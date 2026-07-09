Lenda do arbitragem revela: a FIFA ameaçou a Alemanha com a exclusão da Copa do Mundo

Na sequência do telefonema de Trump para Infantino — segundo a interpretação mais comum dos acontecimentos —, a pressão sobre a comissão disciplinar responsável aumentou e a pena mínima pela expulsão de Balogun — que ele recebeu, em conformidade com as regras, após uma entrada infeliz contra Tarik Muharemovic, da Bósnia — foi, de forma totalmente inesperada, suspensa com condicional, em vez de resultar em uma suspensão de um jogo para as oitavas de final contra a Bélgica. Para Merk, isso não passou de uma “distorção da competição”.

“Está claramente estabelecido, para todas as federações nacionais, em todas as ligas: um cartão vermelho significa suspensão de uma partida. Nos últimos anos, a FIFA tem ameaçado com frequência as federações nacionais, dizendo que, caso não cumpram essa regra, a seleção nacional será excluída da próxima competição. Isso já aconteceu na Alemanha também”, continuou Merk, lembrando-se então, em entrevista à Sport1, de um incidente não detalhado ocorrido em 2006.

“Isso também já nos atingiu na Alemanha. Acho que foi antes da Copa do Mundo de 2006; houve uma situação na Bundesliga em que o árbitro cometeu um erro claro de arbitragem. O cartão vermelho foi claramente errado, e o Tribunal Desportivo chegou a considerar a absolvição do jogador. A FIFA ameaçou dizendo que, se fizessem isso — e isso não se aplicava apenas à DFB, mas também a outras federações —, a seleção nacional seria excluída da próxima competição. Ou seja, a própria FIFA defendeu esse parágrafo com veemência”, explicou o homem de 64 anos.

A decisão de “perdoar” Balogun para as oitavas de final da seleção anfitriã da Copa do Mundo contra a Bélgica, portanto, “deixa sem palavras; ela ataca a integridade do futebol, ataca a base do regulamento”.

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