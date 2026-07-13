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Gianluca Minchiotti

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La Russa: “Bastoni é forte, e os adversários e o público o têm como alvo para confundi-lo”

Inter de Milão
Campeonato Italiano

O presidente do Senado fala sobre o Inter, a Seleção e a Copa do Mundo

Ignazio La Russa, presidente do Senado, participou do programa “Politica nel Pallone”, na Rai GrParlamento, para falar sobre seu time do coração, o Inter, e sobre outros assuntos relacionados ao futebol.


“O Inter está muito parecido com o do ano passado; até o momento, praticamente só o goleiro mudou. Vamos esperar para ver o que acontece com o lateral-direito, uma situação um tanto incerta, mas também é tranquilizador saber que a base não mudou. Estou muito curioso para ver Stankovic, filho de um campeão do Inter; vamos ver se eles vão mantê-lo, mas espero que sim”, informa a ANSA.


A situação de Bastoni? Eu digo que, se alguém é bom, os adversários o têm como alvo, assim como a torcida, para desestabilizá-lo. Meu conselho — afirmou La Russa — é que ele não se deixe abalar por essas coisas e volte a ser aquele campeão que todos conhecemos.”


  • La Russa também falou sobre a Seleção e o próximo técnico: “Roberto Mancini é melhor do que todos os outros. O importante é não baixar o nível; vamos mantê-lo alto com Mancini e talvez até com Antonio Conte, que, no entanto, vejo melhor como técnico de um clube”.


    Sobre a Copa do Mundo, segundo a ANSA: “Espero que a Argentina vença; torço sempre por ela quando a Itália não está na competição. Mas não porque o Lautaro Martinez joga lá, e sim porque há muitos italianos naquele país. Eu tinha apostado na Noruega, mas ela foi eliminada pela Inglaterra e acho que houve uma injustiça em relação a ela”.


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