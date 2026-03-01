Lamine Yamal lança mensagem desafiadora antes do confronto do Barcelona com o Atlético de Madrid pela Copa del Rey

A mensagem ressoou profundamente entre os torcedores, que buscavam um motivo para acreditar na magia da “Remontada”. O jogador de 18 anos está plenamente consciente da magnitude da tarefa que tem pela frente, mas acredita que o apoio da torcida pode ser o fator decisivo para reverter o déficit. Em declarações à imprensa após marcar três gols contra o Submarino Amarelo, Yamal enfatizou a necessidade de a equipe manter o ritmo atual. Ele está claramente ansioso para transformar a atmosfera do estádio em uma panela de pressão para os visitantes rojiblancos na noite de terça-feira.

Yamal exortou os torcedores do Barcelona a comparecerem em massa e acreditarem na possibilidade de uma virada histórica contra os homens de Diego Simeone. Ele disse à imprensa após a partida: “Era hora de reagir e pressionar. Estamos fazendo isso. Agora, deixe-me dizer aos nossos torcedores... venham ao estádio contra o Atléti, a magia pode acontecer”.