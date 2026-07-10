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Laporta intervém... O Barcelona supera os obstáculos na negociação de Álvarez

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J. Alvarez
Argentina
Espanha

A negociação pela contratação de Julián Álvarez entrou em uma fase de aparente acalmia, embora as negociações continuem bastante intensas entre o Barcelona e o Atlético de Madrid.

Todas as partes concordaram em adiar qualquer ação até o término da Copa do Mundo de 2026, momento em que o Barcelona pretende retomar sua ofensiva para fechar o negócio.

O jornal “Sport” informou que as negociações continuam nos bastidores e passaram por mudanças importantes, tanto no que diz respeito às pessoas que conduzem as conversas quanto à estratégia de negociação.

O jornal destacou que o Barcelona está insatisfeito com Mateo Alemany, diretor esportivo do Atlético de Madrid, devido à forma como ele lidou com a primeira oferta apresentada pelo clube catalão.

De acordo com as informações, Alemany não repassou a oferta diretamente ao presidente do clube, Enrique Cerezo, nem ao diretor executivo, Miguel Ángel Gil Marín.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Laporta abre um canal de comunicação direto com Enrique Cerezo

    Para evitar novos obstáculos, Juan Laporta, presidente do Barça, decidiu assumir pessoalmente as negociações e estabelecer um canal de comunicação direto com Enrique Cerezo. 

    Desde então, os presidentes dos dois clubes concordaram em manter contato direto para discutir a negociação, que ambas as partes consideram complexa, mas que continua em andamento, apesar da posição pública assumida pelo Atlético de Madrid.

    O adiamento das negociações também se deve a considerações estratégicas: no Barcelona, sabem que o Atlético de Madrid não concordará facilmente com a saída de um de seus principais astros antes de garantir a contratação de um substituto do mesmo nível.

    Por esse motivo, o clube catalão decidiu conceder ao Atlético de Madrid tempo suficiente para atuar no mercado de transferências nas próximas semanas, o que Laporta sugeriu em suas declarações. 

    O objetivo é que as condições se tornem mais favoráveis após o término da Copa do Mundo, o que permitirá fechar o negócio de forma definitiva.

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  • Julian AlvarezGetty Images

    Oferta no valor de 130 milhões de euros

    De acordo com o jornal *Sport*, o clube catalão ainda pretende apresentar uma oferta no valor de cerca de 130 milhões de euros após o término da Copa do Mundo.

    A diretoria do Barcelona considera que esse valor representa o máximo que o clube pode arcar financeiramente, além de acreditar que ele reflete o valor real do jogador e se adequa às necessidades econômicas do Atlético de Madrid.

    Por outro lado, o Barcelona não pretende, de forma alguma, elevar sua oferta para 150 milhões de euros, pois considera que sua posição é clara: ou a oferta é aceita ou rejeitada.

    E os rumores sobre o interesse do Real Madrid em contratar Álvarez não alteram os planos do Barcelona, já que o Barça encara essas manobras como uma tentativa de pressionar o andamento das negociações e elevar o valor financeiro do jogador, sem ter a convicção de que o atacante argentino acabará jogando pelo Real Madrid.

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