Liam Rosenior revela que o Chelsea realizou uma reunião com a equipe após o abuso racial contra Wesley Fofana

O cartão vermelho foi o sexto recebido pelo Chelsea na Premier League nesta temporada, com os Blues perdendo terreno na disputa pelas quatro primeiras posições após o empate tardio de Zian Flemming. O empate em Stamford Bridge significa que o time do oeste de Londres não conseguiu vencer seus últimos dois jogos do campeonato, tendo sido empatado em casa pelos recém-promovidos Leeds e Burnley.

A expulsão de Fofana significa que ele está suspenso para a viagem de domingo ao rival e líder da Premier League, o Arsenal. Infelizmente, o jogador de 25 anos recebeu mensagens racistas em seu Instagram após o empate, e o zagueiro postou uma captura de tela de algumas das mensagens hediondas que recebeu.

O francês então publicou uma postagem com a seguinte mensagem: “2026 e ainda é a mesma coisa. Nada muda. Essas pessoas nunca são punidas. Vocês criam grandes campanhas contra o racismo, mas ninguém realmente faz nada.”

O meio-campista do Burnley, Hannibal Mejbri, também recebeu insultos após o jogo, o que levou o jogador de 23 anos a declarar: “Estamos em 2026 e ainda existem pessoas assim. Eduquem a si mesmos e aos seus filhos, por favor.”

O Clarets divulgou seu próprio comunicado, que dizia: “O clube denunciou a postagem à Meta, empresa controladora do Instagram, e espera um forte apoio deles, juntamente com a Premier League e a polícia, e trabalhará para garantir que o indivíduo responsável seja identificado e investigado”, dizia o comunicado.

“Não há lugar para isso em nossa sociedade e condenamos isso sem reservas. O clube continua a ser inequívoco em sua postura – temos uma abordagem de tolerância zero para qualquer forma de discriminação. Hannibal receberá o apoio total do clube e dos torcedores do Burnley, que já vimos condenando o abuso. Não há espaço para o racismo.”