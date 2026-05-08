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Lautaro Martínez, craque do Inter, reage com firmeza aos rumores sobre sua transferência
Martinez desmente os rumores de transferência que circulam
Martínez reiterou seu compromisso com o Inter em meio às contínuas especulações sobre seu futuro. O atacante argentino tem sido frequentemente associado a uma transferência para os maiores clubes da Europa, mas insiste que não vê motivo para deixar o atual campeão da Série A.
Notícias têm repetidamente associado o atacante a times como Barcelona, Paris Saint-Germain, Arsenal e Manchester United. Apesar dos rumores persistentes ao longo de várias janelas de transferências, Martinez continua rejeitando a ideia de deixar Milão. O jogador de 28 anos continua sendo uma figura central no projeto atual do Inter e se tornou o líder em campo do clube como capitão.
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Atacante explica sua lealdade ao projeto do Inter
Em entrevista ao Cronache di Spogliatoio, Martinez deixou claro que não tem interesse em se transferir para outro clube, apesar dos interesses demonstrados por outras equipes.
“Não, porque sou fiel ao projeto do Inter, me sinto em casa aqui”, admitiu ele. “Minha família está feliz, temos um restaurante na cidade e amamos Milão. Desde o primeiro dia, todos me trataram de uma forma que eu não achava possível. Alcancei tantos objetivos pessoais e coletivos aqui.”
O sucesso em campo reforça o seu empenho
Os Nerazzurri garantiram mais um título do campeonato e continuam na disputa pela Coppa Italia. Individualmente, o atacante também está na briga pelo prêmio de Capocannoniere, como artilheiro do campeonato. Suas atuações reforçaram seu status como um dos atacantes mais consistentes do futebol europeu.
Desde que chegou do Racing Club em 2018, Martinez tornou-se a figura central do Inter moderno. Ele marcou 173 gols em 372 partidas oficiais pelo clube, o que ressalta sua importância para a equipe.
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O capitão do Inter deve continuar sendo uma peça fundamental para o futuro do clube
Com seu papel de liderança e sua boa fase goleadora, Martínez continua sendo uma peça fundamental nos planos de longo prazo do Inter. Segundo relatos, a diretoria do clube considera o argentino indispensável para dar continuidade ao sucesso nacional alcançado recentemente. Estabelecido tanto profissional quanto pessoalmente em Milão, o atacante parece determinado a continuar sua trajetória no Giuseppe Meazza no futuro próximo, apesar do interesse contínuo dos maiores clubes da Europa.