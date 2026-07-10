Laporta intervém... O Barcelona supera os obstáculos na negociação de Álvarez

A negociação pela contratação de Julián Álvarez entrou em uma fase de aparente acalmia, embora as negociações continuem bastante intensas entre o Barcelona e o Atlético de Madrid.

Todas as partes concordaram em adiar qualquer ação até o término da Copa do Mundo de 2026, momento em que o Barcelona pretende retomar sua ofensiva para fechar o negócio.

O jornal “Sport” informou que as negociações continuam nos bastidores e passaram por mudanças importantes, tanto no que diz respeito às pessoas que conduzem as conversas quanto à estratégia de negociação.

O jornal destacou que o Barcelona está insatisfeito com Mateo Alemany, diretor esportivo do Atlético de Madrid, devido à forma como ele lidou com a primeira oferta apresentada pelo clube catalão.

De acordo com as informações, Alemany não repassou a oferta diretamente ao presidente do clube, Enrique Cerezo, nem ao diretor executivo, Miguel Ángel Gil Marín.