Novorizontino x Palmeiras 2026Fabio Menotti/Palmeiras
Gabriel Marin

As lições que Palmeiras e Novorizontino podem tirar do 4 a 0 para a final do Paulistão

No confronto da primeira fase do Campeonato Paulista, o Tigre goleou o Verdão; agora, as equipes se reencontram em Novo Horizonte para decidir quem será o campeão estadual

Na última quarta-feira (4), o Palmeiras venceu o Novorizontino por 1 a 0, na Arena Crefisa Barueri, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista 2026. O gol da vitória Alviverde foi marcado por Flaco López, aos 35 minutos do primeiro tempo. Ainda na primeira etapa, o artilheiro da competição, Robson, desperdiçou uma cobrança de pênalti, defendida por Carlos Miguel, evitando o empate da equipe do interior.

Mas esse não foi o primeiro encontro das equipes em 2026. Pela quarta rodada da primeira fase do Paulistão, no dia 20 de janeiro, Novorizontino e Palmeiras se enfrentaram no Jorjão, com o Tigre goleando a equipe de Abel Ferreira por 4 a 0.

No próximo domingo (8), às 20h30 (de Brasília), as equipes voltam a se enfrentar em Novo Horizonte, pelo jogo de volta da final da competição. Com isso, vamos relembrar como foi a goleada da primeira fase e o que os times podem mudar, ou manter, para a decisão.

  • Novorizontino 2026Juan Rodrigues/Novorizontino

    Como foi a goleada?

    No dia 20 de janeiro de 2026, o Novorizontino venceu o Palmeiras, por 4 a 0, pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista 2026. A partida foi disputada no Estádio Doutor José Ismael de Biasi, o Jorjão, em Novo Horizonte, e terminou com a vitória elástica do Tigre.

    Naquele momento, as equipes eram duas das melhores da competição e o jogo começou muito truncado, sem muitas chances claras para nenhum dos lados. A equipe do interior escalou sua força máxima, com exceção de seu camisa 10, Rômulo, que não pôde atuar por estar emprestado pelo Palmeiras. Por outro lado, o Alviverde poupou alguns jogadores e também não contou com Vitor Roque, que estava machucado.

    O Novorizontino foi à campo com: Jordi, Alexis Alvariño, Dantas, Patrick, Mayk, Luís Oyama, Léo Naldi, Juninho, Tavinho, Maykon Jesus e Robson. Enquanto o Palmeiras entrou com: Marcelo Lomba, Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez, Emiliano Martínez, Larson, Raphael Veiga, Allan, Riquelme Fillipe e Flaco López.

    Logo aos 19 minutos de jogo, após uma cobrança de escanteio e falha no sistema defensivo do Verdão, Robson abriu o placar. Com isso, o Novorizontino começou a controlar o jogo, enquanto o Palmeiras tentava escapar para empatar e, aos 37 minutos, a equipe reclamou de um pênalti não marcado em cima de Allan. Mas, antes do fim do primeiro tempo, aos 41 minutos, Robson ampliou o placar.

    Após um início fraco no segundo tempo, Abel Ferreira promoveu três mudanças na equipe, que surtiram o efeito contrário. Em um erro na saída de bola de Luighi, Robson aproveitou e marcou seu terceiro gol, aos 62 minutos. Por fim, em outra falha do sistema defensivo do Palmeiras, dessa vez de Benedetti, aos 71 minutos, Hélio Borges deu números finais ao jogo.

  • Novorizontino x Palmeiras 2026Juan Rodrigues/Novorizontino

    Como era o momento das equipes?

    Antes do jogo, o Palmeiras ocupava a segunda colocação da classificação geral com nove pontos. A equipe vinha de três vitórias consecutivas por 1 a 0, sobre a Portuguesa, o Santos e o Mirassol, sempre rodando o time e dando tempo de jogo para vários jogadores da base.

    Já o Novorizontino chegava com duas vitórias e uma derrota, ocupando a terceira colocação com seis pontos. O Tigre havia perdido para o Santos na primeira rodada, mas depois venceu o Guarani e o Primavera antes de enfrentar o Alviverde.

    Após o final da partida, o Palmeiras caiu para a terceira posição, sendo ultrapassado justamente pelo Novorizontino, no saldo de gols.

  • Palmeiras x Novorizontino 2026Cesar Greco / Palmeiras

    O jogo de ida da final

    Na última quarta-feira (4), o Palmeiras bateu o Novorizontino por 1 a 0 pelo primeiro jogo da final do Paulistão 2026. A partida, na Arena Crefisa Barueri, começou com o Palmeiras pressionando e buscando fazer um bom resultado, com o apoio de sua torcida.

    O gol da vitória foi marcado por Flaco López, com um chute de fora da área, rasteiro, que venceu o goleiro Jordi. Na reta final da primeira etapa, Robson teve a chance de empatar o jogo para os visitantes, de pênalti, mas Carlos Miguel defendeu a cobrança do atacante. Já no segundo tempo, Gustavo Gómez ampliou o placar para o Alviverde, mas o gol foi anulado pelo VAR, que sinalizou impedimento.

    Por fim, o jogo terminou apenas em 1 a 0, com o Verdão em vantagem para a partida de volta.

  • Palmeiras x Novorizontino 2026Cesar Greco / Palmeiras

    A grande decisão

    No próximo domingo (8), às 20h30 (de Brasília), Novorizontino e Palmeiras voltam a se enfrentar, pelo jogo de volta da final do Campeonato Paulista 2026. Com a vitória no primeiro jogo, o time de Abel Ferreira tem a vantagem e pode até empatar para se sagrar campeão estadual pela 27ª vez.

    A partida promete ser equilibrada e, com o Novorizontino precisando reverter o placar, deve tentar pressionar os visitantes. A diretoria do Tigre estuda a possibilidade de pagar a multa de Rômulo, atleta emprestado pelo Palmeiras, para que o camisa 10 possa ajudar a equipe. A princípio, os dirigentes disseram que o valor era muito alto (R$ 1 milhão) e que não iriam pagar, mas, após o resultado do jogo de ida, podem repensar a decisão.

    Por outro lado, mesmo com a vantagem, o Palmeiras não pode vacilar, sabendo que já sofreu uma goleada para a equipe do interior em seu encontro na primeira fase.

