A Lazio fecha uma contratação importante para a defesa: está oficializada a chegada de Doekhi, que será o novo jogador da equipe de Gattuso. Após se tornar jogador sem vínculo com o Union Berlim, o zagueiro nascido em 1998 assina contrato de três anos e será, de fato, o substituto de Gila, transferido para o Milan.
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Lazio oficializa a contratação de Doekhi: ele chega de graça do Union Berlim e é o sucessor de Gila
A NOTA
Comunicado do clube
“A S.S. Lazio anuncia a contratação do jogador Danilho Raimundo Doekhi. O zagueiro central, nascido em 1998, assinou um contrato de três anos. O ex-jogador do Union Berlim estará imediatamente à disposição do técnico Gattuso para a pré-temporada”.
O PERFIL
Danilho Doekhi é a segunda contratação da nova Lazio de Rino Gattuso, depois de Alfonso Pedraza. Zagueiro central, ele tem 190 cm de altura e pode atuar tanto na lateral direita de uma defesa de quatro quanto como lateral-central, caso Gattuso opte por uma defesa de três.
Nascido em Roterdã, ele é sobrinho do ex-jogador do Milan Bogarde. No passado, atuou pelo Excelsior, pelo Ajax, pelo Vitesse e, posteriormente, pelo Union Berlim.
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