70' – Athekame tenta chutar, Taylor toca com as chuteiras no dorso do pé do zagueiro do Milan, mas para o árbitro e o VAR não há nada. Luca Marelli, na DAZN, comentou assim a decisão: “Taylor toca com a ponta do pé, depois Athekame chuta e Taylor acerta com as chuteiras na parte superior do pé. Evidentemente, na sala do VAR não avaliaram isso como uma falta clara e evidente”.

75' - Confusão na área, Athekame fica com a bola nos pés e, em uma jogada acrobática após um breve drible, marca um gol de grande qualidade com um meio-chute de bicicleta. Guida não hesita nem por um instante e anula o gol. Também neste caso, Luca Marelli concorda com a decisão: “Correto, Athekame marca e, imediatamente antes, toca com a mão; o gol deve ser anulado porque ele toca com o pulso direito. A imediatez do toque com a mão é o motivo”.