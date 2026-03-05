Lionel Messi se importa com a meta de 1.000 gols de Cristiano Ronaldo?! O interesse da estrela do Inter Miami é questionado, já que ele tem chances de alcançar o mesmo marco

Giuseppe Rossi chegou a Old Trafford em 2004, um ano depois de Ronaldo ter sido contratado pelos Red Devils como um adolescente veloz. Ele testemunhou os primeiros passos de uma trajetória que levou ao estrelato mundial.

Ele não se surpreende com nada do que Ronaldo conquistou, pois sua determinação em ser o melhor foi percebida desde cedo. O eterno atacante continua forte aos 41 anos, tanto no cenário nacional quanto internacional, enquanto se prepara para capitanejar Portugal na Copa do Mundo de 2026.

Ronaldo, com duas Chuteiras de Ouro consecutivas conquistadas no Oriente Médio, alcançou 965 gols na carreira e está se aproximando rapidamente dos quatro dígitos. Ele detém inúmeras outras entradas nos livros de história e ostenta títulos de liga, coroas da Liga dos Campeões e cinco Bolas de Ouro em seu currículo brilhante.