Lewandowski rumo à MLS? Reunião com a diretoria do Chicago Fire: os detalhes

Ele era o alvo de transferência dos sonhos do Milan e da Juventus, mas o futuro de Robert Lewandowski parece estar cada vez mais distante da Europa. Após o término do contrato com o Barcelona, o atacante polonês parece cada vez mais próximo de uma transferência para a MLS.





O jogador nascido em 1988 e seu agente, Pini Zahavi, viajarão para os Estados Unidos para conversar com a diretoria do Chicago Fire e avaliar a transferência para o outro lado do oceano, encerrando assim sua carreira.





Já em dezembro, Gregg Berhalter, diretor esportivo do time norte-americano, havia viajado a Barcelona para conversar com Lewandowski e seu agente, apresentando uma oferta milionária com a possibilidade de receber receitas extras além das previstas no contrato, vinculadas a operações comerciais.



