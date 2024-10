Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e o ranking dos vencedores da Bola de Ouro no século 21

Copa do Mundo

C. Ronaldo

A GOAL analisa todas as edições da Bola de Ouro desde 2000, destacando quais jogadores foram os vencedores mais merecedores e quem não foi valorizado

Aqui estamos, então, é hora de entregar outra Bola de Ouro, a homenagem individual mais prestigiosa do futebol, cuja importância parece aumentar a cada ano que passa. A épica rivalidade entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo é obviamente responsável pelo seu aumento de proeminência, já que um prêmio que antes era reservado exclusivamente para futebolistas europeus agora é desesperadamente buscado por cada jogador no planeta.

No entanto, a Bola de Ouro há muito gera tanta controvérsia quanto emoção. Alguns críticos acusaram-no de se tornar um concurso de popularidade, culpado de favorecer atacantes estrelas em detrimento de defensores mais dignos. Os eleitores também parecem mudar regularmente entre recompensar os performers mais consistentes e aqueles que se destacaram nos maiores jogos e torneios.

Assim, à medida que nos aproximamos do final dos primeiros 25 anos do novo milênio, GOAL olhou para trás em cada Bola de Ouro concedida no século 21 até agora para classificá-los em termos de brilhantismo.