Kai Havertz sofre mais uma lesão, enquanto a temporada de pesadelo do atacante do Arsenal, que luta contra problemas físicos, continua.

Havertz terminou a temporada 2024-25 se recuperando de uma lesão no tendão que o deixou fora dos gramados nos últimos três meses da temporada. Em seguida, ele sofreu uma lesão no joelho apenas uma semana após o início da temporada 2025-26 e passou os quatro meses e meio seguintes em tratamento, retornando aos gramados na primeira quinzena de janeiro.

Embora Mikel Arteta tenha enfatizado que Havertz precisava ser reintegrado gradualmente após um longo período afastado, o alemão foi atingido por uma nova preocupação.