EPL players who most need transfers
Sean Walsh

Kobbie Mainoo, Ethan Nwaneri e os 12 jogadores da Premier League que precisam de uma transferência em janeiro de 2026

A janela de transferências de janeiro é notoriamente complicada para os clubes compradores. Certamente, as equipes podem ter dinheiro para gastar e margem financeira para fechar negócios, mas seus rivais podem estar menos inclinados a fazer grandes acordos no meio da temporada ainda com troféus em jogo

É por isso que janeiro também é um mês oportuno para jogadores que buscam um novo começo. É a chance de colocar pressão em seus clubes e deixar claras suas exigências para a segunda metade da temporada, especialmente com a Copa do Mundo começando em seis meses.

Nós da GOAL compilamos uma lista de 12 jogadores da Premier League que deveriam estar batendo na porta de seus gerentes pedindo uma transferência antes do fim do prazo...

    Kobbie Mainoo

    Há mais de seis meses que Kobbie Mainoo quer sair do Manchester United. Não necessariamente a longo prazo, mas não é segredo que ele está disposto a sair por empréstimo.

    O jovem meio-campista, que foi titular pela Inglaterra na final da Eurocopa de 2024, jogou menos de 14% dos minutos disponíveis na Premier League nesta temporada, apesar de os Red Devils não terem exatamente achado a fórmula do sucesso. Ele até previu o mau momento e tentou uma mudança no final da janela de transferências de meio de ano.

    A saga chegou ao ápice em meados de dezembro, quando o irmão do atleta usou uma camiseta com a frase "Livrem Koobie Mainoo" estampada em Old Trafford. Embora o treinador Ruben Amorim tenha insistido que isso não era necessariamente culpa do jogador, é difícil imaginar que isso tenha sido bem recebido por aqueles dentro do clube.

    Amorim afirmou que não tem nenhum problema pessoal com Mainoo e o apoiou para ser a cara do clube nos próximos anos. "Kobbie Mainoo terá a oportunidade, ele tem todo o tempo", ele disse. "Ele jogou em diferentes posições - falamos sobre a posição de Casemiro, ele pode fazer isso. Se você jogar com três, ele pode jogar como fizemos no último jogo com a posição de Mason Mount, ele pode jogar lá. Ele será o futuro do Manchester United, esse é o meu sentimento, ele só precisa esperar por sua chance e tudo pode mudar no futebol em dois dias."

    Independentemente disso, há claramente um jogador talentoso em Mainoo esperando para voltar aos holofotes imediatamente. Ele tem apenas 20 anos, claro, mas é obviamente bom o suficiente para jogar regularmente no mais alto nível, seja com o United ou em outro lugar.

    Raheem Sterling

    Raheem Sterling, um dos grandes jogadores da história da Premier League, não mereceu o tratamento ruim que recebeu esta temporada. Deixado de lado pelo Chelsea e enviado para treinar com o "esquadrão bomba" do Chelsea, ele não jogou um único minuto desde o término do seu empréstimo ao Arsenal no final de 2024/25.

    Ele, que completou 31 anos em dezembro mas não recebeu um "feliz aniversário" público do seu clube, diz que está esperando por uma mudança perto de sua base familiar em torno de Londres, o que exclui muitos dos interessados que ele poderia ter. Clubes como Fulham e Crystal Palace já foram apontados como potenciais destinos, mas os rumores esfriaram.

    A carreira de Sterling nunca deveria ter chegado a isso, e ele só conseguirá recuperá-la caso assegure uma transferência para longe de Stanford Bridge o mais rápido possível.

    Omar Marmoush

    É uma escolha controversa. Claro, Omar Marmoush não fez nada de errado desde que assinou com o Manchester City há 12 meses, mas ele de alguma forma caiu muito na ordem de preferência no Etihad Stadium, apesar de seu talento óbvio.

    O egípcio marcou sete gols em 16 jogos da Premier League no último ano depois de chegar do Eintracht Frankfurt, incluindo um chute incrível de 23 metros do gol contra o Bournemouth, embora seu ritmo tenha sido severamente interrompido nos últimos meses por lesões e competição por vagas, com seu único gol nesta temporada vindo em uma vitória na Carabao Cup contra o Swansea, time da segunda divisão.

    É improvável que o City permita que Marmoush saia no meio de uma disputa pelo título, a menos que ele crie confusão, especialmente com Savinho e Oscar Bobb aparentemente vistos como opções "mais dispensáveis" do que ele — ainda mais levando em conta a chegada de Antoine Semenyo. Porém, dada a quantidade de grandes clubes da Europa que precisam de reforços no ataque, uma transferência que garanta a Marmoush mais destaque é uma possibilidade que o jogador de 26 anos deveria considerar.

    Ethan Nwaneri

    O Arsenal deveria ouvir ofertas permanentes por Ethan Nwaneri? Absolutamente não. Nwaneri deveria procurar deixar o Gunners de vez? Absolutamente não. No entanto, ele precisa de mais minutos do que está recebendo atualmente.

    Mesmo com a crise de lesões dos londrinos do norte, Nwaneri jogou apenas 165 minutos na Premier League e nem sequer estava no plantel para o confronto de terça-feira contra o Aston Villa. A sensação adolescente marcou nove gols em 37 partidas em todas as competições em 2024/25, mas encontrou a rede apenas uma vez até agora na atual temporada.

    Com Kai Havertz, Gabriel Jesus e Martin Ødegaard todos retornando, é improvável que Nwaneri apareça em qualquer uma de suas posições preferidas até o final da temporada. Muitos dos times de meio de tabela da Premier League poderiam se beneficiar de uma ameaça de gol versátil e ansiosa para impressionar como ele.

    Brennan Johnson

    Um dos nomes mais óbvios nesta lista, Brennan Johnson está prestes a sair do Tottenham e parece não faltar opções. O Crystal Palace iniciou a guerra de lances em £ 35 milhões, com outros times como Bournemouth e Everton avaliando suas próprias movimentações.

    O galês era um dos favoritos sob o comando do ex-treinador dos Spurs, Ange Postecoglou, por sua habilidade de aparecer no segundo poste para marcar gols fáceis, sendo o mais famoso deles o gol da vitória na final da Liga Europa contra o Manchester United em maio do ano passado. Thomas Frank passou várias janelas de transferência tentando contratar Johnson quando estava no comando do Brentford, embora não tenha confiado muito no ponta agora que finalmente conseguiu contratá-lo.

    Além disso, o Tottenham está procurando por outro atacante e precisa liberar espaço em algum lugar. Vender Johnson por esse preço, mesmo sendo um prejuízo, já que eles o compraram do Nottingham Forest por £ 50 milhões, parece uma decisão óbvia.

    James Trafford

    O retorno dos sonhos de James Trafford a Manchester se transformou em um pequeno pesadelo. Ele foi anunciado como o número 1 do Manchester City de uma nova era, o substituto de longo prazo para Ederson no gol. Então, eles contrataram Gianluigi Donnarumma do Paris Saint-Germain no último dia da janela de transferências.

    Não ajudou que Trafford tenha cometido um erro em uma de suas raras aparições na Premier League no início da temporada, presenteando o Tottenham com seu segundo gol na derrota do City por 2 a 0 no Etihad Stadium. No entanto, sua reputação continua alta e ele é amplamente considerado como o futuro goleiro da seleção inglesa.

    O Daily Mail relatou no início de dezembro que Trafford, que manteve impressionantes 30 jogos sem sofrer gols em sua temporada final pelo Burnley, já está de olho em uma mudança, e dado que aparentemente ele não terá minutagem regular no City, deve fazer tudo o que puder para realizar essa transferência em janeiro.

    Tyrell Malacia

    Lembra do Tyrell Malacia? Você seria perdoado por pensar que ele já havia deixado o Manchester United, dado o inferno que ele passou desde sua temporada de estreia em Old Trafford.

    Malacia foi contratado ainda na primeira temporada sob o comando de Erik ten Hag para competir pela posição de Luke Shaw, e chegou a fazer algumas boas aparições nos 39 jogos que disputou ao longo de 2022/23. Então ele perdeu 500 dias com uma lesão no joelho e complicações consequentes.

    Malacia atuou em minutos no time principal sob o comando de Ruben Amorim tanto antes quanto depois de um empréstimo ao PSV Eindhoven na segunda metade da temporada 2024/25, mas o fato de ter sido incluído no "esquadrão bomba" do United na última janela, ao lado de nomes como Marcus Rashford e Antony, faz com que ele ainda seja visto como excedente no elenco. Provavelmente, o melhor para todas as partes é seguir caminhos diferentes.

    James Ward-Prowse

    Há três anos, James Ward-Prowse esteve a um passo de fazer história. Ele elevou seu total de gols de faltas na Premier League para 17, apenas um a menos do que o recorde de David Beckham.

    Parecia inevitável que Ward-Prowse pelo menos igualaria o total de Beckham, mas ele não marcou mais nenhum desde então. Nesse tempo, seu time de infância, o Southampton, foi rebaixado, ele se juntou ao West Ham por £ 30 milhões, saiu emprestado para o Nottingham Forest, foi deixado de lado sob comando de Nuno Espírito Santo, voltou ao West Ham e foi novamente deixado de lado por Nuno, que assumiu os Hammers. Vida difícil para o inglês.

    Alguém com uma entrega formidável como Ward-Prowse realmente deveria ser mais uma arma na era da dominação das bolas paradas. Certamente outro time aproveitará a chance com ele em janeiro.

    Yves Bissouma

    Parabéns a você, leitor. Você jogou tantos minutos pelo Tottenham nesta temporada quanto Yves Bissouma, um dos heróis do triunfo da Liga Europa do ano passado.

    Como chegou a isso? Bem, Bissouma não se ajudou quando, pelo segundo ano consecutivo, foi afastado do jogo de abertura da temporada do Spurs por razões disciplinares. Uma transferência para o Galatasaray, gigante turco, então fracassou e ele só recentemente se recuperou de uma cirurgia no joelho. Mesmo que estivesse em forma, provavelmente teria sido novamente afastado após um segundo escândalo envolvendo óxido nitroso.

    Embora o contrato de Bissouma termine em junho, o Spurs está considerando acionar a opção de um ano em seu contrato para preservar seu valor para uma venda. A disposição do clube em vendê-lo significa que ele poderia estar disponível por uma taxa reduzida, embora provavelmente seja o que o Tottenham pensou quando o contratou por £ 25 milhões do Brighton em 2022.

    Kalvin Phillips

    Kalvin Phillips começou como titular na final da Eurocopa de 2020 pela Inglaterra. Ele até conseguiu uma transferência de grande valor antes de seu parceiro de meio-campo naquela noite, Declan Rice. Todos estes anos depois, um deles está entre os melhores jogadores do mundo e o outro mal consegue um lugar em sua equipe.

    A queda de Phillips, que trocou o Leeds pelo Manchester City em 2022, foi acentuada. Ele representou o time de Pep Guardiola apenas 32 vezes em todas as competições, com exatamente metade dessas participações na Premier League. Empréstimos para o West Ham e Ipswich fizeram pouco para reconstruir seu valor.

    Dito isso, deve haver um time que se convença a contratar Phillips este mês. Existem jogadores piores que atrairão mais interesse.

    Axel Disasi

    Enquanto Sterling é o nome de destaque dos dispensáveis do Chelsea, Axel Disasi é o homem esquecido. Você pode não saber, mas ele jogou a final da Copa do Mundo de 2022 pela França. Pelos Blues, seu único momento memorável na carreira foi quando marcou um gol contra de cerca de 30 metros contra um time do Leicester ironicamente gerido por Enzo Maresca.

    Disasi não foi necessariamente terrível durante seu empréstimo ao Aston Villa na última temporada, ajudando-os a dar trabalho ao PSG em uma corrida até as quartas de final da Liga dos Campeões, mas foi evidente a falta de pretendentes durante a janela de meio de ano. Mesmo com o Chelsea precisando de alguma liderança na defesa, está óbvio que sua chance de sair é muito maior do que a de ficar.

    Quando perguntado em outubro sobre o "esquadrão bomba", Maresca disse: "Eles são jogadores do Chelsea porque têm contrato com o clube", disse o técnico dos Blues. "Neste momento, eles ainda estão treinando separados. A ideia é continuar exatamente da mesma forma. Desde que começamos a temporada, não vi nenhum deles. Eu não vi Renato [Veiga], não vi Axel, não vi Raheem porque eles treinam em um horário diferente em um campo diferente. Não os vi desde que começamos a temporada."

    Pressionado sobre se algum deles poderia voltar, o italiano foi direto: "Conosco? Não."

    Joshua Zirkzee

    Como começamos essa lista no Manchester United, é justo terminar no Manchester United. Joshua Zirkzee não conseguiu justificar seu preço de £ 36,5 milhões, tendo marcado apenas nove vezes em 62 jogos pelos Red Devils, enquanto sua incapacidade de segurar a bola o tornou um alvo fácil para os defensores da Premier League.

    Nem mesmo um gol - um desvio acidental, mas um gol mesmo assim - no primeiro tempo do horrível empate de terça-feira contra o Wolves foi suficiente para evitar que Zirkzee fosse substituído no intervalo por Ruben Amorim, com partes da torcida em Old Trafford comemorando a decisão de retirar o atacante. O que piorou a situação foi o treinador basicamente admitindo que o United forneceu mais ameaça de gol sem Zirkzee em campo.

    "Estávamos correndo tentando recuperar a bola", explicou Amorim. "Eles sobrecarregam com muitos meio-campistas e estávamos lutando com isso e às vezes você pode atacar melhor com menos atacantes. Jogamos com três atacantes, [Matheus] Cunha, Josh e [Benjamin] Sesko, e às vezes não é a melhor coisa para atacar bem."

    Um retorno à Serie A com a Roma está em andamento, com Zirkzee supostamente determinado a acabar com seu pesadelo no United, mas o clube só autorizará sua saída quando jogadores retornarem de lesões ou, nos casos de Bryan Mbeumo e Amad Diallo, da Copa Africana de Nações.

