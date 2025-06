Konstantinos Karetsas: quem é a promessa grega comparada a Martin Odegaard que rejeitou o Manchester City

Aos 17 anos, ele recusou testes em alguns dos clubes da Europa para seguir se desenvolvendo na Bélgica — mas oportunidades maiores o aguardam

Durante anos, tudo indicava que Konstantinos Karetsas defenderia a Bélgica — país onde nasceu — no cenário de seleções. O habilidoso e baixinho meio-campista atuou pelas seleções de base dos Diabos Vermelhos, e, tendo vivido toda a sua vida dentro das fronteiras belgas, essa era uma suposição natural.

No entanto, mesmo após ter jogado pela seleção sub-21 da Bélgica em outubro de 2024, Karetsas mudou de ideia. Ele decidiu trocar de bandeira e representar a Grécia, terra natal de seus pais. Agora, a Ethniki está montando uma seleção poderosa repleta de jovens promessas para brigar por títulos no futuro — nomes como Christos Tzolis, treinado por Miroslav Klose, Charalampos "Babistuta" Kostoulas e o mágico do meio-campo Christos Mouzakitis já figuram em nossa série NXGN.

Mas o que torna Karetsas digno de um lugar nessa geração dourada da Grécia? E por que ele escolheu embarcar nesse projeto ao invés de continuar com a Bélgica? A GOAL conta todos os detalhes…