As lições que Palmeiras e Novorizontino podem tirar do 4 a 0 para a final do Paulistão

No dia 20 de janeiro de 2026, o Novorizontino venceu o Palmeiras, por 4 a 0, pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista 2026. A partida foi disputada no Estádio Doutor José Ismael de Biasi, o Jorjão, em Novo Horizonte, e terminou com a vitória elástica do Tigre.

Naquele momento, as equipes eram duas das melhores da competição e o jogo começou muito truncado, sem muitas chances claras para nenhum dos lados. A equipe do interior escalou sua força máxima, com exceção de seu camisa 10, Rômulo, que não pôde atuar por estar emprestado pelo Palmeiras. Por outro lado, o Alviverde poupou alguns jogadores e também não contou com Vitor Roque, que estava machucado.

O Novorizontino foi à campo com: Jordi, Alexis Alvariño, Dantas, Patrick, Mayk, Luís Oyama, Léo Naldi, Juninho, Tavinho, Maykon Jesus e Robson. Enquanto o Palmeiras entrou com: Marcelo Lomba, Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez, Emiliano Martínez, Larson, Raphael Veiga, Allan, Riquelme Fillipe e Flaco López.

Logo aos 19 minutos de jogo, após uma cobrança de escanteio e falha no sistema defensivo do Verdão, Robson abriu o placar. Com isso, o Novorizontino começou a controlar o jogo, enquanto o Palmeiras tentava escapar para empatar e, aos 37 minutos, a equipe reclamou de um pênalti não marcado em cima de Allan. Mas, antes do fim do primeiro tempo, aos 41 minutos, Robson ampliou o placar.

Após um início fraco no segundo tempo, Abel Ferreira promoveu três mudanças na equipe, que surtiram o efeito contrário. Em um erro na saída de bola de Luighi, Robson aproveitou e marcou seu terceiro gol, aos 62 minutos. Por fim, em outra falha do sistema defensivo do Palmeiras, dessa vez de Benedetti, aos 71 minutos, Hélio Borges deu números finais ao jogo.