A lista de dispensas do São Paulo para o fim do ano e a temporada 2025: jogadores que vão sair e que ficam sem contrato

Tricolor tem permanência de Luis Zubeldía confirmada, mas futuro de vários jogadores importantes ainda sem definição; veja status

Com a permanência de Luis Zubeldía confirmada, o São Paulo agora arruma a casa pensando no ano de 2025, após uma temporada de altos e baixos. O time conseguiu a esperada vaga para a fase de grupos da Libertadores, terminando o Campeonato Brasileiro no G-6, mas sofreu eliminações duras na competição continental e na Copa do Brasil, sem conseguir vencer em casa.

E em meio a tudo isso, a diretoria define o futuro de importantes jogadores desta geração, como Luciano, Rodrigo Nestor e Wellington.

Abaixo, a GOAL esmiúça a situação de todos os são-paulinos com chances de deixar o MorumBIS neste início de 2025...