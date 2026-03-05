As lições que Palmeiras e Novorizontino podem tirar do 4 a 0 para a final do Paulistão

Na última quarta-feira (4), o Palmeiras venceu o Novorizontino por 1 a 0, na Arena Crefisa Barueri, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista 2026. O gol da vitória Alviverde foi marcado por Flaco López, aos 35 minutos do primeiro tempo. Ainda na primeira etapa, o artilheiro da competição, Robson, desperdiçou uma cobrança de pênalti, defendida por Carlos Miguel, evitando o empate da equipe do interior.
Mas esse não foi o primeiro encontro das equipes em 2026. Pela quarta rodada da primeira fase do Paulistão, no dia 20 de janeiro, Novorizontino e Palmeiras se enfrentaram no Jorjão, com o Tigre goleando a equipe de Abel Ferreira por 4 a 0.
No próximo domingo (8), às 20h30 (de Brasília), as equipes voltam a se enfrentar em Novo Horizonte, pelo jogo de volta da final da competição. Com isso, vamos relembrar como foi a goleada da primeira fase e o que os times podem mudar, ou manter, para a decisão.
