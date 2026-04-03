Lamine Yamal e 9 jovens sensações que vão agitar a Copa do Mundo de 2026

Lamine Yamal não é apenas o adolescente que mais se destaca na Copa do Mundo deste verão. É bem provável que ele também seja o jogador mais notável na América do Norte, tamanha é a habilidade do ponta do FC Barcelona e da Espanha. Desde que estreou pela seleção aos 16 anos com um gol espetacular contra a Geórgia, Yamal é uma presença constante na convocação do técnico Luis de la Fuente.

Yamal já mostrou que não se intimida ao jogar em um grande torneio, pois brilhou na Euro 2024 quando a La Roja conquistou o título na Alemanha. O gol de abertura de Yamal contra a França na semifinal foi uma verdadeira obra de arte, e sua forma no clube desde então sugere que mais do mesmo pode estar por vir, agora que ele espera conquistar a Copa do Mundo em 13 de julho, apenas seis dias após completar 19 anos.