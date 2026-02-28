Lamine Yamal revela que vai oferecer a bola do hat-trick à sua mãe após a vitória do Barcelona sobre o Villarreal

O Barcelona dominou o Villarreal no Camp Nou e Yamal esteve no centro de toda a ação. O jovem foi soberbo e deixou a equipe visitante exausta, marcando três gols com o pé esquerdo no canto oposto, enquanto continuava a aperfeiçoar sua finalização característica.

O time da casa começou um pouco instável, mas quando Fermin Lopez roubou a posse de bola de Pape Gueye no meio de campo e passou para Yamal, só havia um resultado possível. O ponta abriu o corpo e chutou por baixo do goleiro que saía do gol, dando a vantagem ao time de Hansi Flick em menos de meia hora.

O segundo gol de Yamal foi o mais bonito, quando ele perseguiu um passe errado de Lopez na linha lateral direita. Ele avançou para dentro, usando jogadas de bola e passos cruzados para driblar Sergi Cardona e passar por seu marcador. Alberto Moleiro então se aproximou para tentar bloquear seu caminho, mas o inteligente e ágil Yamal chutou a bola por cima do pé estendido de Moleiro e para dentro do espaço. A bola quicou bem para o jogador do Barcelona, que mandou um chute forte no canto superior esquerdo.

No segundo tempo, o Villarreal marcou um gol em um escanteio, mas Yamal logo colocou o jogo fora de alcance. Recebendo um passe de Pedri, o atacante espanhol ficou cara a cara com o goleiro e não desperdiçou a chance, chutando no canto inferior. Ele foi então substituído por Roony Bardghji e recebeu uma ovação de pé da torcida adoradora.