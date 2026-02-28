Getty Images Sport
Lamine Yamal revela que vai oferecer a bola do hat-trick à sua mãe após a vitória do Barcelona sobre o Villarreal
Yamal causa tumulto
O Barcelona dominou o Villarreal no Camp Nou e Yamal esteve no centro de toda a ação. O jovem foi soberbo e deixou a equipe visitante exausta, marcando três gols com o pé esquerdo no canto oposto, enquanto continuava a aperfeiçoar sua finalização característica.
O time da casa começou um pouco instável, mas quando Fermin Lopez roubou a posse de bola de Pape Gueye no meio de campo e passou para Yamal, só havia um resultado possível. O ponta abriu o corpo e chutou por baixo do goleiro que saía do gol, dando a vantagem ao time de Hansi Flick em menos de meia hora.
O segundo gol de Yamal foi o mais bonito, quando ele perseguiu um passe errado de Lopez na linha lateral direita. Ele avançou para dentro, usando jogadas de bola e passos cruzados para driblar Sergi Cardona e passar por seu marcador. Alberto Moleiro então se aproximou para tentar bloquear seu caminho, mas o inteligente e ágil Yamal chutou a bola por cima do pé estendido de Moleiro e para dentro do espaço. A bola quicou bem para o jogador do Barcelona, que mandou um chute forte no canto superior esquerdo.
No segundo tempo, o Villarreal marcou um gol em um escanteio, mas Yamal logo colocou o jogo fora de alcance. Recebendo um passe de Pedri, o atacante espanhol ficou cara a cara com o goleiro e não desperdiçou a chance, chutando no canto inferior. Ele foi então substituído por Roony Bardghji e recebeu uma ovação de pé da torcida adoradora.
- Getty Images Sport
Winger dá bola da partida para a mãe
Após o jogo e depois de marcar o primeiro hat-trick da sua carreira, Yamal recolheu a bola do jogo. Dirigiu-se à secção reservada aos amigos e familiares e foi abraçado pelos seus mais próximos. Explicou: “A minha mãe vai ficar com a bola do hat-trick, sem dúvida!”
Yamal está feliz novamente
Após o jogo, ele refletiu sobre o retorno à boa forma após um período difícil. Ele disse à Movistar+, via BeIN Sports: “Foi uma mistura de tudo. Eu não estava me sentindo bem, além da pubalgia. Eu não estava feliz jogando, e isso era visível. Há cerca de uma semana, sinto-me muito melhor. Sinto vontade de sorrir enquanto jogo novamente, algo que não sentia há muito tempo. Agora estou feliz jogando.
“As pessoas esperam que eu marque 100 gols por temporada desde os 16 anos, mas isso é difícil.”
- Getty Images
O caminho para a glória da Liga dos Campeões
O Barcelona se viu em uma posição favorável no sorteio da Liga dos Campeões, evitando times como Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, Liverpool e Chelsea. O gigante catalão enfrentará o Newcastle United, time que já derrotou no início da temporada.
Se conseguir superar a difícil viagem ao St James' Park, o Barcelona enfrentará o Atlético de Madrid ou o Tottenham Hotspur nas quartas de final. Em seguida, uma possível semifinal contra o Arsenal, líder da Premier League, poderá estar à espera, mas os Gunners terão primeiro que superar o Bayer Leverkusen e, em seguida, o Bodo/Glimt ou o Sporting CP.
Yamal estará determinado a ajudar seu clube a retornar ao topo do futebol europeu e sabe que atuações como a que teve contra o Villarreal podem contribuir muito para garantir que o Blaugrana chegue lá. No entanto, seus minutos em campo e as expectativas em relação a ele terão que ser gerenciados.
