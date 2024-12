O que faltou para o São Paulo brigar forte por títulos de Brasileirão e Libertadores em 2024, e o que Zubeldia pode fazer para mudar isso em 2025

Ano no MorumBIS ficou marcado por troca de técnicos, lesões cruciais e poucas soluções - o que deve mudar para 2025?

De maneira simples: o 2024 do São Paulo não foi aquilo que o torcedor esperava. O início, nota-se, já foi conturbado. Primeiro, com a saída do técnico Dorival Júnior para a seleção brasileira; depois, com a aposta no jovem Thiago Carpini saindo pela culatra, levando o Tricolor a alterar - de novo - sua rota.

Luis Zubeldía assume, então, a liderança da barca, em um início de passagem que supera todas as expectativas, com uma série de 12 partidas de invencibilidade.

Mas o bom momento logo foi vítima da inconstância. Se o primeiro lugar na fase de grupos da Libertadores impressionou, o embate contra o eventual campeão, Botafogo, nas quartas de final provou-se o fim da linha para a equipe na competição continental. Some a isso outra eliminação relativamente precoce - na Copa do Brasil, diante de um também inconstante Atlético-MG e com direito a revés em casa - e tropeços evitáveis no Campeonato Brasileiro, e o resultado não agradará muito.

Assim, a GOAL avalia como o São Paulo de Luis Zubeldía deixou de lado um dos melhores inícios de um técnico na história do clube e passou a ser refém da própria inconsistência...