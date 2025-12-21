Lamine Yamal sobrevive à entrada "criminosa", Raphinha faz gol e Barcelona consegue vitória importantíssima contra o Villarreal

O Villarreal lutou de igual para igual contra os atuais campeões de La Liga, especialmente no primeiro tempo, que começou com grande emoções. Os anfitriões cometeram um pênalti desnecessário em sua área logo no início da partida, após Raphinha ser derrubado com uma entrada imprudente de Santi Comesana. O brasileiro cobrou o pênalti e deu a vantagem à sua equipe com uma finalização clínica aos 12 minutos.

Apenas cinco minutos após sofrerem o gol, o Villarreal empatou com um gol contra de Jules Koundé, com o defensor francês acidentalmente colocando a bola em sua própria rede ao tentar interceptar um cruzamento rasteiro de Sergi Cardona. No entanto, o assistente anulou o gol, pois Cardona estava em posição de impedimento quando recebeu a bola pela esquerda.

Depois disso, o Villarreal teve várias oportunidades para restaurar a igualdade, mas não teve sucesso em suas tentativas. Aos 39 minutos, o Submarino Amarelo passou a ter que jogar com 10 homens, já que Renato Veiga recebeu um cartão vermelho e foi expulso da partida. O ex-defensor do Chelsea acertou Yamal na parte de trás do pé em um carrinho violento, e o árbitro não hesitou em mostrar o cartão vermelho e tirá-lo de campo.

Hansi Flick fez algumas mudanças táticas no segundo tempo para adicionar mais força ao ataque do Barcelona, ao trazer Marcus Rashford e Robert Lewandowski. Logo após a marca de uma hora, Yamal balançou as redes, aumentando a vantagem de sua equipe com um chute poderoso de dentro da área.

A decisão de Flick de introduzir Rashford e Lewandowski no ataque deu o impulso necessário, trazendo mais perigo ao terço final dos gigantes catalães, embora eles não tenham marcado.