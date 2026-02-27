Getty Images Sport
Liam Rosenior revela que o Chelsea realizou uma reunião com a equipe após o abuso racial contra Wesley Fofana
Fofana foi vítima de abuso racial no Instagram
O cartão vermelho foi o sexto recebido pelo Chelsea na Premier League nesta temporada, com os Blues perdendo terreno na disputa pelas quatro primeiras posições após o empate tardio de Zian Flemming. O empate em Stamford Bridge significa que o time do oeste de Londres não conseguiu vencer seus últimos dois jogos do campeonato, tendo sido empatado em casa pelos recém-promovidos Leeds e Burnley.
A expulsão de Fofana significa que ele está suspenso para a viagem de domingo ao rival e líder da Premier League, o Arsenal. Infelizmente, o jogador de 25 anos recebeu mensagens racistas em seu Instagram após o empate, e o zagueiro postou uma captura de tela de algumas das mensagens hediondas que recebeu.
O francês então publicou uma postagem com a seguinte mensagem: “2026 e ainda é a mesma coisa. Nada muda. Essas pessoas nunca são punidas. Vocês criam grandes campanhas contra o racismo, mas ninguém realmente faz nada.”
O meio-campista do Burnley, Hannibal Mejbri, também recebeu insultos após o jogo, o que levou o jogador de 23 anos a declarar: “Estamos em 2026 e ainda existem pessoas assim. Eduquem a si mesmos e aos seus filhos, por favor.”
O Clarets divulgou seu próprio comunicado, que dizia: “O clube denunciou a postagem à Meta, empresa controladora do Instagram, e espera um forte apoio deles, juntamente com a Premier League e a polícia, e trabalhará para garantir que o indivíduo responsável seja identificado e investigado”, dizia o comunicado.
“Não há lugar para isso em nossa sociedade e condenamos isso sem reservas. O clube continua a ser inequívoco em sua postura – temos uma abordagem de tolerância zero para qualquer forma de discriminação. Hannibal receberá o apoio total do clube e dos torcedores do Burnley, que já vimos condenando o abuso. Não há espaço para o racismo.”
Chelsea e Premier League emitiram comunicado
O Chelsea, por sua vez, também divulgou um comunicado próprio, que dizia: “O Chelsea Football Club está chocado e revoltado com os abusos racistas online dirigidos a Wesley Fofana. Os abusos racistas de que Wes foi alvo após o jogo de hoje da Premier League contra o Burnley são abomináveis e não serão tolerados. Tal comportamento é totalmente inaceitável e contraria os valores do futebol e tudo o que defendemos como clube.
Não há espaço para o racismo. Estamos inequivocamente ao lado de Wes. Ele tem todo o nosso apoio, assim como todos os nossos jogadores, que muitas vezes são forçados a suportar esse ódio simplesmente por fazerem seu trabalho. Trabalharemos com as autoridades e plataformas relevantes para identificar os autores e tomar as medidas mais severas possíveis.”
A Premier League respondeu, afirmando: “Estamos ao lado de Wesley Fofana e do Chelsea na condenação dos abusos racistas que ele recebeu nas redes sociais. O racismo não tem lugar no nosso esporte nem em qualquer parte da sociedade e continuaremos a fazer tudo o que pudermos para apoiar os jogadores que são vítimas de abusos discriminatórios. O futebol é para todos.”
O técnico do Blues revela seu apoio aos jogadores
Desde então, Rosenior revelou que o Dr. Michael Bennett, contratado pelo clube no verão passado para atuar como diretor de bem-estar e desempenho, se reuniu com os jogadores na sexta-feira. “Os jogadores têm um apoio incrível, tanto dentro quanto fora do campo”, disse Rosenior quando questionado sobre a ajuda que o Chelsea ofereceu em relação aos abusos enviados a Fofana.
“Eles se reuniram hoje com o Dr. Michael Bennett para discutir seu envolvimento com o clube e como ele pode ajudar em qualquer questão fora do campo.
Obviamente, foi um dia difícil para Wes, primeiro pelo que aconteceu no jogo e depois pelas consequências, os abusos racistas que ele recebeu online. Wes é um cara forte, um cara bom.
É incrível, você falou sobre racismo na semana passada na coletiva de imprensa e isso afeta você de maneiras que simplesmente não deveriam existir, seja online ou verbalmente, pessoalmente. É algo que temos que fazer o nosso melhor para erradicar da vida, sem falar do futebol. Mas Wes está absolutamente bem, ele treinou bem esta semana.”
O “mundo perfeito” de Rosenior
Fofana e Mejbri foram dois dos quatro jogadores da Premier League que receberam insultos racistas nas redes sociais no último fim de semana. E quando questionado se havia pedido aos seus jogadores que abandonassem definitivamente as redes sociais devido aos incidentes da semana passada, Rosenior disse: “Em termos de redes sociais, a geração atual, que faz parte da geração mais jovem, faz parte da vida deles.
Em um mundo perfeito, os jogadores não prestariam atenção ao que é publicado nas redes sociais, mas, na realidade, eles prestam, porque são seres humanos. É muito fácil escrever o que se quer sem sofrer consequências quando se está nas redes sociais.
Espero que os jogadores que estão nas redes sociais, que absorvem essas coisas, entendam que são apenas ruídos, que são muitas pessoas com muitas opiniões. Algumas são válidas e outras vêm de um lugar que provavelmente não é bom.”
