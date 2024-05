A lista de dispensas do Arsenal para a temporada 2024/25

Confira os nomes que podem deixar os Gunners após mais uma temporada sem o título da Premier League

Após mais uma temporada de frustrações na busca pelo título da Premier League, o Arsenal se prepara para uma reformulação em seu elenco para a temporada 2024/25. A lista de dispensas do clube promete ser extensa, com diversos jogadores em situação indefinida, incluindo os goleiros.

Segundo The Athletic, o diretor esportivo do Arsenal, Edu Gaspar, esteve recentemente na Arábia Saudita para analisar possíveis oportunidades de mercado. O objetivo seria encontrar clubes dispostos a investir em jogadores do elenco que não fazem mais parte dos planos da comissão técnica.

Em meio às dispensas, uma das poucas certezas no elenco é a renovação de contrato de Jorginho. O experiente meio-campista ítalo-brasileiro assinou novo vínculo até 2025.

A seguir, a GOAL lista os nomes que tem chances de se despedir do Emirates nesta janela de verão europeu, bem como aqueles que já tiveram seus serviços dispensados...