A sala de tratamento em Valdebebas está lotada no pior momento possível para os Blancos. A lista oficial de convocados do clube para a visita do Elche confirmou os piores temores dos madridistas: Mbappé, Bellingham, Rodrygo e Éder Militão continuam indisponíveis. De fato, a espinha dorsal da equipe foi arrancada nas últimas semanas, deixando Arbeloa com um quebra-cabeça para resolver tanto na defesa quanto no ataque.

A situação defensiva é particularmente grave. Além das ausências de longa duração de David Alaba e Ferland Mendy, o elenco também não conta com Álvaro Carreras e Dani Ceballos. Raúl Asencio foi o último a desistir após relatar desconforto muscular, deixando a zaga incrivelmente enfraquecida à medida que o clube entra na reta final da campanha.