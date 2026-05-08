Lautaro Martínez, craque do Inter, reage com firmeza aos rumores sobre sua transferência

Martínez reiterou seu compromisso com o Inter em meio às contínuas especulações sobre seu futuro. O atacante argentino tem sido frequentemente associado a uma transferência para os maiores clubes da Europa, mas insiste que não vê motivo para deixar o atual campeão da Série A.

Notícias têm repetidamente associado o atacante a times como Barcelona, Paris Saint-Germain, Arsenal e Manchester United. Apesar dos rumores persistentes ao longo de várias janelas de transferências, Martinez continua rejeitando a ideia de deixar Milão. O jogador de 28 anos continua sendo uma figura central no projeto atual do Inter e se tornou o líder em campo do clube como capitão.