonato até agora nesta temporada. Seu futuro a longo prazo no Liverpool foi colocado em dúvida em novembro, quando ele afirmou que seu relacionamento com o técnico Arne Slot havia se deteriorado e, embora pareça ter havido uma reconciliação nesse aspecto, Salah tem sido fortemente associado a uma saída no meio do ano.
Salah não é o único culpado pelo declínio do Liverpool
O ex-jogador do Chelsea e comentarista de TV Andy Townsend afirmou que o desempenho de Salah tem sido preocupante, mas que o desempenho de seus companheiros de equipe também não pode ser ignorado.
Townsend disse à BOYLE Sports, que oferece as últimas cotações de futebol: “O Liverpool mostrou algo naquele segundo tempo contra o Manchester City. Jogando em direção ao Kop, eles começaram a pressionar e apertar o City, forçando-os a cometer alguns erros e apoiando uns aos outros. Quando começam a jogar assim, ainda podem ser uma equipe muito boa, mas têm sido muito irregulares nesta temporada.
“Sejamos honestos, eles tiveram a situação de Mohamed Salah antes do Natal, quando ele saiu para ir para a AFCON. Ele voltou agora e ainda não está em ritmo, na verdade. Não vi Mo Salah chutar uma bola da maneira que sabemos que ele é capaz. Ele não tem jogado bem há algum tempo. Se Mo vai encontrar essa vantagem novamente, ou se ele vai querer encontrá-la para Slot, dado o que aconteceu, isso é outra questão.
Virgil van Dijk faz 35 anos em julho. Ele não vai ficar mais rápido nem melhor. Isso é um fato. Eles têm alguns problemas reais nesse campo e no elenco.
"Florian Wirtz teve alguns jogos esporádicos aqui e ali, mas ainda não apresentou um desempenho que se possa chamar de classe mundial. Ele ainda precisa de uma sequência de jogos que nos faça dizer: 'Uau, agora eu entendo'. Ele teve alguns momentos até agora, mas ainda não vimos isso. Não realmente.
“Há outros no time que também levantam dúvidas agora. Alexis Mac Allister não parece o mesmo jogador que era no ano passado. Ele tem ficado apenas nas laterais do meio-campo, aparentemente incapaz de comandar o jogo e controlar as coisas para o Liverpool como estávamos acostumados a ver.
Não é só o Salah. Não é só o Van Dijk. Há outros problemas no vestiário que também precisam ser resolvidos. Dominik Szoboszlai tem sido ótimo. Também gosto muito do Hugo Ekitike. Acho que ele tem todas as chances de ser um grande jogador em Anfield nos próximos anos.”
O Liverpool deveria preferir Bowen em vez de Rodrygo, afirma Townsend
Com o futuro de Salah incerto, o Liverpool tem sido associado a vários possíveis sucessores, incluindo o ala do Real Madrid, Rodrygo. No entanto, Townsend acredita que os Reds deveriam ir atrás do jogador da seleção inglesa Bowen, que pode ser rebaixado da Premier League com o West Ham nesta temporada.
“Quem o Liverpool pode contratar para substituir Mohamed Salah na próxima temporada? Acho que Jarrod Bowen seria uma ótima opção para o Liverpool”, continuou Townsend.
“Não entendo muito bem as ligações com Rodrygo. É claro que se você joga pelo Real Madrid, você tem grande habilidade, mas nunca o vi como um Galáctico.
“Jarrod Bowen iria com certeza para o Liverpool e seria uma verdadeira ameaça para eles pela direita. Eles teriam Cody Gakpo, Hugo Ekitike e Jarrod Bown. Eles oferecem velocidade, ritmo de trabalho, gols e resultados reais. É um ataque que tem tudo o que se pode desejar.
“O Liverpool vai ter que olhar para Bowen, porque eu simplesmente não vejo Salah ficando além deste verão. O que quer que tenha acontecido em Anfield, tirou um pouco do ânimo de Mo.
Seja um problema de relacionamento ou apenas o envelhecimento, seja o que for, ele nunca mais vai conseguir manter os números que tinha no passado. Parece que Mo está ficando sem fôlego, e não há vergonha nisso. É apenas futebol. Faz parte do envelhecimento. Os melhores dias de Mo ficaram para trás, e eles precisam substituí-lo.”
O que vem a seguir para Salah?
Caso Salah deixe o Liverpool neste verão, espera-se que ele saia da Europa. Relatos afirmam que ele já manteve conversações com o Al-Ittihad, da Liga Profissional Saudita, embora uma transferência para a Major League Soccer não possa ser descartada.
