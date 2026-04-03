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NXGN World Cup GFXGOAL
Rian Rosendaal

Traduzido por

Lamine Yamal e 9 jovens sensações que vão agitar a Copa do Mundo de 2026

NXGN
Copa do Mundo
L. Yamal
P. Cubarsi
Estevao
L. Karl
Espanha
Brasil
Portugal
Alemanha
México
Bélgica
K. Paez
I. Mbaye
G. Mora
L. Vuskovic
R. Mora
N. De Cat
Senegal
Equador
Croácia
Especiais e Opinião

A Copa do Mundo está realmente chegando. Por isso, o Voetbalzone apresenta os nomes dos jovens talentos que podem vir a brilhar nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Pelé e Kylian Mbappé são os únicos adolescentes que já marcaram gols em uma final de Copa do Mundo. Mas muitos outros, de Michael Owen a Lionel Messi, brilharam no cenário mundial antes mesmo de completarem 20 anos.

Quem poderá seguir seus passos nos Estados Unidos, no México e no Canadá? O Voetbalzoneselecionou 10 jogadores da listaNXGN 2026 que podem ter a chance de realmente se destacar neste verão.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BUL-ESPAFP

    Lamine Yamal (Espanha)

    Lamine Yamal não é apenas o adolescente que mais se destaca na Copa do Mundo deste verão. É bem provável que ele também seja o jogador mais notável na América do Norte, tamanha é a habilidade do ponta do FC Barcelona e da Espanha. Desde que estreou pela seleção aos 16 anos com um gol espetacular contra a Geórgia, Yamal é uma presença constante na convocação do técnico Luis de la Fuente.

    Yamal já mostrou que não se intimida ao jogar em um grande torneio, pois brilhou na Euro 2024 quando a La Roja conquistou o título na Alemanha. O gol de abertura de Yamal contra a França na semifinal foi uma verdadeira obra de arte, e sua forma no clube desde então sugere que mais do mesmo pode estar por vir, agora que ele espera conquistar a Copa do Mundo em 13 de julho, apenas seis dias após completar 19 anos.

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  • Spain v Türkiye - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Pau Cubarsí (Espanha)

    No entanto, Yamal pode não ser o único adolescente na seleção espanhola. Pau Cubarsí foi titular em quatro das seis partidas das eliminatórias da Espanha para a Copa do Mundo no final de 2025 e parece estar se tornando uma peça fundamental nos planos de De la Fuente, depois de, de forma um tanto surpreendente, não ter sido convocado para a seleção espanhola no bem-sucedido Euro 2024.

    O jogador de 19 anos é, há mais de dois anos, um pilar do Barcelona de Hansi Flick, onde a calma de Cubarsí com a bola e sua habilidade de passe se combinam com seus instintos defensivos de alto nível. Agora, há uma chance de que ele forme, junto com Dean Huijsen, do Real Madrid, uma dupla de grande talento na zaga.

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Estêvão (Brasil)

    Além de Yamal, Estêvão é o jovem estreante que mais desperta a expectativa do público durante a Copa do Mundo. O ponta do Chelsea apresentou vários momentos mágicos em sua primeira temporada no futebol europeu, o que lhe garantiu uma vaga como titular na seleção brasileira no final de 2025.

    Estêvão marcou cinco gols em suas quatro partidas como titular pela equipe do técnico Carlo Ancelotti entre setembro e novembro, o que o coloca em uma posição privilegiada em meio à intensa disputa por vagas no ataque da Seleção. Ele não foi convocado para os amistosos de março devido a pequenos problemas de lesão que o atormentaram nas últimas semanas. Mas o jogador de 18 anos deve estar totalmente recuperado neste verão para causar um impacto real na seleção pentacampeã mundial.

  • United States v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Kendry Páez (Equador)

    Em outra parte da América do Sul, o meio-campista equatoriano Kendry Páez é um dos adolescentes mais experientes em partidas internacionais que estará em campo neste verão. O jovem jogador do Chelsea, que atualmente joga por empréstimo no River Plate, já é apontado desde 2023 como uma potencial estrela da Copa do Mundo, quando estreou pela seleção aos 16 anos.

    Páez tornou-se, algumas semanas depois, o jogador mais jovem de todos os tempos a marcar um gol nas eliminatórias da CONMEBOL para a Copa do Mundo, mas, desde a Copa América de 2024, tem sido utilizado principalmente como reserva em nível internacional. Isso não significa que o jogador de 18 anos não possa causar grande impacto na América do Norte. Afinal, Páez tem magia suficiente nos pés para se destacar em uma das seleções azarões do torneio.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 37-SEN-SDNAFP

    Ibrahim Mbaye (Senegal)

    Talvez mais do que nunca, vários jogadores se veem diante de uma escolha quanto à sua lealdade internacional. Muitos dos potenciais participantes da Copa do Mundo estão prestes a defender países pelos quais, durante a juventude, talvez nunca tivessem imaginado jogar. Ibrahim Mbaye, por exemplo, jogou pela França em todas as categorias de base até a Sub-20, mas decidiu, em novembro, aceitar um convite do Senegal.

    O ala de 18 anos marcou em sua segunda partida pelos Leões da Teranga, tornando-se assim o mais jovem artilheiro da história do país da África Ocidental. Em seguida, ele desempenhou um papel importante na campanha rumo à final da Copa Africana das Nações, onde marcou um gol e deu duas assistências. O atacante do Paris Saint-Germain, portanto, terá toda a confiança de que poderá deixar sua marca em seu segundo grande torneio de 2026.

  • Mexico v Honduras - Gold Cup 2025: SemifinalGetty Images Sport

    Gilberto Mora (México)

    Como co-organizador, o México já vem enfrentando uma grande pressão há algum tempo, mesmo antes de não ter passado da fase de grupos em 2022. O El Tri está agora em busca de novos heróis, e todas as expectativas recaem sobre os ombros de Gilberto Mora.

    O meio-campista de 17 anos, apelidado de “o Pedri mexicano”, foi lançado à luta nas fases eliminatórias da Copa Ouro de 2025 e acabou desempenhando um papel fundamental quando a equipe do técnico Javier Aguirre conquistou o título. Com isso, Mora se tornou o jogador mais jovem a vencer um grande torneio internacional, quebrando o recorde que Yamal havia estabelecido doze meses antes. Devido a uma lesão, a estrela do Club Tijuana está fora de campo desde janeiro, mas cresce a confiança de que Mora estará em forma novamente antes do início da Copa do Mundo do México, em 11 de junho.

  • Luka Vuskovic Croatia 2025Getty Images

    Luka Vuskovic (Croácia)

    Neste verão, os veteranos croatas voltarão a ser o centro das atenções, com Luka Modrić, de 40 anos, como figura de proa durante a quinta Copa do Mundo de sua brilhante carreira. Mas por trás desses nomes conhecidos surge uma nova geração de talentos, sendo Luka Vuskovic, sem dúvida, um dos jogadores mais promissores. Tudo isso após uma temporada em que ele se revelou um dos jovens zagueiros centrais mais promissores da Europa.

    O jogador, emprestado pelo Tottenham Hotspur, brilhou durante sua passagem pelo Hamburger SV, o que despertou o interesse do Barcelona, enquanto disputava suas duas primeiras partidas pela seleção durante as eliminatórias para a Copa do Mundo. Com apenas 19 anos, Vuskovic não é apenas um excelente zagueiro, mas também uma verdadeira ameaça nas jogadas de bola parada. Ele poderia até mesmo começar como titular na seleção do técnico Zlatko Dalic neste verão, já que Josko Gvardiol está em uma corrida contra o relógio para ficar em forma a tempo para a Copa do Mundo.

  • Lennart Karl Germany 2025Getty Images

    Lennart Karl (Alemanha)

    Embora todos os jogadores mencionados acima já tivessem experiência internacional no início de 2026, há alguns jovens jogadores prestes a realmente se destacar agora. A mais intrigante dessas “surpresas” é Lennart Karl, que está tendo uma temporada de estreia fantástica no Bayern de Munique, pelo qual marcou oito gols e deu seis assistências em todas as competições. Isso apesar de ter que disputar tempo de jogo com os candidatos ao Ballon d'Or Michael Olise e Luis Díaz.

    O meio-campista ofensivo de 18 anos só estreou pela seleção alemã sub-21 em novembro. Mas Karl tem tudo para fazer a diferença em uma seleção alemã que, desde o Euro, clama por mais criatividade.

  • Rodrigo Mora Portugal 2025Getty Images

    Rodrigo Mora (Portugal)

    Rodrigo Mora já tem uma medalha internacional em seu currículo, pois integrou a seleção portuguesa que venceu a final da Liga das Nações da UEFA em 2025. No entanto, o meia do FC Porto não entrou em campo e foi preterido pelo técnico Roberto Martínez pelo resto do ano.

    Depois de ter recusado uma transferência lucrativa para a Arábia Saudita em agosto, Mora ainda não conseguiu igualar totalmente a forma espetacular que demonstrou durante sua temporada de estreia em Portugal. Mas o meio-campista ofensivo de 18 anos continua sendo um dos maiores talentos da Europa e foi convocado para a seleção portuguesa para os amistosos contra o México e os Estados Unidos. A Copa do Mundo está, portanto, bem ao alcance de Mora.

  • Nathan De Cat Belgium 2025Getty Images

    Nathan De Cat (Bélgica)

    Em novembro passado, Nathan De Cat ainda disputava o Mundial Sub-17 no Catar. Mas agora o meio-campista tem uma chance real de ser convocado para a seleção principal neste verão, após ter sido convocado pela primeira vez para a seleção belga.

    O craque do Anderlecht, que por natureza é um meio-campista defensivo, elevou seu nível de jogo nas últimas semanas após ser escalado como camisa 10. Clubes como Bayern de Munique e Borussia Dortmund já se preparam para fazer uma oferta no verão. É claro que seu valor só vai subir se ele conquistar uma vaga na seleção do técnico Rudi Garcia para a Copa do Mundo.