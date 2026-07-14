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Danilho DoekhiGetty
Simone Gervasio

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Lazio oficializa a contratação de Doekhi: ele chega de graça do Union Berlim e é o sucessor de Gila

Lazio
Mercado da bola
Campeonato Italiano
D. Doekhi

A Lazio fecha uma contratação importante para a defesa: está oficializada a chegada de Doekhi, que será o novo jogador da equipe de Gattuso. Após se tornar jogador sem vínculo com o Union Berlim, o zagueiro nascido em 1998 assina contrato de três anos e será, de fato, o substituto de Gila, transferido para o Milan.

  • A NOTA

    Comunicado do clube


    “A S.S. Lazio anuncia a contratação do jogador Danilho Raimundo Doekhi. O zagueiro central, nascido em 1998, assinou um contrato de três anos. O ex-jogador do Union Berlim estará imediatamente à disposição do técnico Gattuso para a pré-temporada”.

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  • O PERFIL

    Danilho Doekhi é a segunda contratação da nova Lazio de Rino Gattuso, depois de Alfonso Pedraza. Zagueiro central, ele tem 190 cm de altura e pode atuar tanto na lateral direita de uma defesa de quatro quanto como lateral-central, caso Gattuso opte por uma defesa de três.


    Nascido em Roterdã, ele é sobrinho do ex-jogador do Milan Bogarde. No passado, atuou pelo Excelsior, pelo Ajax, pelo Vitesse e, posteriormente, pelo Union Berlim.


    Clique aqui para saber tudo sobre ele.


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