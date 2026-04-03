Lamine Yamal e 9 jovens sensações que vão agitar a Copa do Mundo de 2026

Neste verão, os veteranos croatas voltarão a ser o centro das atenções, com Luka Modrić, de 40 anos, como figura de proa durante a quinta Copa do Mundo de sua brilhante carreira. Mas por trás desses nomes conhecidos surge uma nova geração de talentos, sendo Luka Vuskovic, sem dúvida, um dos jogadores mais promissores. Tudo isso após uma temporada em que ele se revelou um dos jovens zagueiros centrais mais promissores da Europa.
O jogador, emprestado pelo Tottenham Hotspur, brilhou durante sua passagem pelo Hamburger SV, o que despertou o interesse do Barcelona, enquanto disputava suas duas primeiras partidas pela seleção durante as eliminatórias para a Copa do Mundo. Com apenas 19 anos, Vuskovic não é apenas um excelente zagueiro, mas também uma verdadeira ameaça nas jogadas de bola parada. Ele poderia até mesmo começar como titular na seleção do técnico Zlatko Dalic neste verão, já que Josko Gvardiol está em uma corrida contra o relógio para ficar em forma a tempo para a Copa do Mundo.