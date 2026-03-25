Assim não dá. O projeto da Lazio para a reforma do Estádio Flaminio terá de ser revisto. A Prefeitura de Roma apontou alguns pontos críticos e solicitou alterações substanciais antes de dar continuidade ao processo de aprovação.
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Lazio: o projeto do Flaminio não está bom assim; a prefeitura solicita mais documentos complementares
LACUNAS
O Corriere dello Sport aborda hoje o assunto em profundidade. A primeira questão diz respeito à própria natureza do dossiê: o documento entregue foi considerado um estudo de pré-viabilidade, não estando em conformidade com os padrões exigidos pela legislação vigente. É, portanto, necessário um projeto mais avançado e detalhado. No plano arquitetônico, surgem lacunas significativas. Em particular, falta a referência ao Plano de Conservação vinculado ao programa “Keeping it Modern” da Fundação Getty, considerado essencial pela Superintendência para um empreendimento tombado como o Flaminio. Daí a solicitação de uma revisão geral: desde a delimitação da área até os estudos sobre o impacto visual e estrutural da obra final.
ANÁLISE DE CUSTOS
Outro ponto crítico é o da mobilidade. O modelo proposto requer um aprofundamento sobre fluxos de acesso, transporte público, ônibus de ligação e estacionamentos remotos, além da compatibilidade com instalações vizinhas, como o Auditório e o Palácio do Esporte. E há também a questão econômica: o plano financeiro apresentado foi considerado incompleto, sem uma análise detalhada dos custos, receitas e gestão futura do complexo. O projeto da Lazio, que visa transformar o histórico estádio projetado por Pier Luigi Nervi em uma instalação moderna com cerca de 50 mil lugares, permanece, portanto, em fase de negociação. A aprovação parece agora estar subordinada a uma profunda revisão técnica. Somente após as adaptações solicitadas será possível avançar no processo.