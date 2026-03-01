Getty Images
Lamine Yamal lança mensagem desafiadora antes do confronto do Barcelona com o Atlético de Madrid pela Copa del Rey
Yamal se recusa a desistir da esperança de um retorno
Embora a vitória contra o Villarreal tenha sido gratificante, a sombra da partida de volta das semifinais da Copa del Rey contra o Atlético de Madrid permanece. O Barcelona se encontra em uma situação desesperadora, perdendo por 4 a 0 na partida de ida e precisando de um milagre para chegar à final. No entanto, Yamal se recusa a aceitar esse cenário. Nas redes sociais, após seu hat-trick heroico, o jovem atacante postou uma mensagem desafiadora para os torcedores blaugranas: “1% de chance, 99% de fé”.
- AFP
Yamal pede uma noite mágica no Camp Nou
A mensagem ressoou profundamente entre os torcedores, que buscavam um motivo para acreditar na magia da “Remontada”. O jogador de 18 anos está plenamente consciente da magnitude da tarefa que tem pela frente, mas acredita que o apoio da torcida pode ser o fator decisivo para reverter o déficit. Em declarações à imprensa após marcar três gols contra o Submarino Amarelo, Yamal enfatizou a necessidade de a equipe manter o ritmo atual. Ele está claramente ansioso para transformar a atmosfera do estádio em uma panela de pressão para os visitantes rojiblancos na noite de terça-feira.
Yamal exortou os torcedores do Barcelona a comparecerem em massa e acreditarem na possibilidade de uma virada histórica contra os homens de Diego Simeone. Ele disse à imprensa após a partida: “Era hora de reagir e pressionar. Estamos fazendo isso. Agora, deixe-me dizer aos nossos torcedores... venham ao estádio contra o Atléti, a magia pode acontecer”.
Apoio do vestiário do Barça
Não são apenas os torcedores que estão sendo contagiados pelo otimismo; os companheiros de equipe de Yamal estão igualmente convencidos de sua capacidade de produzir algo especial quando mais importa. O zagueiro Eric Garcia elogiou o ponta depois de vê-lo desmontar a defesa do Villarreal. Garcia acredita que a forma atual de Yamal o torna um pesadelo para qualquer adversário, mesmo um tão disciplinado e defensivamente resoluto como o Atlético de Madrid costuma ser sob pressão.
Garcia expressou seu alívio por ter Yamal ao seu lado e sugeriu que o jovem pode ter ainda mais gols na manga para a batalha do meio da semana. Acrescentando suas opiniões sobre o impacto da estrela, o zagueiro disse: “Temos sorte de ele jogar pelo nosso time, o desempenho de Lamine tem sido incrível, ele poderia até ter guardado um ou dois gols para terça-feira”. A esperança continua sendo que o adolescente tenha realmente guardado um pouco de sua habilidade de finalização para a segunda partida.
- AFP
A montanha que ainda falta escalar
Reverter uma desvantagem de quatro gols contra um time tão experiente como o Atlético de Madrid é amplamente considerado uma das tarefas mais difíceis do futebol europeu. Os jogadores de Flick precisarão ser perfeitos nas duas pontas do campo para terem alguma chance de avançar. Embora as chances sejam muito pequenas, a energia renovada trazida pelo hat-trick de Yamal proporcionou um vislumbre de esperança onde antes havia apenas frustração após o desastre da primeira partida.
