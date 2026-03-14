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Kylian Mbappé e Jude Bellingham continuam fora da lista divulgada pelo Real Madrid para o confronto contra o Elche
Crise de lesões atinge o Real Madrid
A sala de tratamento em Valdebebas está lotada no pior momento possível para os Blancos. A lista oficial de convocados do clube para a visita do Elche confirmou os piores temores dos madridistas: Mbappé, Bellingham, Rodrygo e Éder Militão continuam indisponíveis. De fato, a espinha dorsal da equipe foi arrancada nas últimas semanas, deixando Arbeloa com um quebra-cabeça para resolver tanto na defesa quanto no ataque.
A situação defensiva é particularmente grave. Além das ausências de longa duração de David Alaba e Ferland Mendy, o elenco também não conta com Álvaro Carreras e Dani Ceballos. Raúl Asencio foi o último a desistir após relatar desconforto muscular, deixando a zaga incrivelmente enfraquecida à medida que o clube entra na reta final da campanha.
Jovens promessas da La Fabrica ganham chance na equipe principal
Com muitos dos jogadores mais experientes assistindo das arquibancadas, os holofotes se voltaram para a próxima geração. Arbeloa recorreu à base para preencher a lacuna, convocando vários jovens talentosos do Castilla. Daniel Yáñez, Diego Aguado, Thiago Pitarch, César Palacios, Manuel Ángel e Sergio Mestre foram todos incorporados ao elenco para preencher as vagas causadas pela onda de lesões.
De fato, uma reportagem do Marca sugere que Angel poderia ter a chance de ser titular contra o Elche. O jogador de 21 anos estreou recentemente na Liga dos Campeões na vitória contundente do Real Madrid por 3 a 0 sobre o Manchester City na partida de ida das oitavas de final.
Haverá rodízio antes do confronto contra o Manchester City?
O momento do jogo contra o Elche é particularmente delicado, dada a iminência da Liga dos Campeões. O Real Madrid enfrentará o Manchester City na terça-feira, em uma partida de volta de alto risco que definirá as ambições europeias do clube para a temporada. Esse compromisso continental significa que Arbeloa precisa equilibrar a necessidade de conquistar pontos no campeonato nacional com a necessidade de manter os jogadores titulares em forma para a viagem a Manchester.
Como resultado, espera-se uma rotação significativa no time titular desta noite. Brahim Díaz, Dani Carvajal e Eduardo Camavinga são os principais candidatos a começarem contra o Elche, já que Arbeloa busca gerenciar a carga de trabalho de forma eficaz. O técnico espanhol está caminhando na corda bamba, ciente de que quaisquer lesões adicionais em seu grupo principal poderiam ser catastróficas para as esperanças do clube de conquistar títulos tanto na Espanha quanto no cenário europeu.
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Não podemos nos dar ao luxo de perder pontos na disputa pelo título da La Liga
Apesar das dores de cabeça com a escalação e das distrações europeias que se aproximam, o foco principal dos Blancos nesta noite continua firmemente voltado para a La Liga. Cada ponto é precioso na tentativa de alcançar o Barcelona, e um tropeço em casa contra o Elche seria um grande golpe para suas aspirações no campeonato nacional. O elenco pode estar reduzido, mas a expectativa no Bernabéu continua tão alta como sempre, com a torcida exigindo uma atuação dominante, independentemente de quem vista a camisa.
Os Blancos estão atualmente em segundo lugar na classificação, com 63 pontos em 27 partidas, quatro pontos atrás do líder Barça. Com a La Liga entrando em suas últimas semanas, cada vitória será crucial para os jogadores de Arbeloa se quiserem disputar o título com seus rivais do Clássico.
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