LEGACY: A busca do Egito por um sonho interminável na Copa do Mundo

Após aquele primeiro grito, seguiu-se um longo silêncio. Guerras eclodiram, e o som das armas abafou os do futebol. Enquanto a nação se dedicava à reconstrução, os egípcios acompanhavam a Copa do Mundo apenas pelos jornais.

Gerações de jogadores continuaram surgindo — Saleh Selim, Taha Ismail, Hassan Shehata e Mahmoud El Khatib entre eles — e, na África, o Egito era campeão. Mas a Copa do Mundo permanecia distante, como uma estrela que se podia ver, mas nunca alcançar.

Mas em 1990, após 56 anos de ausência, os Faraós finalmente voltaram à Copa do Mundo. Sob a capitania de Mahmoud El Gohary, o Egito escreveu um novo capítulo em sua história esportiva.

As eliminatórias foram difíceis, mas o gol que Hossam Hassan marcou contra a Argélia permitiu que a equipe rompesse seu teto de vidro. Aquela noite de novembro, quando as ruas transbordavam de gente, bandeiras tremulavam em todas as varandas e cantos enchiam o céu, foi inesquecível.

Em junho de 1990, o Egito voltou à Itália — mais precisamente a Palermo — para enfrentar os campeões europeus, a Holanda. O primeiro tempo terminou sem gols, mas aos 58 minutos, Wim Jonk marcou para os holandeses após um cruzamento do grande Marco van Basten. Mas então chegou o inesquecível minuto 83, quando Hossam Hassan foi derrubado dentro da área e o árbitro apontou para o ponto de pênalti.

Magdy Abdelghany se posicionou, respirou fundo e chutou com força… Gol! O comentarista gritou: “Gol do Egito!” Anos mais tarde, aquele momento se tornaria motivo de orgulho e de humor, já que Abdelghany continuava a lembrá-lo aos torcedores em todas as entrevistas, quase como se fosse a única conquista do Egito no futebol.

Mas naquele momento, foi mais do que um gol; foi uma ponte entre o passado, de Fawzi a Abdelghany, de uma geração para outra. A partida terminou em 1 a 1, mas nos corações dos egípcios, parecia uma vitória.