La Penna volta a arbitrar um mês depois de Inter x Juventus: o que aconteceu

Federico La Penna volta a arbitrar, apesar de ter sido protagonista do caso mais sensacional da temporada: o cartão amarelo duplo com consequente expulsão de Pierre Kalulu devido à simulação de Alessandro Bastoni no Inter x Juventus por 3 a 2, em 14 de fevereiro. Após um mês afastado devido a esse erro clamoroso, que causou a expulsão de Kalulu e, em vez de Bastoni (que também já tinha recebido um cartão amarelo), e sobre o qual o VAR, por protocolo, não podia intervir, La Penna volta a arbitrar na Série A.
La Penna foi designado para arbitrar a partida entre Pisa e Cagliari, válida pela 29ª rodada da Série A, marcada para domingo, 15 de março, às 15h. O “caso Bastoni” acabou custando um mês de suspensão para La Penna.
PISA – CAGLIARI, a designação
ÁRBITRO: LA PENNA
ASSISTENTES: BERCIGLI – TRINCHIERI
IV: FOURNEAU
VAR: PATERNA
AVAR: CAMPLONE