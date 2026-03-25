Lazio: o projeto do Flaminio não está bom assim; a prefeitura solicita mais documentos complementares

Outro ponto crítico é o da mobilidade. O modelo proposto requer um aprofundamento sobre fluxos de acesso, transporte público, ônibus de ligação e estacionamentos remotos, além da compatibilidade com instalações vizinhas, como o Auditório e o Palácio do Esporte. E há também a questão econômica: o plano financeiro apresentado foi considerado incompleto, sem uma análise detalhada dos custos, receitas e gestão futura do complexo. O projeto da Lazio, que visa transformar o histórico estádio projetado por Pier Luigi Nervi em uma instalação moderna com cerca de 50 mil lugares, permanece, portanto, em fase de negociação. A aprovação parece agora estar subordinada a uma profunda revisão técnica. Somente após as adaptações solicitadas será possível avançar no processo.