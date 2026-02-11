AFP
Kai Havertz sofre mais uma lesão, enquanto a temporada de pesadelo do atacante do Arsenal, que luta contra problemas físicos, continua.
A temporada conturbada de Havertz até agora
Havertz terminou a temporada 2024-25 se recuperando de uma lesão no tendão que o deixou fora dos gramados nos últimos três meses da temporada. Em seguida, ele sofreu uma lesão no joelho apenas uma semana após o início da temporada 2025-26 e passou os quatro meses e meio seguintes em tratamento, retornando aos gramados na primeira quinzena de janeiro.
Embora Mikel Arteta tenha enfatizado que Havertz precisava ser reintegrado gradualmente após um longo período afastado, o alemão foi atingido por uma nova preocupação.
Mais jogos que Havertz vai perder
De acordo com o The Athletic, Havertz sofreu uma “lesão muscular”. Não foi especificado se ele se lesionou durante o treino ou na vitória por 3 a 0 contra o Sunderland no fim de semana.
Havertz provavelmente perderá os jogos do Arsenal contra o Brentford na próxima quinta-feira, o Wigan Athletic na FA Cup no domingo, o Wolves na próxima quarta-feira e, em seguida, o clássico do norte de Londres contra o Spurs no próximo domingo.
Atualização sobre a lesão de Arteta antes da viagem a Brentford
Arteta não mencionou Havertz entre os possíveis ausentes antes da viagem a Brentford, embora tenha sido questionado especificamente sobre Bukayo Saka, Martin Odegaard, Leandro Trossard e Max Dowman.
Ele disse: “Max ainda não está disponível. Quanto aos demais, vamos ver com a equipe médica.”
O técnico do Arsenal também foi questionado sobre Mikel Merino, que recentemente passou por uma cirurgia no pé. Ele acrescentou: “Os médicos ficaram muito felizes com o resultado. O prazo que estamos falando é de meses, sejam três, quatro ou cinco, não sei.”
O que vem a seguir para Havertz?
Havertz fez apenas sete partidas pelo Arsenal em todas as competições nesta temporada, marcando dois gols e dando duas assistências, com destaque para o gol da vitória contra seu ex-clube, o Chelsea, na partida de volta da semifinal da Carabao Cup, na semana passada. Ele está em uma corrida contra o tempo para recuperar a forma física antes do final da temporada do Arsenal e da campanha da Alemanha na Copa do Mundo.
