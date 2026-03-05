Getty/GOAL

Lionel Messi se importa com a meta de 1.000 gols de Cristiano Ronaldo?! O interesse da estrela do Inter Miami é questionado, já que ele tem chances de alcançar o mesmo marco
1.000 gols de Ronaldo: a que distância está CR7 de atingir essa meta?
Giuseppe Rossi chegou a Old Trafford em 2004, um ano depois de Ronaldo ter sido contratado pelos Red Devils como um adolescente veloz. Ele testemunhou os primeiros passos de uma trajetória que levou ao estrelato mundial.
Ele não se surpreende com nada do que Ronaldo conquistou, pois sua determinação em ser o melhor foi percebida desde cedo. O eterno atacante continua forte aos 41 anos, tanto no cenário nacional quanto internacional, enquanto se prepara para capitanejar Portugal na Copa do Mundo de 2026.
Ronaldo, com duas Chuteiras de Ouro consecutivas conquistadas no Oriente Médio, alcançou 965 gols na carreira e está se aproximando rapidamente dos quatro dígitos. Ele detém inúmeras outras entradas nos livros de história e ostenta títulos de liga, coroas da Liga dos Campeões e cinco Bolas de Ouro em seu currículo brilhante.
O maior legado de Ronaldo: suas conquistas serão igualadas?
O ícone argentino Messi conseguiu igualar, ou até superar, grande parte do que seu colega GOAT conquistou. Com isso em mente, será que atingir 1.000 gols pode ser considerado o maior legado de Ronaldo?
Quando essa pergunta foi feita a Rossi, o ex-atacante do Red Devils - falando em parceria com o BetVictor Online Casino - disse ao GOAL: “Sim, é interessante. Nunca pensei se isso seria a maior parte do seu legado. Quero dizer, ele adora os prêmios individuais. Ele adora os elogios individuais, certo? Então, talvez seja isso que ele mais valorize, e com razão.
“Ouça, marcar 1.000 gols para um atacante, eu sou um atacante, eu gostaria de ter marcado 1.000 gols! Todos nós gostaríamos. Marcar gols é a coisa mais difícil no futebol e ele conseguiu fazer isso 1.000 vezes. Então, por que não se orgulhar disso? Por que não, você sabe, erguer o peito e dizer: ‘sim, eu consegui fazer isso’.”
Messi se preocupa em igualar Ronaldo com 1.000 gols?
Messi, que completará 39 anos em junho, pode ter um marco semelhante em vista. Ele assinou uma extensão de contrato com o Inter Miami, vencedor da MLS Cup, que o manterá nos Estados Unidos até 2028.
Ele também saboreou o sucesso da Chuteira de Ouro em 2025 e continua a marcar mais de 30 ou 40 gols por temporada. O camisa 10 sul-americano está prestes a ultrapassar a marca de 900 gols e acredita que é capaz de se juntar a Ronaldo em outro clube exclusivo.
Será que conquistas como essa passam pela cabeça de Messi? Quando essa pergunta lhe foi feita, Rossi disse: “Não tenho certeza. Não sei. Você acha que ele sabe disso? Você acha que ele se importa com isso? Talvez ele se importe no fundo, mas acho que são duas maneiras diferentes de abordar o jogo. Mas tenho certeza de que Messi chegará a 1.000 nos próximos três anos. Acho que, onde ele está, em Miami, até 2028, tenho certeza de que ele chegará lá.”
A busca pela Copa do Mundo: Ronaldo vai escrever um roteiro de sucesso?
Espera-se que Messi faça parte da seleção argentina na Copa do Mundo deste verão, enquanto a equipe busca defender um prestigioso título mundial, enquanto Ronaldo busca fazer história ao levar Portugal ao troféu pela primeira vez.
Tendo desfrutado de uma carreira de conto de fadas até agora, tem-se sugerido que CR7 poderia escrever outro roteiro de sucesso ao marcar seu milésimo gol na final da Copa do Mundo. O próprio jogador não tem tanta certeza e, quando questionado se tal feito é viável, responde: “Você tem assistido a muitos filmes, isso seria perfeito demais. Voltando à realidade, todos esses dados me deixam feliz. Uma seleção nacional nunca depende de um único jogador, mas gosto de poder fazer a diferença com gols. É sempre bom marcar gols, essa é a minha posição. Quero jogar na próxima Copa do Mundo, caso contrário, não estaria aqui, mas vamos dar um passo de cada vez. Se isso acontecesse, seria um bom sinal, eu terminaria minha carreira em alta.”
Ronaldo enfrentou questões sobre seu futuro na Arábia Saudita nas últimas semanas, tendo entrado em greve e sofrido uma lesão inoportuna. No entanto, ele tem contrato até 2027 e deve continuar jogando em algum clube além de outro grande torneio internacional - com qualquer pensamento de aposentadoria sendo adiado indefinidamente.
