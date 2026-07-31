Lateral emprestado pelo Palmeiras ao Athletico-PR se manifesta após declaração do pai sobre o Corinthians

Segundo a nota, o jogador afirma que mantém uma relação distante com o pai há muitos anos e destaca que as declarações feitas por ele são de responsabilidade exclusivamente pessoal.

"Gilberto ressalta que possui uma relação distante com seu pai há muitos anos e que, por esse motivo, declarações feitas por ele não refletem sua visão, seus valores ou suas decisões profissionais e pessoais."

O comunicado também enfatiza que o lateral sempre conduziu sua carreira com respeito aos clubes pelos quais passou e afirma que ele não pode ser responsabilizado por manifestações de terceiros, incluindo familiares.

Além do esclarecimento, Gilberto fez questão de reforçar sua identificação com o Palmeiras, clube que considera fundamental para sua formação dentro e fora de campo.

"O atleta faz questão de reafirmar seu profundo respeito, carinho e gratidão ao Palmeiras, clube que transformou sua vida, acreditou em seu potencial, contribuiu de forma decisiva para sua formação como atleta e como pessoa e foi fundamental para que alcançasse o patamar profissional em que se encontra atualmente."

Na sequência, a nota relembra a trajetória do jogador nas categorias de base alviverdes, onde conquistou títulos e chegou a exercer a função de capitão, além de agradecer à torcida pelo apoio recebido.

Por fim, Gilberto reforça que qualquer manifestação sobre sua carreira será feita exclusivamente por ele ou por sua assessoria de imprensa.

"Gilberto reforça que tudo o que estiver relacionado à sua carreira, sua trajetória e seu posicionamento será comunicado exclusivamente por ele ou por sua assessoria oficial. Nenhuma outra pessoa está autorizada a falar em seu nome ou representar seus pensamentos e sentimentos."