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lewandowskiGetty Images

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Lewandowski rumo à MLS? Reunião com a diretoria do Chicago Fire: os detalhes

Mercado da bola
Barcelona
Milan
Juventus
R. Lewandowski
Chicago Fire FC

O atacante polonês está avaliando a proposta recebida da MLS.

Ele era o alvo de transferência dos sonhos do Milan e da Juventus, mas o futuro de Robert Lewandowski parece estar cada vez mais distante da Europa. Após o término do contrato com o Barcelona, o atacante polonês parece cada vez mais próximo de uma transferência para a MLS.


O jogador nascido em 1988 e seu agente, Pini Zahavi, viajarão para os Estados Unidos para conversar com a diretoria do Chicago Fire e avaliar a transferência para o outro lado do oceano, encerrando assim sua carreira.


Já em dezembro, Gregg Berhalter, diretor esportivo do time norte-americano, havia viajado a Barcelona para conversar com Lewandowski e seu agente, apresentando uma oferta milionária com a possibilidade de receber receitas extras além das previstas no contrato, vinculadas a operações comerciais.


  • IMPRENSA DE CHICAGO

    A diretoria do Chicago Fire, conforme relatado por Fabrizio Romano, está pressionando novamente para fechar a negociação. Lewandowski está avaliando a proposta e essa viagem aos Estados Unidos pode ajudá-lo a dissipar algumas dúvidas sobre a escolha de seu próximo clube.


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  • O CONTRATO

    A proposta é bastante significativa: trata-se de um contrato de dois anos, com opção de renovação por um terceiro ano, que dependeria da decisão do próprio Lewandowski, que poderia chegar a jogar até os 40 anos nos Estados Unidos.


    Será uma jornada importante, na qual Lewandowski e seu agente avaliarão com muita atenção a proposta do Chicago Fire, que está pressionando para trazer para a MLS um campeão em busca do último grande contrato de sua carreira.