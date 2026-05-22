Leila Pereira sobe o tom após derrota do Palmeiras: "Eliminação seria inconcebível"

Leila Pereira voltou a demonstrar irritação com as críticas direcionadas à diretoria e ao trabalho de Abel Ferreira. A presidente afirmou que não toma decisões influenciada por cobranças de torcidas organizadas e reforçou que seu foco está no cotidiano do clube.

"Eu já falei, diversas vezes, que não administro o Palmeiras segundo opinião de uma parte da torcida. Com relação à manifestação, eu não vejo nenhuma, não tomo conhecimento do que organizada fala sobre mim ou minha gestão. Administro ouvindo nossos profissionais, vivenciando a rotina, é nisso que me pauto. Sei que a grande maioria dos torcedores ficam chateados, entendo a preocupação, também fico. Mas tenho que agir com a razão".

A dirigente ainda afirmou que as cobranças são feitas internamente e alfinetou torcedores que, segundo ela, aparecem apenas em momentos de crise.

"Faço as cobranças dentro da academia e as críticas que eu acho que não são construtivas eu deleto imediatamente. O torcedor é passional e eu não posso ser. Nosso trabalho continua e eu não vi essa parte da torcida quando fomos campeões paulistas, não vi dando parabéns ao nosso trabalho. Engraçado que só aparece nos momentos difíceis".