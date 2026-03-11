Goal.com
La Penna volta a arbitrar um mês depois de Inter x Juventus: o que aconteceu

O árbitro protagonista do erro no caso Bastoni-Kalulu volta ao campo: irá arbitrar Pisa-Cagliari

Federico La Penna volta a arbitrar, apesar de ter sido protagonista do caso mais sensacional da temporada: o cartão amarelo duplo com consequente expulsão de Pierre Kalulu devido à simulação de Alessandro Bastoni no Inter x Juventus por 3 a 2, em 14 de fevereiro. Após um mês afastado devido a esse erro clamoroso, que causou a expulsão de Kalulu e, em vez de Bastoni (que também já tinha recebido um cartão amarelo), e sobre o qual o VAR, por protocolo, não podia intervir, La Penna volta a arbitrar na Série A. 

La Penna foi designado para arbitrar a partida entre Pisa e Cagliari, válida pela 29ª rodada da Série A, marcada para domingo, 15 de março, às 15h. O “caso Bastoni” acabou custando um mês de suspensão para La Penna.

PISA – CAGLIARI, a designação

ÁRBITRO: LA PENNA

ASSISTENTES: BERCIGLI – TRINCHIERI

IV: FOURNEAU

VAR: PATERNA

AVAR: CAMPLONE

  • INTER X JUVENTUS, O QUE ACONTECEU

    Vamos relembrar os acontecimentos daquele dia através do comentário do ex-árbitro De Marco, em nome da AIA, no Open Var, na DAZN.

    “O árbitro La Penna, considerando a velocidade com que a ação se desenrolou, foi enganado por esse movimento. A equipe de arbitragem em campo pode ajudar, como já aconteceu muitas vezes, e há muita colaboração. O assistente número 2 estava do lado oposto e coberto, Doveri estava do lado dos bancos e, para tomar esse tipo de decisão, é preciso ter uma certeza que eles provavelmente não tinham”.

    “Há muito tempo se discute sobre o cartão amarelo duplo para poder intervir e sanar uma situação como essa. É claro que uma equipe que fica com 10 jogadores se um jogador é expulso, mesmo que indiretamente, muda completamente. Vamos ver quais mudanças o IFAB irá propor, esperamos que já a partir da próxima Copa do Mundo e, portanto, dos próximos campeonatos, possamos sanar essa parte do protocolo que penaliza uma equipe de forma excessiva”. 

