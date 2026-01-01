Kobbie Mainoo, Ethan Nwaneri e os 12 jogadores da Premier League que precisam de uma transferência em janeiro de 2026

Há mais de seis meses que Kobbie Mainoo quer sair do Manchester United. Não necessariamente a longo prazo, mas não é segredo que ele está disposto a sair por empréstimo.

O jovem meio-campista, que foi titular pela Inglaterra na final da Eurocopa de 2024, jogou menos de 14% dos minutos disponíveis na Premier League nesta temporada, apesar de os Red Devils não terem exatamente achado a fórmula do sucesso. Ele até previu o mau momento e tentou uma mudança no final da janela de transferências de meio de ano.

A saga chegou ao ápice em meados de dezembro, quando o irmão do atleta usou uma camiseta com a frase "Livrem Koobie Mainoo" estampada em Old Trafford. Embora o treinador Ruben Amorim tenha insistido que isso não era necessariamente culpa do jogador, é difícil imaginar que isso tenha sido bem recebido por aqueles dentro do clube.

Amorim afirmou que não tem nenhum problema pessoal com Mainoo e o apoiou para ser a cara do clube nos próximos anos. "Kobbie Mainoo terá a oportunidade, ele tem todo o tempo", ele disse. "Ele jogou em diferentes posições - falamos sobre a posição de Casemiro, ele pode fazer isso. Se você jogar com três, ele pode jogar como fizemos no último jogo com a posição de Mason Mount, ele pode jogar lá. Ele será o futuro do Manchester United, esse é o meu sentimento, ele só precisa esperar por sua chance e tudo pode mudar no futebol em dois dias."

Independentemente disso, há claramente um jogador talentoso em Mainoo esperando para voltar aos holofotes imediatamente. Ele tem apenas 20 anos, claro, mas é obviamente bom o suficiente para jogar regularmente no mais alto nível, seja com o United ou em outro lugar.