Joaquim Lira Viana

Vencedores e perdedores: Flamengo bate Fluminense nos pênaltis e é campeão do Campeonato Carioca de 2026

Em confronto tenso, Rubro-negro leva a melhor nas penalidades máximas com brilho de Agustín Rossi e é, pelo terceiro ano seguido, campeão do Carioca

Flamengo e Fluminense fizeram uma final tensa e truncada no Maracanã pelo Campeonato Carioca de 2026. Em um clássico de poucas chances e muita disputa física, as equipes não conseguiram balançar as redes durante os 90 minutos. O título acabou sendo decidido nos pênaltis, onde o Flamengo levou a melhor por 5 a 4, com brilho de Agustín Rossi, que defendeu duas cobranças e garantiu o 40º título estadual para o rubro-negro. 

Abaixo, a GOAL informa os vencedores e perdedores da final do Cariocão de 2026...

  • Leo Jardim Flamengo 2026Getty Images

    VENCEDOR: Leonardo Jardim

    Estrear no comando do Flamengo já é pressão suficiente; fazê-lo em um Fla-Flu valendo título torna tudo ainda maior. E foi justamente nesse cenário que Leonardo Jardim estreou como técnico do rubro-negro. Para sua felicidade, o resultado da equação foi um troféu levantado em sua primeira partida no comando do clube. Não é preciso muito mais para argumentar que Leonardo Jardim saiu de campo como um vencedor nesta final.

  • Flamengo v Lanus - CONMEBOL Recopa 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Felipe Luís

    O futebol às vezes tem ironias difíceis de engolir. Foi Felipe Luís quem comandou o Flamengo na goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, resultado que garantiu a classificação para a final do Campeonato Carioca. Parecia o passo decisivo rumo a um possível título. Mas, no meio do caminho, veio a demissão — e, dias depois, outro treinador estava à beira do campo levantando o troféu. Enquanto a festa rubro-negra tomava conta do Maracanã, a sensação inevitável é que Felipe Luís ajudou a construir o caminho até a taça… mas não pôde estar lá para pegá-la. Não deve ser uma noite fácil de dormir para ele.

  • Rossi Flamengo 2026Getty Images

    VENCEDOR: Agustín Rossi

    Em um jogo nervoso e de poucas brechas, Agustín Rossi foi a figura da calma no gol rubro-negro. Seguro durante os 90 minutos, passou confiança à defesa e apareceu bem quando o Fluminense conseguiu chegar com mais perigo. Mas a noite guardava para ele um papel ainda maior. Na disputa por pênaltis, Rossi cresceu no momento decisivo e defendeu as cobranças de Guga e Otávio, transformando a tensão do Maracanã em festa rubro-negra. Em uma final resolvida nos detalhes, foi ele quem fez a diferença.

  • Guga Cebolinha 2025Getty Images

    PERDEDOR: Guga

    Substituiu Samuel Xavier na lateral-direita nos últimos 25 minutos de partida mas teve dificuldades na defesa, principalmente em segurar Éverton Cebolinha no um contra um. A cereja do bolo foi o pênalti mal cobrado, à meia altura no canto direito, que deu a chance de Rossi alcançar a bola. Uma noite difícil para Guga.

  • Lucho Acosta 2026Getty Images

    VENCEDOR: Lucho Acosta

    O melhor jogador do Fluminense na partida. Ofereceu muito perigo ao avançar com a bola na intermediária, driblando com sucesso e lançando bons passes para seus companheiros. Foi responsável pela maioria das chances criadas pelo time, com três passes decisivos (isto é, aqueles que levam à finalização de um companheiro) distribuídos, e participou no lance mais perigoso do Fluminense na partida: no início do segundo tempo, recebeu na ponta direita, tabelou com Hércules na entrada da área e deu um chute com a perna esquerda que fez Rossi se esticar completamente para evitar que a bola se acomodasse no fundo do gol. Apesar da derrota, Lucho merece o crédito pela boa atuação.

