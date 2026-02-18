Liverpool deve ignorar estrela do Real Madrid e contratar Jarrod Bowen como substituto de Mohamed Salah

O ex-jogador do Chelsea e comentarista de TV Andy Townsend afirmou que o desempenho de Salah tem sido preocupante, mas que o desempenho de seus companheiros de equipe também não pode ser ignorado.

Townsend disse à BOYLE Sports, que oferece as últimas cotações de futebol: “O Liverpool mostrou algo naquele segundo tempo contra o Manchester City. Jogando em direção ao Kop, eles começaram a pressionar e apertar o City, forçando-os a cometer alguns erros e apoiando uns aos outros. Quando começam a jogar assim, ainda podem ser uma equipe muito boa, mas têm sido muito irregulares nesta temporada.

“Sejamos honestos, eles tiveram a situação de Mohamed Salah antes do Natal, quando ele saiu para ir para a AFCON. Ele voltou agora e ainda não está em ritmo, na verdade. Não vi Mo Salah chutar uma bola da maneira que sabemos que ele é capaz. Ele não tem jogado bem há algum tempo. Se Mo vai encontrar essa vantagem novamente, ou se ele vai querer encontrá-la para Slot, dado o que aconteceu, isso é outra questão.

Virgil van Dijk faz 35 anos em julho. Ele não vai ficar mais rápido nem melhor. Isso é um fato. Eles têm alguns problemas reais nesse campo e no elenco.

"Florian Wirtz teve alguns jogos esporádicos aqui e ali, mas ainda não apresentou um desempenho que se possa chamar de classe mundial. Ele ainda precisa de uma sequência de jogos que nos faça dizer: 'Uau, agora eu entendo'. Ele teve alguns momentos até agora, mas ainda não vimos isso. Não realmente.

“Há outros no time que também levantam dúvidas agora. Alexis Mac Allister não parece o mesmo jogador que era no ano passado. Ele tem ficado apenas nas laterais do meio-campo, aparentemente incapaz de comandar o jogo e controlar as coisas para o Liverpool como estávamos acostumados a ver.

Não é só o Salah. Não é só o Van Dijk. Há outros problemas no vestiário que também precisam ser resolvidos. Dominik Szoboszlai tem sido ótimo. Também gosto muito do Hugo Ekitike. Acho que ele tem todas as chances de ser um grande jogador em Anfield nos próximos anos.”