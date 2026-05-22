Leila Pereira sobe o tom após derrota do Palmeiras: "Eliminação seria inconcebível"

A derrota do Palmeiras para o Cerro Porteño, pela Libertadores, aumentou a pressão sobre o técnico Abel Ferreira e gerou reações intensas da torcida alviverde. Em meio ao momento turbulento, a presidente Leila Pereira subiu o tom ao comentar a fase da equipe e deixou claro que considera inadmissível uma eliminação precoce no torneio continental.
Durante evento realizado no museu do clube para homenagear o zagueiro Gustavo Gómez, na última quinta-feira (21), a mandatária rebateu críticas de torcedores, minimizou manifestações organizadas e reforçou que conduz o Palmeiras com base em análises internas, e não na pressão externa.