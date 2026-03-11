La Penna volta a arbitrar um mês depois de Inter x Juventus: o que aconteceu

Vamos relembrar os acontecimentos daquele dia através do comentário do ex-árbitro De Marco, em nome da AIA, no Open Var, na DAZN.

“O árbitro La Penna, considerando a velocidade com que a ação se desenrolou, foi enganado por esse movimento. A equipe de arbitragem em campo pode ajudar, como já aconteceu muitas vezes, e há muita colaboração. O assistente número 2 estava do lado oposto e coberto, Doveri estava do lado dos bancos e, para tomar esse tipo de decisão, é preciso ter uma certeza que eles provavelmente não tinham”.

“Há muito tempo se discute sobre o cartão amarelo duplo para poder intervir e sanar uma situação como essa. É claro que uma equipe que fica com 10 jogadores se um jogador é expulso, mesmo que indiretamente, muda completamente. Vamos ver quais mudanças o IFAB irá propor, esperamos que já a partir da próxima Copa do Mundo e, portanto, dos próximos campeonatos, possamos sanar essa parte do protocolo que penaliza uma equipe de forma excessiva”.