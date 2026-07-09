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Al-Nassr v Al-Sadd - AFC Champions League Elite West RegionGetty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Lembra dele? Ex-Corinthians pode reforçar o Cruzeiro após passagem pela Arábia

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Raposa busca acertar empréstimo com Wesley para reforçar ataque de Artur Jorge no resto da temporada

O Cruzeiro está perto de anunciar um nome conhecido do futebol brasileiro. Wesley, atacante de 21 anos que pertence ao Al Nassr e esteve emprestado à Real Sociedad na última temporada, está próximo de fechar com o clube mineiro por empréstimo. Os clubes já alinharam o formato da negociação e devem concluí-la nos próximos dias.

O acordo não envolve taxa de cedência nem opção de compra ao término do vínculo. A saída do jovem da Arábia Saudita é facilitada pela necessidade do Al Nassr de abrir vaga para estrangeiros no elenco, o clube de Riade é liderado por Cristiano Ronaldo. Wesley é um pedido de Artur Jorge, que busca velocidade e poder de desequilíbrio pelos lados do campo para o restante da temporada.

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  • Corinthians v Juventude - Brasileirao 2024Getty Images Sport

    Início no Timão

    Cria do futsal do Corinthians desde os 11 anos, Wesley percorreu todas as categorias de base do clube paulista até estrear no profissional em 2022. No ano seguinte, ainda transitava entre o Sub-20 e o time principal, até se firmar de vez com 34 partidas, dois gols e uma assistência.

    Em 2024, virou destaque. Foram 46 jogos, cinco gols e três assistências, com o drible e a precisão nos passes como marcas registradas, mais de 80% de aproveitamento nesse fundamento, segundo dados do Sofascore. A evolução chamou atenção do futebol estrangeiro e, ainda naquele ano, o Corinthians o negociou ao Al Nassr por 20 milhões de dólares, cerca de R$ 110 milhões na época, mais 5 milhões em bônus por metas, aproximadamente R$ 27 milhões.

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  • Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    De olho no futuro

    A transferência, porém, não rendeu o que se esperava. No Al Nassr, Wesley entrou em campo 40 vezes, marcou cinco gols e deu quatro assistências, números abaixo do esperado para uma venda daquele porte. Para ganhar ritmo, foi emprestado à Real Sociedad, da Espanha. O resultado foi ainda mais discreto: cinco partidas, nenhum gol, sem impacto.

    Agora, fechando com o Cruzeiro, Wesley busca reencontrar o protagonismo que o projetou. A velocidade pelos lados do campo é exatamente o que Artur Jorge procura para o esquema celeste, e o jovem, aos 21 anos, ainda tem muito a provar.

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