A lista de dispensas do Liverpool para a temporada 2024/25

Confira os atletas que podem deixar Anfield nesta janela de transferências de meio de 2024 - e início de 'era Arne Slot'

Começa uma nova era no Liverpool. Com a já concretizada saída de Jurgen Klopp, os Reds agora marcharão sob o comando de Arne Slot, seguindo uma ótima passagem pelo Feyernood, da Holanda. E com um novo técnico à beira do campo, claro que mudanças no elenco serão aventadas.

Talvez seja muito cedo para avaliar com mais especificidade qual será o escopo da equipe do holandês - mas é possível antecipar algumas saídas pontuais já esperadas pelos lados vermelhos de Merseyside.

Abaixo, a GOAL te mostra, portanto, quem deve deixar Anfield para a temporada 2024/25...

