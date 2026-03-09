Vencedores e perdedores: Flamengo bate Fluminense nos pênaltis e é campeão do Campeonato Carioca de 2026

Flamengo e Fluminense fizeram uma final tensa e truncada no Maracanã pelo Campeonato Carioca de 2026. Em um clássico de poucas chances e muita disputa física, as equipes não conseguiram balançar as redes durante os 90 minutos. O título acabou sendo decidido nos pênaltis, onde o Flamengo levou a melhor por 5 a 4, com brilho de Agustín Rossi, que defendeu duas cobranças e garantiu o 40º título estadual para o rubro-negro.

Abaixo, a GOAL informa os vencedores e perdedores da final do Cariocão de 2026...