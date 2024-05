A lista de dispensas do Manchester United para a temporada 2024/25

Confira os atletas que podem deixar os Diabos Vermelhos em breve após uma temporada muito decepcionante

Apesar de estar na final da Copa da Inglaterra, podemos decretar que a temporada atual foi muito aquém do esperado para o Manchester United. Depois de um bom primeiro ano com Erik ten Hag no comando, a expectativa era de que o time subisse um degrau nas competições em que estava envolvido. No entanto, não foi isso que a gente viu. Além do trabalho ter regredido, maus resultados e más atuações aos montes chancelaram que uma faxina no elenco deve para acontecer 2024/25.

Liderada por Sir Jim Ratcliffe, que se tornou dono de 25% das ações dos Diabos Vermelhos há alguns meses e o novo responsável pelo futebol do clube, devemos ver muitos nomes do atual elenco se despedindo na janela de transferências que se abre em breve.

Por isso, a GOAL preparou uma lista de quem pode estar deixando o Manchester United para a temporada 2024/25...

