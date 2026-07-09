Lembra dele? Ex-Corinthians pode reforçar o Cruzeiro após passagem pela Arábia

O Cruzeiro está perto de anunciar um nome conhecido do futebol brasileiro. Wesley, atacante de 21 anos que pertence ao Al Nassr e esteve emprestado à Real Sociedad na última temporada, está próximo de fechar com o clube mineiro por empréstimo. Os clubes já alinharam o formato da negociação e devem concluí-la nos próximos dias.

O acordo não envolve taxa de cedência nem opção de compra ao término do vínculo. A saída do jovem da Arábia Saudita é facilitada pela necessidade do Al Nassr de abrir vaga para estrangeiros no elenco, o clube de Riade é liderado por Cristiano Ronaldo. Wesley é um pedido de Artur Jorge, que busca velocidade e poder de desequilíbrio pelos lados do campo para o restante da temporada.