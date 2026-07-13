Ignazio La Russa, presidente do Senado, participou do programa “Politica nel Pallone”, na Rai GrParlamento, para falar sobre seu time do coração, o Inter, e sobre outros assuntos relacionados ao futebol.





“O Inter está muito parecido com o do ano passado; até o momento, praticamente só o goleiro mudou. Vamos esperar para ver o que acontece com o lateral-direito, uma situação um tanto incerta, mas também é tranquilizador saber que a base não mudou. Estou muito curioso para ver Stankovic, filho de um campeão do Inter; vamos ver se eles vão mantê-lo, mas espero que sim”, informa a ANSA.





“A situação de Bastoni? Eu digo que, se alguém é bom, os adversários o têm como alvo, assim como a torcida, para desestabilizá-lo. Meu conselho — afirmou La Russa — é que ele não se deixe abalar por essas coisas e volte a ser aquele campeão que todos conhecemos.”



