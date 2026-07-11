Lazio, eis Gattuso: “Como técnico, levei um soco na cara, uma ferida que vai ficar até a despedida final”

Sobre o mercado: “Precisamos fazer duas ou três coisas e esperamos conseguir realizá-las — relata o Gazzetta.it —. O objetivo é criar um clima familiar, ter um time que divirta o público e o faça se sentir orgulhoso. Disse ao diretor e ao presidente que, se certas coisas forem feitas e eu conseguir trabalhar como quero, eles não precisam se preocupar, e encontrei isso nas palavras deles”.

“Contratações? Com certeza precisamos de um zagueiro central. No ataque, vamos ver: é preciso observar o Ratkov, que tem enfrentado dificuldades; há algumas coisas que precisamos fazer, mas, por respeito aos que fazem parte do elenco, não seria justo falar sobre isso hoje. No meio-campo, temos bons jogadores; nas laterais, temos muitos. Vamos ver o que dá para fazer com uma base sólida. Provedel? Temos Mandas e Motta; agora precisamos trabalhar com serenidade e nos isolar do ambiente, que no momento não é ideal, mas nosso caminho é o trabalho, o profissionalismo e o senso de pertencimento. Mudar será difícil, mas certamente a vontade não pode faltar”.



