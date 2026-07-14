Lazio oficializa a contratação de Doekhi: ele chega de graça do Union Berlim e é o sucessor de Gila

Danilho Doekhi é a segunda contratação da nova Lazio de Rino Gattuso, depois de Alfonso Pedraza. Zagueiro central, ele tem 190 cm de altura e pode atuar tanto na lateral direita de uma defesa de quatro quanto como lateral-central, caso Gattuso opte por uma defesa de três.





Nascido em Roterdã, ele é sobrinho do ex-jogador do Milan Bogarde. No passado, atuou pelo Excelsior, pelo Ajax, pelo Vitesse e, posteriormente, pelo Union Berlim.





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